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Строковиків та резервістів не відправлятимуть в Україну, - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок та заявив, що не задіюватиме у війні проти України російських солдатів строкової служби та резервістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Наголошу: у бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитись додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання виконують лише професійні військові", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін не боїться зустрічі із Зеленським, то хай сядуть і переговорять, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Конечно. Их заставляют контракт накануне вторжения подписать - какие же это срочники?
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08.03.2022 00:21
+59
А это означает, что будут отправлять
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08.03.2022 00:21
+37
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08.03.2022 00:22
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А это означает, что будут отправлять
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08.03.2022 00:21 Відповісти
Какая разница кого жечь
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08.03.2022 00:28 Відповісти
Призывников легче.
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08.03.2022 00:32 Відповісти
ГРОЗА РОСИЙСКОГО СПЕЦНАЗА. професиональный военный. Позывной - Гуливер:

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08.03.2022 00:44 Відповісти
И его верные друзья, ведущие спецназовцы камикадзы

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08.03.2022 00:46 Відповісти
это хоббиты?
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08.03.2022 00:52 Відповісти
Боевые хоббиты *****
Я думаю это специально для мародерств ребята, шоб могли в форточку залезть и дверь с той стороны открыть
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08.03.2022 00:53 Відповісти
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08.03.2022 00:54 Відповісти
Скоріш бойові гноми ))
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08.03.2022 09:05 Відповісти
гоми..
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08.03.2022 14:15 Відповісти
Підарги.
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08.03.2022 17:14 Відповісти
Этим мальчиком в трусиках тоже будут выстреливать из пушки,там уже одного "бобика" запустили в стратосферу!
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08.03.2022 01:25 Відповісти
у НАТЫ уже дрожат руки и непроизвольное недержание биологических жидкостей
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08.03.2022 01:35 Відповісти
Так уже отправляли, вон сколько видосов было.
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08.03.2022 00:39 Відповісти
Конечно. Их заставляют контракт накануне вторжения подписать - какие же это срочники?
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08.03.2022 00:21 Відповісти
Срочники по сроку жизни.
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08.03.2022 01:27 Відповісти
Ну ***** ж, що візьмеш...
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08.03.2022 00:21 Відповісти
продолжает вешать лапшу на ослиные уши ватничков )Браво )
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08.03.2022 00:22 Відповісти
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08.03.2022 00:22 Відповісти
а у нас тута їх і не було

їх примушували підписати контракти або самі за них підписували - ось тобі й контрактники
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08.03.2022 00:23 Відповісти
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08.03.2022 00:23 Відповісти
Якутский скульптор в высоком темпе лепит ***** новых орков из дерьма
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08.03.2022 00:24 Відповісти
Зачьот!

Когда я вижу рашкованских пленных всегда вспоминаю эпический эпизод лепки Сауроном орков из грязи.

Они все какие- то дегенераты !
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08.03.2022 00:29 Відповісти
Даже не учитывая их внешний вид,явно выдающий гинетическую ущербность по всем показателям,вы видели их глаза??? Это,**ядь, разноцветные нелепые пуговицы,пришитые на подол дедовской сгнившей шенели. Пустые и ничего невыражающие. Ни интеллекта ни раскаяния. Полная пустота. Полный генетический мусор
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08.03.2022 01:06 Відповісти
"Деревянные солдаты Урфина Джюса" - я наконец-то осознал кого мне напоминают ********** орки ...
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08.03.2022 00:30 Відповісти
Тоже похоже. Но дерево благородный материал. Предлагаю остановиться на материале якутского скульптора---это единственное,что наросия производит своего. Го*но и неадекватных дебилов.
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08.03.2022 01:13 Відповісти
Трепло и балаболка гнилая.
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Бреше. Як завжди.
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Верим … верим … И вторжения не будет, и войны мы не хотим, и в Крыму нас нет …
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Брехло *****.
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Якщо це профармія, то що ж там за строковики....?)
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Продукты резко подорожали, и только лапша от Путина осталась бесплатной...
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Утилизируют на месте, запишут в дезертиры, и пошлют мамок в пешее эротическое....
Россия, страна мечты!
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08.03.2022 00:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500952559804162058
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08.03.2022 00:26 Відповісти
конечно не будет срочников)))) они сразу будут переведены на контракт, или пакетно в добровольно-принудительном порядке или пост-фактум.
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08.03.2022 00:27 Відповісти
Путін навіть коли мовчить - БРЕШЕ!
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08.03.2022 00:27 Відповісти
А что тогда за дохлятина кругом валяться на нашей земле и доходяги- бомжи в плену сидят?) ***** нбанутое.
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08.03.2022 00:27 Відповісти
Машке Говновой,на 8-е Марта кусок мяса Ваньки от NLAW прилетит,но она своего Ванюшку и не узнает.
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08.03.2022 00:28 Відповісти
А какой у парня был конец ?
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08.03.2022 00:31 Відповісти
после NLAW от Ванек даже пепла никто не видел.
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08.03.2022 01:27 Відповісти
А, и ещё - обещали учения, а послали на войну… Так нечаянно получилос
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08.03.2022 00:28 Відповісти
Срочников не будут отправлять в Украину! Потому что, кого могли - уже отправили! Срочники не участвуют в войне! Потому что, они участвуют - в спецоперации по удобрению нашего чернозема!
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08.03.2022 00:29 Відповісти
У него очко играет, едва скрывает
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08.03.2022 00:30 Відповісти
Орки!слышали что надо сделать для мира и спасения лаптестана?! прибить эту пердящую моль.хуйла!
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08.03.2022 00:30 Відповісти
...только профессиоанальные военные.
Рашка отправила воевать солдат 19 - 25 лет.
Прохвесионалы, нахер. Горят в танках и БТРах.
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08.03.2022 00:31 Відповісти
Все перевернулось, Зеленский стал настоящим президентом, а Путин комиком. Не, я действительно рассмеялся когд он заявил про то, что призывники там не участвуют.
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08.03.2022 00:32 Відповісти
Це чмо і йому вірити неможливо.
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08.03.2022 00:33 Відповісти
***** , проведи в Криму мобілізацію , пора з зрадниками поквітатись . досить їм об'їдати бюджет рф .
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08.03.2022 00:34 Відповісти
Месяц срочником, потом за него левой ногой подпишут контракт и ЦОБ-ЦАБЭ гей гей, гей, гали-гали бараны на бойню !
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08.03.2022 00:34 Відповісти
Самое ********* существо на земле это *****
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08.03.2022 00:35 Відповісти
Значит будет. Рассийские мамки, прячьте свой путинюнгенд, чтобы прозрение пришло до того,пока ваши личинки бессмысленно удобрят украинскую землю.
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08.03.2022 00:35 Відповісти
только зомбо-рабы и поверили... ибо пошли первые гробы (кому повезло) 18-летних сопляков по расисе-мачехе....и гордые возгласы чинуш - они сражались за родину..... сдохнув вдали от нее...
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08.03.2022 00:36 Відповісти
то есть читаем "уже отправляют и будут. Но скажем что их там не было"
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Ну вы поняли. Ихтамнебудет
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08.03.2022 00:37 Відповісти
Якщо строковик через 3 місяці служби підпише контракт (чи за нього його підпишуть), то від цього він не перестане бути тим самим ненавченим "зеленим" строковиком. В цьому і полягає путінське фарисейство.
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08.03.2022 00:38 Відповісти
О, ***** вылезло наночь глядя. Такое было когда они Боенг сбили,
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08.03.2022 00:42 Відповісти
"Поставлені завдання вирішують лише професійні військові".

