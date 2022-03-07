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Російські окупанти обстріляли з "Градів" мікрорайон Миколаєва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли з "Градів" житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У мережі опублікували відео, на якому зображений момент обстрілу.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зайняли Миколаївський аеропорт, однак українським бійцям вдалося їх звідти "вибити".
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Топ коментарі
+8
Падаль московська, тварі, щоб ви здохли!
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07.03.2022 18:53
+5
УСІ КАЦАПСЬКІ ПОКИДБКИ-ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 18:35
+2
не требо тварин ображати
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07.03.2022 19:17
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УСІ КАЦАПСЬКІ ПОКИДБКИ-ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 18:35 Відповісти
Падаль московська, тварі, щоб ви здохли!
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07.03.2022 18:53 Відповісти
Це тварини
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07.03.2022 19:00 Відповісти
не требо тварин ображати
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07.03.2022 19:17 Відповісти
новый дом моего двоюродного брата снесли, п@3ры ********....
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07.03.2022 19:09 Відповісти
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07.03.2022 19:14 Відповісти
А потім попавши в полон одразу чешуть про навчання, б... наводчик по карті напевно думав що то полігон в РФ
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07.03.2022 19:27 Відповісти
роSSійське командування хоч розуміє, що після цього їм пі39а? Гаага!!! стовб з мотузкою за вами плаче, роSSіяни!
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07.03.2022 19:33 Відповісти
 
 