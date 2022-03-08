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Бук (126) Bayraktar TB2 (92) Байрактар (157)

Український Bayraktar знищує російський Бук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

7 березня українські військові знищили ворожу установку Бук за допомогою "Байрактару".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення БУКу оприлюднено в соцмережах. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
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08.03.2022 03:03
+31
Гарне відео перед сном. Дякую
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08.03.2022 03:04
+24
Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
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08.03.2022 04:43
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Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
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08.03.2022 03:03 Відповісти
)))
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08.03.2022 03:04 Відповісти
в условиях сухого закона это кайф
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08.03.2022 03:05 Відповісти
А я б дивився та дивився!… Насолода для душі і очей! Слава ЗСУ!

смерть ворогам!
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08.03.2022 05:07 Відповісти
Лапти разлетелись
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08.03.2022 06:24 Відповісти
Фієрично, неймовірно красиво.
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08.03.2022 08:49 Відповісти
Гарне відео перед сном. Дякую
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08.03.2022 03:04 Відповісти
Тайна буквы "Z" на технике русни: это зеркальное отображение руны ЗИГ (победа, вспомните войска SS). Зеркальное смысловое значение ПОБЕДА - ПОРАЖЕНИЕ, СМЕРТЬ. Еще и для пущей убедительности повернули на 90 град., положили на бочок.
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08.03.2022 09:46 Відповісти
Z - запад, V - восток. зачем искать логику там где ее нет? ослоебы маркируют свою технику буквой V, а они с востока
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08.03.2022 10:09 Відповісти
Z- ******, V- vagina, O- ochko... elementarno
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Красота!
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08.03.2022 03:05 Відповісти
ще
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08.03.2022 03:07 Відповісти
Шедевральне відео))) Оскар в студію)))
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08.03.2022 03:09 Відповісти
Вот это настоящий букинг, который по праву можно считать высшим пилотажем в украинской индустрии развлечений и шоу-бизнеса.
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08.03.2022 03:38 Відповісти
ТОЛЬКО ЧЕРНЬ ПУТИНСКАЯ ПОРАЗЛЕТАЛАСЬ !)
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08.03.2022 03:47 Відповісти
Красиво
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08.03.2022 04:12 Відповісти
Тільки не зрозуміло,що таке
bayraktat ?
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08.03.2022 04:15 Відповісти
"Байрактар ТБ2" - це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат, який розробляє Туреччина.

Він здатен розганятися до швидкості понад 200 км за годину. Байрактар скидає керовані протитанкові ракети та авіабомби.

Апарат може здійматися на висоту понад 8 км та перебувати у польоті протягом цілої доби.
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08.03.2022 04:26 Відповісти
Я знаю що таке Байрактар)), але тут у заголовку Байрактат, то може адмін придумав новий безпілотнік))
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08.03.2022 04:45 Відповісти
"r" і "t" поруч. У когось дуже товсті пальці.
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08.03.2022 09:11 Відповісти
bayraktat- по кацапськи: bay - до свидания; rak - раком; tat -папа
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08.03.2022 07:56 Відповісти
Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
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08.03.2022 04:43 Відповісти
Ты про этот "бронепоезд":

https://streamable.com/1p28sj

Так это просто какая-то сборная солянка из пассажирских вагонов, грузовых платформ и обшитых оцинкованым железом пукалок
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08.03.2022 09:43 Відповісти
это ты еще кавалерию не видел, которая за бронепоездом скакала. Там тоже сборная солянка - и пазики, и буханки, и газели....
Видео есть в интернете.
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08.03.2022 09:49 Відповісти
Прям интересно стало. А как найти-то?
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08.03.2022 09:51 Відповісти
ищите на ютубе. Военный эшелон с пазиками, газелями, буханками и прочим хламом.
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08.03.2022 09:58 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/pBeRhXj9PNY
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08.03.2022 10:01 Відповісти
А-а-а... Видел У дебилов уже не хватает военного транспорта - теперь на газелях и буханках будут вышивать. Вторая армия мира, плять...
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08.03.2022 10:06 Відповісти
зато самих дебилов хватает.
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08.03.2022 10:11 Відповісти
Это ненадолго...
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Байрактарами знищити пво, а потім авіацією все остальне зачистити.
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08.03.2022 05:35 Відповісти
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"? Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
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08.03.2022 05:48 Відповісти
Віддали чорту копита і навіть не встигли спитати: "За что вы нас ненавидите?" ))
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08.03.2022 06:24 Відповісти
Вот это да! Чеченцы в Киеве. 7 марта 2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=DF_7W_CssO0&t=46s
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08.03.2022 06:31 Відповісти
Дуже, дуже красиво!
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08.03.2022 06:52 Відповісти
отличная работа, горите в аду, твари
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08.03.2022 07:36 Відповісти
ватники мозгами пораскинули)
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08.03.2022 07:49 Відповісти
Ватою...
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08.03.2022 08:52 Відповісти
А сколько там прихлебателей возле оператора, видео старое, где новие
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08.03.2022 08:22 Відповісти
Потому что ,это не рогатка,это комплекс 6 дронов, 3 станций управления.
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08.03.2022 08:32 Відповісти
Пардон месье
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08.03.2022 09:30 Відповісти
За цей час знищено вже 4 Бука, судячи по відео, а у зведеннях всього 1.
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08.03.2022 08:36 Відповісти
Смотрел бы и смотрел
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08.03.2022 11:21 Відповісти
Это русофобия, какая то ..
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08.03.2022 11:21 Відповісти
О, да-а-а... )))
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08.03.2022 14:10 Відповісти
 
 