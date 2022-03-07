58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів. ВIДЕО
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58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Фейсбук.
"Дивитися на вогонь, яким палає ворожа колона, можна вічно Виговці розбили чергову колону техніки окупанта. Чому? Нефіг шастать", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+54 Мобильный крематорий
показати весь коментар07.03.2022 20:04
+38 Володимир Є
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+31 Maestro69
показати весь коментар07.03.2022 20:05
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нужно делать один коридор в украинские города, а другой в паРашу.
это шанс от наших пророссийских предателей избавиться!
Ну що сказати.. грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