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Прояв українськості для Росії - страшний сон, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін не боїться зустрічі із Зеленським, то хай сядуть і переговорять, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Україна - велика вікова країна !!!

Слава Україні !
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07.03.2022 23:18
+18
qwest@qwest_

1 ч



Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире - Белый дом
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07.03.2022 23:21
+18
Украина, ее Патриоты, народ, ЗСУ, украинский Майдан - это фобии кабаева и мания преследования..
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07.03.2022 23:22
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Україна - велика вікова країна !!!

Слава Україні !
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07.03.2022 23:18 Відповісти
яка інформативна промова
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07.03.2022 23:18 Відповісти
прізвище автора ?
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07.03.2022 23:20 Відповісти
qwest@qwest_

1 ч



Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире - Белый дом
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07.03.2022 23:21 Відповісти
Иранцы не такие упоротые как большинство россиян. Заслужили.
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07.03.2022 23:23 Відповісти
Украина, ее Патриоты, народ, ЗСУ, украинский Майдан - это фобии кабаева и мания преследования..
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Берегите президента украинцы. Бог вам послал его.
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Почему все на ФСБшном Telegrame? Сейчас 90% видео Telegram.
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Так, їх від всього українського трясе і підкидає, як чортів від святої води... Колись думав що то вони вийобуються, але коли познайомився з психологією та профілюванням то вже зрозумів що це якийсь діагноз, хз який, але це реально страшно! В бошці сруского один апокаліпсис - більше нічого, він про це мріє, він цим живе! Це реально хворі тварюки!
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07.03.2022 23:27 Відповісти
Когда-то я чисто по-дружески пытался объяснить россиянцам, что их политика приведет к катастрофе, и после долгих аргументов за и против я упёрся в то, что я не могу им объяснить, почему нельзя убивать людей. С их точки зрения - можно, и чем больше, тем больше их "величие".
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Так, в них десь в бошці щось заклинило, їм до усрачки потрібен ворог і байдуже хто це, що це. Їм конче потрібно з кимось воювати і когось ненавидіти.. без цього вони не можуть уявити свого жалюгідного існування яке вони називають життям (хіба то життя коли навкого всі "вороги" )
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08.03.2022 01:09 Відповісти
Так було завжди.
Саме тому, трирічна політика "какойразніци", була для України смертельно небезпечною.
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07.03.2022 23:33 Відповісти
да идут они *****. мочи кацапов, если взялся.
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07.03.2022 23:43 Відповісти
Смерть цапам!
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07.03.2022 23:45 Відповісти
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/t8od22/pro_putin_chechen_forces_captured_4_ukrainian/ i found som chechen somewhere u locate it and seem to settle in for the night !
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08.03.2022 01:48 Відповісти
 
 