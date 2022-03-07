УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14278 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
65 635 25
армія РФ (13443) 58 окрема мотопіхотна бригада (98)

58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Фейсбук.

"Дивитися на вогонь, яким палає ворожа колона, можна вічно Виговці розбили чергову колону техніки окупанта. Чому? Нефіг шастать", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці тероборони Баштанки знищили третій за 11 днів СЗРГК "Панцир" окупантів. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
бахнуло хорошо. Значит боеприпасы или топливо.
показати весь коментар
07.03.2022 20:04
+38
Чавить, чавить рашистську гадину! За маму Стефанію, за неню Україну!
показати весь коментар
07.03.2022 20:05
+31
Слава УКРАИНЕ! Слава ВСУ!
показати весь коментар
07.03.2022 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бахнуло хорошо. Значит боеприпасы или топливо.
показати весь коментар
07.03.2022 20:04 Відповісти
Коли вже ви таракана чавити начнете?
показати весь коментар
07.03.2022 20:22 Відповісти
Чавить, чавить рашистську гадину! За маму Стефанію, за неню Україну!
показати весь коментар
07.03.2022 20:05 Відповісти
Дааааа... походу если бы это стадо не пряталось за нашими городами - не было бы уже стада..
показати весь коментар
07.03.2022 20:05 Відповісти
Яке ж красівоє...
показати весь коментар
07.03.2022 20:05 Відповісти
горіла вата палала
показати весь коментар
07.03.2022 20:41 Відповісти
Слава УКРАИНЕ! Слава ВСУ!
показати весь коментар
07.03.2022 20:05 Відповісти
Добре пішло !
показати весь коментар
07.03.2022 20:06 Відповісти
красивое...
показати весь коментар
07.03.2022 20:06 Відповісти
а эти российские гуманитарные коридоры прикольная фигня.

нужно делать один коридор в украинские города, а другой в паРашу.

это шанс от наших пророссийских предателей избавиться!
показати весь коментар
07.03.2022 20:08 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 20:08 Відповісти
Горить вогонь, тече вода, працює сусід. З'явилася четверта вічність - горить кацапський танк.
показати весь коментар
07.03.2022 20:10 Відповісти
Смерть ворогам!!! Слава Україні!!! Героям нашим левам Слава!!!!
показати весь коментар
07.03.2022 20:11 Відповісти
Гарна робота хлопці, дякуємо вам, бережіть себе.
показати весь коментар
07.03.2022 20:13 Відповісти
Смаженим бурятам міцного здоров'я.
показати весь коментар
07.03.2022 20:14 Відповісти
Ой
показати весь коментар
07.03.2022 20:15 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 20:20 Відповісти
а інші автівки готові городами втікати
показати весь коментар
07.03.2022 20:28 Відповісти
Файно палає)))
показати весь коментар
07.03.2022 20:29 Відповісти
Шольц сказав що без російського імпорту , Німеччина замерзне!


Ну що сказати.. грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
показати весь коментар
07.03.2022 20:30 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 20:38 Відповісти
************** коллаборантам
показати весь коментар
07.03.2022 21:21 Відповісти
58-ма Конотопська! Героям Слава!
показати весь коментар
07.03.2022 21:54 Відповісти
Ну просто праздник какой то перед 8 марта, свинособак утилизирут пачками в нашу землю, а потом ихние свиноматки будут блеять а где цветы и конфеты, а от Васи остались одни ботинки
показати весь коментар
07.03.2022 22:46 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
08.03.2022 02:18 Відповісти
 
 