Бійці тероборони Баштанки знищили третій за 11 днів СЗРГК "Панцир" окупантів. ВIДЕО

На Миколаївщині бійці тероборони знищили черговий російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Про це повідомила у фейсбуці Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Баштанка рулить! Третій Панцир за 11 днів війни. Крутезні тероборонівці!", - йдеться у дописі.