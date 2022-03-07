58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів. ВIДЕО

58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Фейсбук.

"Дивитися на вогонь, яким палає ворожа колона, можна вічно Виговці розбили чергову колону техніки окупанта. Чому? Нефіг шастать", - зазначається у повідомленні.

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