Да видели уже этих "профессиональных военных". В плену их полно, и все просят маму забрать их отсюда. ))
Да и зажмурилось тоже много "профессионалов".
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08.03.2022 00:45 Відповісти
А чё он такой синий на морде.
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08.03.2022 00:49 Відповісти
бреше,строковики вже в Україні і резервісти теж,бо воюють навіть поліціянти.
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08.03.2022 00:51 Відповісти
Їх більше не залишилось. Тепер будуть відправляти студентів і школярів.
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08.03.2022 00:53 Відповісти
Цей Мордор здохне і не зрозуміє від чого. Вони зазомбовані ****** і нічого не розуміють
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08.03.2022 00:55 Відповісти
видно ***** обісрався по повні програмі раз говорить про резервістів і срочників
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08.03.2022 01:07 Відповісти
Блажен ,кто верует…
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08.03.2022 01:10 Відповісти
Зрозуміло. Відправлятимуть в ДНР-ЛНР. Як завжди не збрехав.
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08.03.2022 01:21 Відповісти
Это вообще-то очень хорошая новость, и про резервистов, и про срочников. Хоть заявление и враньё, запишут всех в контратники заочно, но денежку за это платить придется, отделаться бесплатно как со срочниками не получится. Сейчас путин пытается предотвратить недовольство, обещая миллионы за убитых и всякие там выплаты. То-есть те тысячи убитых будут обходиться путинскому бюджету дороже чем живые солдаты, причем на долгие годы, с учетом всех там выплат. Мертвые души или армия мертвецов блин.
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08.03.2022 02:03 Відповісти
Если говорит что не будут, значить будут но втихаря, подло, как всегда.
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08.03.2022 02:10 Відповісти
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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08.03.2022 02:42 Відповісти
ТАК ПЗДИТ ЧТО АЖ СКРЮЧИВАЕТСЯ ГНИДА !!!
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08.03.2022 03:25 Відповісти
***** ******, якось так..,.
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08.03.2022 08:15 Відповісти
Он бывший чекист,а их всю жизнь учат лгать.
"В Москве дома взорвали террористы." "На Донбассе российских войск нет".
"Никто не собирается нападать на Украину" "В Украине воюют националисты и наркоманы"
И много еще чего этот деятель наговорил.
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08.03.2022 05:53 Відповісти
Понятно,что брешет. "Профессиональные военные"засрашки уже отсосали в Украине.

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08.03.2022 07:00 Відповісти
То что путлер врет - это понятно всем в мире, но
В мордорских пабликах, это сейчас самая обсуждаемая новость. Бараны верят своему фюреру и не просто верят, а исписывают целые страницы "доказательств" почему это правда.
Этих ... только уничтожать! Это не лечится.
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08.03.2022 08:49 Відповісти
Авжеж. Пенсійний вік же не підняли. Й конституцію не міняли.
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08.03.2022 10:14 Відповісти
 
 