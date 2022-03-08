"Якщо потрібно, ми зробимо більше". Джонсон, Трюдо та Рютте виступили з підтримкою України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Лідери Великої Британії, Канади та Нідерландів Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео на підтримку України.
Як повідомляє Ліга, звернення опубліковано пресслужбою британського уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Це критичний момент і ми стоїмо разом з українцями перед агресією, яку вони терплять від рук військової машини Володимира Путіна", – сказав Джонсон.
Трюдо продовжив: "Ми єдині у протидії подальшій агресії Росії проти України, і ми говоримо про єдність, яку ми бачили зі 141 країною, яка засуджує в ООН ці незаконні дії".
"І ми також тісно співпрацюємо, щоб координувати гуманітарну допомогу, оборонну військову підтримку і, звичайно, дуже сильний пакет санкцій. І якщо потрібно ще, ми зробимо більше", – запевнив Рютте.
Джонсон резюмував звернення, заявивши, що країни єдині у думках. Вони вірять, що Україна має бути вільною, незалежною та суверенною нацією. "Ми з Україною", – зазначив британський прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто ви самі ви не доганяєте, що, yes, of course, потрібно більше.
Добре, ми скажемо і повторюватимемо до тих пір, поки не заворушитеся знову.
Жабоїди ще здавна фапали на кацапів, їх гроші, а фґанюженки у своїх вологих мріях оцінювали кореляцію довжини прутня гусара із довжиною члена його верхового коня.
Цензоряни! Не підспівуйте ворогам під канадійськими та польськими прапорцями, це лахта під vpn, яка саме для срачу сюди й заходить.
Спамте це лайно, щоб воно не смерділо на гілці та не робило недружню атмосферу.
Дивіться на форму хлопців (не на орієнтацію )) ) і на зміст пісні:
https://www.youtube.com/watch?v=LNBjMRvOB5M
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…если ***** разрешит.