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Масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

7 березня масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише у телеграмі Третя сила.

"Сьогодні у м. Мелітополь.  Російські канали показують те, чого не існує. 

Що насправді відбувається у місті - більшість мешканці мітингують проти окупантів та допомагають одне одному у вирішенні побутових питань.

Але деякі місцеві готові чекати на те, що їм обіцяли окупанти.

А може то черга на російський корабель? Слава Нації!", - відзначається у повідомленні.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
молодці
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07.03.2022 21:56
+10
Господи, збережи тих людей!
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07.03.2022 21:58
+6
Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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07.03.2022 22:03
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молодці
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Господи, збережи тих людей!
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07.03.2022 21:58 Відповісти
Здоровенных мужиков, которые снимают видосики в оккупации?
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07.03.2022 22:09 Відповісти
Вот этого бородатого откосившего после освобождения сразу расстрелять.
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07.03.2022 22:10 Відповісти
Де тероборона Мелітополя ?

Вот то-то!
Після звільнення розберемося перш за все із "шашличником" 👿
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07.03.2022 22:18 Відповісти
а тер.оборонам по всей Украине кроме Киева, хоть кто то оружие раздал? или сейчас будешь волать "шо вил нема у них"
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07.03.2022 22:29 Відповісти
Нужно идти в военкомат и вступать в ВСУ, а не ждать, что кто-то придёт и даст тебе автомат.
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07.03.2022 22:32 Відповісти
А как пойти из оккупированного города не скажешь, тролляка?
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07.03.2022 22:38 Відповісти
Не нужно ждать пока его оккупируют.
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07.03.2022 22:39 Відповісти
друже.... иди на куй
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07.03.2022 22:46 Відповісти
да оно с дивана наверно воюет....
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07.03.2022 22:47 Відповісти
у них є шматки асвальту з Крадівництва ?
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07.03.2022 22:41 Відповісти
Можна поцілити в глаз окупанту...
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07.03.2022 22:43 Відповісти
Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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07.03.2022 22:03 Відповісти
Это украинские ребята должны вас спасать от ваших де упырей? Сами с ними боритесь! Они будут плодиться многочисленно, если вы сами не покажете им силу
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07.03.2022 22:14 Відповісти
Я бы выехал к вам. Но кому я у вас нужен? Никто не ответил. Ни одно посольство.

И ещё.. тут пока что 80% за бункерного ********. А вчера было 90%. Завтра будет 70%. А через месяц 10% полицаев палачей за него останется.

Я к тому, что эти козлы могут у вас пересидеть войну и вернутся. Так что гасите нечисть. Не жалейте.
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07.03.2022 22:20 Відповісти
Святі люди! Заради них треба горлянку драти московським зайдам!
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07.03.2022 22:07 Відповісти
💪🙏
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07.03.2022 22:09 Відповісти
Самый ватный город в Украине. Живу тут и вижу как тысячи ватных растений каждый день стоят в очереди за парой банок кильки в томате которые выдают кацапы
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07.03.2022 22:11 Відповісти
Покажи ! 😂
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07.03.2022 22:19 Відповісти
На видео все прекрасно видно
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07.03.2022 22:23 Відповісти
Так то тисячі з українськими прапорами за кількою пішли ?
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07.03.2022 22:34 Відповісти
З голоду мають вмерти, чи може у вас забезпечені усі і багаті? Хай беруть, людям треба вижити!
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07.03.2022 22:41 Відповісти
Шокуючий "русскоязичний" Південь !

Навіть не сподівався на такий шалений спротив окупантам.

Ви - Герої !
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07.03.2022 22:13 Відповісти
Херсонці Мелітопольці й інші люди захопленних земель ВИ НАЙКРАЩІ !!!
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07.03.2022 22:29 Відповісти
В России начинается внутренняя грызня по поводу катастрофы в Украине
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 годах.
Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.
Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.
Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов».
В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.
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07.03.2022 23:16 Відповісти
Сьогодні вже краще... УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ сильнішає!... Але чисельність ще не та...
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07.03.2022 23:32 Відповісти
Большинство??? Пару тысяч от ***** делать пришло из 170к. А как коммуналку подымали где вы все были долбоебы??? Да вышли и **** толку??? Вами все гордятся вы лучшие - а что изменилось??? НИХУЯ. Х
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08.03.2022 07:43 Відповісти
 
 