Строковиків та резервістів не відправлятимуть в Україну, - Путін. ВIДЕО

Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок та заявив, що не задіюватиме у війні проти України російських солдатів строкової служби та резервістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Наголошу: у бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитись додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання виконують лише професійні військові", - сказав Путін.

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