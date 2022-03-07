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Проліт крилатих ракет окупантів над Васильковом і Білою Церквою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині громадяни фіксують проліт російських крилатих ракет. Відповідні відео зняті у Василькові і Білій Церкві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+48
Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
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07.03.2022 20:41
+16
Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
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07.03.2022 20:49
+14
Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...
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07.03.2022 20:40
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а їх можна якось збивать стінгерами? чи літаками?
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07.03.2022 20:38 Відповісти
стингер не знаю, а авиация да, может
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Как правило все они летают одним и тем же маршрутом напрямик с Беларашки. Если заметил одну нужно ставить ПВО и ждать следующие. Сам видел как на Киев калибры летели прямо над моим домом на Киев как по одной линии одна за одной.
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Калібри летять з ЧМ. Із бєларусії летять іскандери.
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08.03.2022 07:38 Відповісти
Стингерами вряд ли.
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07.03.2022 20:41 Відповісти
Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
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07.03.2022 20:49 Відповісти
"Афганскими" стингерами - нет, современными - да.
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07.03.2022 20:50 Відповісти
Можна Стінгером. Головне встигнути. Під час прольоту головка має бути охолодженою. Стінгер чудово її увалить.
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07.03.2022 20:51 Відповісти
легко сбивается даже с пулемета или автомата,любого пзрк ,даже самого древнего
Но для этого:
должны быть развернуты либо рлс на угрожающих направлениях,либо на возвышенностях пикеты со связью для отслеживания полета ракеты и оповещения пво по ходу полета.
Для пзрк нужно время для перевода в боевое положение (10-30 секунд) и время для захвата цели.
Судя по тому как летят ракеты никакой стратегии у бардачной рассейской армии нет-навели и они фактически прут напрямую,не огибая даже населенные пункты,где возможно противодействие и раннее выявление полета ракеты
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07.03.2022 20:56 Відповісти
Откуда они пускают? Можно ответку дать?
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07.03.2022 21:08 Відповісти
Ну і де наші Кольчуги???? Вони на 600 км відслідковувати можуть вглиб
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07.03.2022 21:17 Відповісти
с языка снял.... зато автобаны на эти бабки для казабов настроили....
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07.03.2022 21:30 Відповісти
Не можуть її ніякі наземні РЛС відслідковувати. Занадто низька траєкторія польоту. Тільки літаки ДРЛО AWACS. В нас їх немає. А от у США є.
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07.03.2022 22:54 Відповісти
Ось виписка з довідника:
"Кольчуга" - це пасивна РЛС, що працює за принципом тропосферного розповсюдження. Вона здатна не лише викривати, а й розпізнавати наземні (надгоризонтні) і повітряні цілі, навіть ті, що виготовлені із застосуванням елементів малої помітності, або так званих стелс-технологій.
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07.03.2022 23:12 Відповісти
Крапка У?
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07.03.2022 20:40 Відповісти
.. це крилаті ..пакети ))) ні точка ні точка У ..не є крилатою ракетою... - і власні назви не перекладаються))
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07.03.2022 20:46 Відповісти
В українській мові є і точка і крапка. У расєйській лише точка.
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07.03.2022 21:02 Відповісти
де логіка цього висеру? я писав про власні назви.. а не про мови
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07.03.2022 21:06 Відповісти
"Точка У" хоч перекладай, хоч не перекладай, все одно буде "Точка У", бо уданому слово точка є технічним терміном, а не лінгвістичним. А слово висер застосовуй виключно до самого себе.
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07.03.2022 21:40 Відповісти
..ні...(((- іскандер...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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07.03.2022 20:48 Відповісти
це точно не іскандер!!! то балістичні ракети
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07.03.2022 20:51 Відповісти
крылатая ракета не может быть баллистической по определению
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07.03.2022 21:01 Відповісти
а я про що ? я про те і пишу!!
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07.03.2022 21:07 Відповісти
КР Калибр, аналог Томагавка, низколетящая,дозвуковая.
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07.03.2022 20:48 Відповісти
швидше за все Х-55 (які ми колись сапмі передали москалям шт 500) або остатки калібрів
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07.03.2022 20:49 Відповісти
1000 штук почти передал ЧУЧМОС 1-й в 1999 году,правда в исполнении с СБЧ,но поменять боеголовку на обычную там пара пустяков.
Калибров производится мало изза отсутсвия украинского двигателя,а та порнография слепленная с двигателя более крупной Х-101 нормально не выпускается и брака много (не более 80 ракет за год)
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07.03.2022 21:01 Відповісти
Не сами , а кучмо продало мардве.
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07.03.2022 22:31 Відповісти
Дай бог впали десь на кацапії
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Калибры, только куда они полетели, была информация только про хлебозавод
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07.03.2022 20:41 Відповісти
Вот у меня тот же вопрос, инфа про их полет в колличестве 10 шт была в около 17-30.
10 ракет это амагеддон и куда они ушли молчок
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07.03.2022 20:43 Відповісти
Знакомый насчитал 7 шт над черкасской областью, куда долетели я х
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07.03.2022 20:45 Відповісти
арестович говорил, что калибры выстреляли больше чем на 90%, наверно искандер
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07.03.2022 20:43 Відповісти
калібр- морський, до 300км.., це іскандер- до 2500...((((((((((((((
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07.03.2022 20:49 Відповісти
к сожалению калибр только на экспорт 300 км,внутренний до 2500 (правда не знаю какого базирования)
у искандера -та ракета ,что крылатая-до 2500 (а если не брехня,что слеплена с Х-101 -то там вообще до 5000 км)
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07.03.2022 21:04 Відповісти
Калибрами в 2015-м стреляли из акватории Каспийского моря по Сирии. 1500 км. Искандеры в экспортной модификации-500 км. Так по СНВ договору, т.к не "морского базирования". Те что на вооружении российской армии-летают дальше.
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07.03.2022 21:07 Відповісти
Приїжджай в Україну, автомата дамо. Чого сидиш в Швеції?
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07.03.2022 20:45 Відповісти
Он прав.Николаев тому пример.
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07.03.2022 20:58 Відповісти
Знакомый кидал видео, они летели только с Чёрного моря или Крым
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07.03.2022 20:43 Відповісти
Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
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07.03.2022 20:41 Відповісти
Своя кишеня ближче до тіла
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08.03.2022 07:12 Відповісти
можна,якщо в районі цілі є ппо...
от тому закриття повітряного простору до сраки.наші літаки зовсім літати не зможуть,а ці ракети побачити та ліквідувати не реально.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Передсмертні судорги *****.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Это уже ракеты X-101 воздушного базирования. С самолётов над черным морем запускают, мрази

