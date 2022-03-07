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Прояв українськості для Росії - страшний сон, - Зеленський. ВIДЕО
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+22 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.03.2022 23:18
+18 olele
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показати весь коментар07.03.2022 23:22
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Слава Україні !
1 ч
Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире - Белый дом
Саме тому, трирічна політика "какойразніци", була для України смертельно небезпечною.