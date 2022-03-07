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Війська РФ обстріляли дитсадок у Харкові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли дитячий садок №464 у Харкові.
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Янковенко Владислав
показати весь коментар07.03.2022 20:51
+13 Юрій Яцуляк
показати весь коментар07.03.2022 20:50
+11 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар07.03.2022 20:51
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Будь ласка, зачекайте...
Думаю передохли б років за 100.
перегоріло
так, ці потвори гатять по дитячих садочках та дитячих лікарнях
не випускають дітей, стріляють і вбивають їх
просто це не люди
і більша частина нації, від імені якої це твориться, підтримує ці злочини.
я не дивуюся. перегоріло.
просто огидно.
не треба їх брати в полон, хлопці.
просто не треба.
що говорити про те, щоб наступати.. Путін гопник і користає з нерішучості, як зі слабкості, він шуллєр, любитель покеру.. а країни НАТО теж ссуться...
тому кацапія буде довго та нудно існувати,.. хіба її з середини не розвалять, проголосивши її "федерації" незалежними, підімявши там місцеву владу
К глубокому сожалению Советский Союз этого мало делал. Более того им внушали в житили ГДР не несут моральной обязонности за преступления нацизма потому-что нацизм была идеология капитализма, а когда избрали коммунизм -- это уже и была полная денацификация. После 1989-го года Германского обьединения -- Бонн был в ужасе. Оказалось что у их новых братьев были распространенны идеологии неонацизма на самый размах. Пришлось перевоспитывать опять.
Так вот, когда наступит время и надо будет воспитать Россеян -- пожайлуста водите их в кинотеатры и показывайте им эти ужасы которые они сейчас воодушевленно поощряют и дайте им утопится в ихнем стыде что они это допустили и были частью этой системы.