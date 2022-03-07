Російські окупанти обстріляли з "Градів" мікрорайон Миколаєва. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли з "Градів" житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У мережі опублікували відео, на якому зображений момент обстрілу.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зайняли Миколаївський аеропорт, однак українським бійцям вдалося їх звідти "вибити".