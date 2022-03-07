Російські окупанти обстріляли з "Градів" мікрорайон Миколаєва. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли з "Градів" житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста Миколаєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
У мережі опублікували відео, на якому зображений момент обстрілу.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти зайняли Миколаївський аеропорт, однак українським бійцям вдалося їх звідти "вибити".
Топ коментарі
+8 Микола Опанасович
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+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+2 Переворот Сознания
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