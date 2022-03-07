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Бійці тероборони Баштанки знищили третій за 11 днів СЗРГК "Панцир" окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Миколаївщині бійці тероборони знищили черговий російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".
Про це повідомила у фейсбуці Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Баштанка рулить! Третій Панцир за 11 днів війни. Крутезні тероборонівці!", - йдеться у дописі.
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