Видать, Калибры совсем закончились
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07.03.2022 20:46 Відповісти
Вижу ракету. А сбить никак?
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07.03.2022 20:48 Відповісти
Це що? Непередбачувана траекторія "куда ***?!!!".
Повідомлень про влучаня кудись нема.
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07.03.2022 20:48 Відповісти
Це відео вже давно з'явилося. Куди вони вціліли???
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07.03.2022 20:50 Відповісти
Схоже, на Київ летіли... Але там Порох відновив ПВО, свого часу

Антон Гращенко написав:

"Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов."
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07.03.2022 21:05 Відповісти
це вже з кораблів, чи що, калібри запускають?
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07.03.2022 20:54 Відповісти
Пролетали над Черкассами, низко. Порядка восьми штук, похоже на X-101
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07.03.2022 20:54 Відповісти
Да над черкассами гудело ,думал самолеты на форсаж выходили
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07.03.2022 21:05 Відповісти
Вибухи на Києвом то була робота наших ППО
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07.03.2022 21:12 Відповісти
У меня под утро в первый день войны такая прямо над домом прошла и рванула на миргородском аэродроме.
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07.03.2022 21:16 Відповісти
Под Обуховым час назад, лётчик - ас сбил крылатую «Калибр» ракетой - воздух - воздух!

Это высший пилотаж от пилота ВВС Украины.

Лётчик спас десятки, а может быть сотни жизней Украинцев.

Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова.

Daily news
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07.03.2022 21:21 Відповісти
ВРОДЕ И НЕ БЫСТРО ЛЕТИТ !!! ЕС И США ДАЙТЕ ПРО !!!
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08.03.2022 00:43 Відповісти
сами отобъемся. Союзники дадут целеуказание, это главное
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08.03.2022 01:59 Відповісти
сбить это говно есть чем
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08.03.2022 02:00 Відповісти
 
 