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Уламки російського винищувача, знищеного силами ППО ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уламки винищувача російських окупантів, який було збито силами ППО Збройних Сил України.
Відповідне відео опублікувало Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
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