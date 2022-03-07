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прапор (434) Казанський Денис (303)

Мешканці Донбасу палять прапори "ЛДНР" та піднімають українські. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У захоплених бойовиками районах Луганської та Донецької областей жителі почали збиратися на мітинги та знищувати прапори "ЛДНР". А замість них розміщувати українські.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише журналіст Денис Казанський.

Повідомляється, що на територіях, які ще недавно контролювалися Україною, а тепер захоплені бойовиками, почали вивішувати прапори псевдореспублік.

Однак місцеві жителі категорично проти. Вони виходять на мітинги та протести, знімають ці прапори та вішають українські. Також вони заявляють, що "звільняти" їх не потрібно вимагають окупантів забратися з їхньої землі.

Як зазначає Денис Казанський, ще у 2014 році в цих районах було багато проросійських громадян, які підтримували мітинги "русской весны".

Однак у 2022 році в цих районах практично не залишилося проросійських громадян. Вони за ці роки прекрасно розібралися, що таке Росія і Путін. Тому люди стали виходити на проукраїнські мітинги та піднімати українські прапори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисячі мешканців Мелітополя вийшли на демонстрації за Україну. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
Дауннецк уже обосрался?? Каждое касапоподрбное существо от туда - за раССейским кораблём... Донецку скоро домой...
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07.03.2022 19:16
+35
в Крьіму кцпье пьітается квартирьі продавать
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07.03.2022 19:20
+13
........появилась возможность людям покинуть тьму и выйти на свет Божий......
......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
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07.03.2022 19:20
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Дауннецк уже обосрался?? Каждое касапоподрбное существо от туда - за раССейским кораблём... Донецку скоро домой...
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07.03.2022 19:16 Відповісти
в Крьіму кцпье пьітается квартирьі продавать
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07.03.2022 19:20 Відповісти
Пффффф! Интересно кому?
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07.03.2022 19:31 Відповісти
я и говорю, пытаются...
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Дочекайтесь останнього дня і купляйте гривень за 100 штука Успіху!
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07.03.2022 19:45 Відповісти
Зі слів знайомого в Севастополі, «люди об'єднуються за Україну»…
Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь..
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07.03.2022 19:38 Відповісти
шльондри уже трошки поїли камней с неба і зрозуміли, що чергових бодрящих санкций уже не влізе, треба міняти позу
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07.03.2022 20:28 Відповісти
Под лежачий камень вода не течет, нужно пробовать хотя бы что-то делать!
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07.03.2022 20:49 Відповісти
The vikings has gatherd in the halls and and if we go to war i promise we will show no mercy man woman child cause all of em is going to odin. Theres a reason The nazi germans wouldnt attack us. We were born to burn shit down. We have the must advance tactics u already know cause we were there teaching you, we have the most advance equipment. we invented the dynamite , when u still didnt know how to blow up shit. If i was russian citzizen and The 5 shields of the north i will go to siberia
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08.03.2022 00:10 Відповісти
Щоб придбати місце на цвинтарі. Але там 2 кв. м дорожчі
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07.03.2022 20:44 Відповісти
........появилась возможность людям покинуть тьму и выйти на свет Божий......
......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
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07.03.2022 19:20 Відповісти
Операція з "депутінізації" Донецьку проходить чітко по плану.
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07.03.2022 19:24 Відповісти
На черзі дерусифікація русифікованих.
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07.03.2022 19:29 Відповісти
Даватнізація
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07.03.2022 19:32 Відповісти
деватнізація*
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07.03.2022 19:55 Відповісти
кацапі -идите на *** !!!!
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07.03.2022 19:33 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю! Ця гидота не має право на життя!
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07.03.2022 19:38 Відповісти
они понимают, что путин то признал лднр,

но денег россия туда никаких не собирается направлять.

там будет постоянная нищета.
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07.03.2022 19:51 Відповісти
Мы должны выйти с целым Донбассом из этой войны и навострить штыки на Крым. Все любители РФ поедут жить из Крыма в Новороссийск.
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07.03.2022 19:55 Відповісти
І до 2014 року в Донецьку дехто намагався організовувати мітинги з закликами до "ДНР". Але там збирались людей 15.

Чому в 2014 році стало збиратись незрівнянно більше, в цьому треба розібратись в усіх аспектах і нейтралізувати причини, щоб більше такого не було.

І тоді можливо й жителі "ЛДНР" почнуть масово виходити з українськими прапорами.
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07.03.2022 19:57 Відповісти
изьять все их мобилы, проверить кому и когда звонили, переписку тоже проверить, компы, аккаунты в соц сетях, у сбу там будет много работы .
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07.03.2022 20:03 Відповісти
 
 