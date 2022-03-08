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Строковиків та резервістів не відправлятимуть в Україну, - Путін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок та заявив, що не задіюватиме у війні проти України російських солдатів строкової служби та резервістів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Наголошу: у бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитись додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання виконують лише професійні військові", - сказав Путін.
Топ коментарі
+61 Maksym Pyatygorskyy
показати весь коментар08.03.2022 00:21
+59 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар08.03.2022 00:21
+37 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.03.2022 00:22
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Я думаю это специально для мародерств ребята, шоб могли в форточку залезть и дверь с той стороны открыть
їх примушували підписати контракти або самі за них підписували - ось тобі й контрактники
Когда я вижу рашкованских пленных всегда вспоминаю эпический эпизод лепки Сауроном орков из грязи.
Они все какие- то дегенераты !
Россия, страна мечты!
Рашка отправила воевать солдат 19 - 25 лет.
Прохвесионалы, нахер. Горят в танках и БТРах.
Да видели уже этих "профессиональных военных". В плену их полно, и все просят маму забрать их отсюда. ))
Да и зажмурилось тоже много "профессионалов".
"В Москве дома взорвали террористы." "На Донбассе российских войск нет".
"Никто не собирается нападать на Украину" "В Украине воюют националисты и наркоманы"
И много еще чего этот деятель наговорил.
В мордорских пабликах, это сейчас самая обсуждаемая новость. Бараны верят своему фюреру и не просто верят, а исписывают целые страницы "доказательств" почему это правда.
Этих ... только уничтожать! Это не лечится.