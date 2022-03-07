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Уламки російського винищувача, знищеного силами ППО ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уламки винищувача російських окупантів, який було збито силами ППО Збройних Сил України.

Відповідне відео опублікувало Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
и это радует
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07.03.2022 19:52
+17
Чорний песець: Кацапня срана, а вже у вас:

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07.03.2022 19:56
+16
фиксируйте для Гааги !!!
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07.03.2022 19:52
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и это радует
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07.03.2022 19:52 Відповісти
фиксируйте для Гааги !!!
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07.03.2022 19:52 Відповісти
А де вишенька на торті, чобіт, єдине що залишилося від окупанта.
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07.03.2022 19:53 Відповісти
зосталися від козлика ріжки та ніжки))
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07.03.2022 19:55 Відповісти
кокошнік
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Кокошки
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08.03.2022 13:44 Відповісти
Там горіло так, що нічого не лишилося.
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07.03.2022 19:57 Відповісти
добре горіло.
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07.03.2022 19:58 Відповісти
Так і повинно горіти разом з ними, в пекло їх.
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07.03.2022 20:19 Відповісти
А пілот захоплений ВСУ
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07.03.2022 20:52 Відповісти
Слава to Ukraine!!! Слава ВСУ!!!
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07.03.2022 19:54 Відповісти
... ето всьо хвєйк, ето всьо хвєйк...
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07.03.2022 19:55 Відповісти
єто постанофка
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07.03.2022 19:57 Відповісти
Курка патрана, безголова- одна тушка,
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07.03.2022 19:55 Відповісти
Чорний песець: Кацапня срана, а вже у вас:

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07.03.2022 19:56 Відповісти
Аднажды ф пальоте матор атказал...
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07.03.2022 19:57 Відповісти
..........................................жінок Повітряного командування "Схід" - з 8 Березня!......................................................
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07.03.2022 20:01 Відповісти
цап испарился????)))
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07.03.2022 20:01 Відповісти
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07.03.2022 20:03 Відповісти
З'явилась дика ідея, не знаю як її донести до нашої тероборони, треба спробувати запускати салюти та феерверки у повітря, під час авіанальотів, може це хочь якось вплине на фашистські винищувачі, дезорієнтує їх, засліпить очі уночі... треба спробувати тому поширюйте цю інформацію, або висловлюйте ваши думки, бо ППО нам не дають, то хоч салютів зі всієї Європи назбирємо, звістно якщо це спрацює...
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07.03.2022 20:05 Відповісти
Ідея гарна - але краще засліплювати лазерами, так можливо вдасться й обладнання засліпити...
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Сбили, как Карлсона пончиком
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07.03.2022 20:12 Відповісти
Маю надію що козломордий зарився рогами в землю і шукає хробаків. А може вони його?
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08.03.2022 05:10 Відповісти
 
 