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Бійці тероборони Баштанки знищили третій за 11 днів СЗРГК "Панцир" окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині бійці тероборони знищили черговий російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Про це повідомила у фейсбуці Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Баштанка рулить! Третій Панцир за 11 днів війни. Крутезні тероборонівці!", - йдеться у дописі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Пішла "партизанка"!!!
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07.03.2022 19:23
+25
пофиг танки - мы с Баштанки )))
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07.03.2022 19:26
+12
нахрена тільки його знищувати? передайте ЗСУ - воно в у вмілих руках приземлить не один москальський літак
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07.03.2022 19:26
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Пішла "партизанка"!!!
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07.03.2022 19:23 Відповісти
нахрена тільки його знищувати? передайте ЗСУ - воно в у вмілих руках приземлить не один москальський літак
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07.03.2022 19:26 Відповісти
Мабуть ніяк відтягти
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07.03.2022 19:30 Відповісти
Ну тобі ж із -за екрана звісно видніше що робити тим хто його підбив (( а ти не подумав що може навколо ворожі війська ?
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07.03.2022 19:31 Відповісти
Їм там краще видніше, ніж нам з дивана. Вже писали, що це унікальа пво, система "свій-чужий" переробити не просто. Легше знищити, щоб не відтягнули орки.
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07.03.2022 19:37 Відповісти
Там коди "свій/чужий" тобто кацапськи літаки він не буде сприймати зі ціль на відміну від всіх інших
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07.03.2022 19:46 Відповісти
воно вже збивало москальські літаки
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07.03.2022 19:59 Відповісти
Смысла не много. Опыт израильской авиации показал, что он придуманное сракоголовыми и изготовленное жопорукими посредственное говно. Хотя против соответствующих нему по уровню кацапских самолетов он может быть эффективным.
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07.03.2022 19:53 Відповісти
так у небі не кращі вироби .. і саме проти них це гівно і робили ))
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07.03.2022 20:00 Відповісти
Я відновити не можна,щоб потім бити по окупантах?
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07.03.2022 19:24 Відповісти
можна звичайно... але один відомий журналіст зняв відео щоб усе знищували (((
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07.03.2022 19:27 Відповісти
даремно.З такою "підтримкою" НАТО , треба бути запасливими.
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07.03.2022 19:29 Відповісти
Ніяк його відтягти-навколо орки блукають.
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07.03.2022 19:34 Відповісти
інше ж відьягують ... просто саме проти москальських літаків воно буде дуже ефективним
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07.03.2022 19:58 Відповісти
"Аналов нєту!"-кричали москалі.
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07.03.2022 19:25 Відповісти
анало-Говнеты))
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07.03.2022 19:25 Відповісти
пофиг танки - мы с Баштанки )))
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07.03.2022 19:26 Відповісти
с таким количеством оружия скоро провозгласят Баштанскую НР, которая не только московитов ***** пошлет, но и с НАТО сможет разговаривать на равных
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07.03.2022 21:21 Відповісти
Zомбі припхалось.
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07.03.2022 19:29 Відповісти
"Щас мы его уничтожим"...зачем его уничтожать??? Он же на ходу...разве нельзя его переправить в Николаев или в Днепр - там бы ему перепрошили систему распознавания свой-чужой и можно было бы использовать как ПВО...
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07.03.2022 19:30 Відповісти
Ну конечно. Там дураки сидят и только и ждут советов диванных экспертов.
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07.03.2022 19:35 Відповісти
Наше командование тоже самое говорит - не уничтожайте технику, если есть возможность ее передать ВСУ. К сожалению - соображают не все.
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07.03.2022 19:37 Відповісти
Он же на ходу був поки їхав , а потім їхалкв накрилася , хлопці спалять щоб назад до Криму на ремонт не відвезли , не завжди є можливість до своїх доправити .Он було відео як кацапи обісралися під Олешками і колону танків кинули , але наші відступили , як думаєш - кацапи їх потім знову на нас не послали ? ((
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07.03.2022 19:36 Відповісти
Ніяк. Немає можливості. Коли є -рятують,коли немає-нищать. На місці видніше.
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07.03.2022 19:36 Відповісти
там прошивка на лампах
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07.03.2022 19:37 Відповісти
как ПВО использовать сложно. Долго изучать и перепрошивать, тем более если бы их было штук хотя бы 30-40. А вот две автоматических пушечки 30 мм даже без радарной поддержки (кстати там радар с ФАР, на секундочку) могут устроить сущий ад для любой цели на земле, а также низколетящим вертолетам, они стреляют даже под минусовыми углами к горизонту.
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07.03.2022 21:34 Відповісти
Без ракет и радара - это просто небронированная Шилка на колесном ходу....
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07.03.2022 22:01 Відповісти
скорее Тунгуска. 30 мм вряд ли кто-то захочет принять такой подарок, даже танк, не говоря о вертолете, тем более очередью
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07.03.2022 23:13 Відповісти
Браво, бравiссiмо бiйцi Баштанки:
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07.03.2022 20:06 Відповісти
Спеціалісти вузького профілю!
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07.03.2022 20:09 Відповісти
Зенітні комплекси могли б допомогти збивати крилаті ракети.
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08.03.2022 00:06 Відповісти
В РАБОТУ ЕГО !!!
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08.03.2022 00:41 Відповісти
Знищити машину вартiстю в 15 лямiв долларiв та радiти цьому можуть тiльки iнтелектуали
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08.03.2022 08:20 Відповісти
 
 