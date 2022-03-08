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війна (56174) Трюдо Джастін (288) Рютте Марк (162) Джонсон Борис (532)

"Якщо потрібно, ми зробимо більше". Джонсон, Трюдо та Рютте виступили з підтримкою України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лідери Великої Британії, Канади та Нідерландів Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео на підтримку України.

Як повідомляє Ліга, звернення опубліковано пресслужбою британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Це критичний момент і ми стоїмо разом з українцями перед агресією, яку вони терплять від рук військової машини Володимира Путіна", – сказав Джонсон.

Трюдо продовжив: "Ми єдині у протидії подальшій агресії Росії проти України, і ми говоримо про єдність, яку ми бачили зі 141 країною, яка засуджує в ООН ці незаконні дії".

"І ми також тісно співпрацюємо, щоб координувати гуманітарну допомогу, оборонну військову підтримку і, звичайно, дуже сильний пакет санкцій. І якщо потрібно ще, ми зробимо більше", – запевнив Рютте.

Джонсон резюмував звернення, заявивши, що країни єдині у думках. Вони вірять, що Україна має бути вільною, незалежною та суверенною нацією. "Ми з Україною", – зазначив британський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Потрібно. Дайте нам літаки та серйозне ППО- чи закрите небо.
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08.03.2022 09:18
+19
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08.03.2022 09:22
+13
Щиро дякуємо. Нічого не треба - відосіка вистачить
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08.03.2022 09:21
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Потрібно. Дайте нам літаки та серйозне ППО- чи закрите небо.
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08.03.2022 09:18 Відповісти
От і ці зникли, говоруни...
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08.03.2022 09:19 Відповісти
Може вже й дали. Тільки не розповсюджують
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08.03.2022 09:21 Відповісти
Я реаліст, а не мрійник.
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08.03.2022 09:22 Відповісти
Ну то варто з розумінням віднестись до того, що війна гібридна... Як що би не ТО, то то що є було би не так!
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08.03.2022 09:40 Відповісти
Яка в біса гібридна, коли йдуть прямі бої? І що за ТО?
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08.03.2022 09:43 Відповісти
Гібридна це коли не тільки прямі бої. Це і дипломатія, інфопростір іт.д. А ТО це то, приведу з гуцульського етносу. Там де дідо казали лити оливу під яблінкою, то треба копати. Про то що має наше військо на озброєнні нетреба нікому знати. Виявляється воєнторги є не тільки в лугандоні.
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08.03.2022 09:50 Відповісти
Я не з дитсадка вам пишу і ніяке ТО мене не цікавить.
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08.03.2022 09:51 Відповісти
Добре! Давай на хлопський розум. Про нашого загадкового пілота чув? Так це тоже ТО!
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08.03.2022 09:55 Відповісти
Мене не цікавить спілкування ні з яким "хлопським розумом'". Гарного дня.
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08.03.2022 09:59 Відповісти
що Ви з ним носитесь? провокатор звичайний (можливо московський). Я скажімо Вас зразу зрозумів, а він - дзуськи.
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08.03.2022 11:01 Відповісти
Пане Володимир, не годуйте бота-нульовку, він тут під прикриттям від фсб працює та нагнітає. Викликати у нас огиду до наших союзників - це їхнє завдання.
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08.03.2022 09:56 Відповісти
Ви десь клепку втратили- і то давно.
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08.03.2022 09:59 Відповісти
Нульофка! Під яким ніком був у минулому житті до деактивації?
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08.03.2022 10:23 Відповісти
Люблю в мирний час, в погожу днину выйти на Привоз, пройтись рядами, поторгуватись, посперечатись... Людей послухати, мене почують. Я нехочу дискусією переконувати алчного торгаша в тім шо його сіре, злипше м'ясо не є ,,свежайшая свинина,, Я тим дискусом звертаю увагу оточення шо він сам є свиня. Якось так.
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08.03.2022 11:56 Відповісти
так а будь-яка війна і раніше була і на полі бою і в дипломатії і пропоганда і маніпуляції це все не вчора придумали.
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08.03.2022 13:53 Відповісти
Ага.

Тобто ви самі ви не доганяєте, що, yes, of course, потрібно більше.

Добре, ми скажемо і повторюватимемо до тих пір, поки не заворушитеся знову.
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08.03.2022 09:19 Відповісти
Вони, як на мене, тупо знущаються над Україною.
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08.03.2022 09:20 Відповісти
Ні, не знущаються, а демонструють свою слабкість та неготовність мислити і діяти адекватно до викликів часу. Ситуація дуже схожа на 1939 рік. Історія повторюється.
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08.03.2022 09:32 Відповісти
В цьому і є знущання, що вони точно знають історію.
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08.03.2022 09:33 Відповісти
Не 1939, а 1938 й
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08.03.2022 10:11 Відповісти
Щиро дякуємо. Нічого не треба - відосіка вистачить
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08.03.2022 09:21 Відповісти
Звернення хіба до тебе?, подякуй, і закрий свого смердячого їбала...
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08.03.2022 10:19 Відповісти
Вони насправді намагаються зробити якнайбільше для захисту України. Я кажу про цих трьох. Але вони не всі.
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08.03.2022 09:22 Відповісти
Хіба що Джонсон.
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08.03.2022 09:23 Відповісти
а от француз закликає,щоб ми помирились с бульбашами і кацапами.
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08.03.2022 09:28 Відповісти
Жабоїди завжди були кацапофілами.
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08.03.2022 09:32 Відповісти
Так, "заґадачная рюззкая душа, воспєтая в поезіі пюшькіна, і романах толстоґо. Ах, какіє врємєна, какіє нрави. Ах, поручік Голіцин, налєйтє дамє віна".
Жабоїди ще здавна фапали на кацапів, їх гроші, а фґанюженки у своїх вологих мріях оцінювали кореляцію довжини прутня гусара із довжиною члена його верхового коня.
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08.03.2022 09:41 Відповісти
і легітимний благає
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08.03.2022 09:44 Відповісти
Создавайте военную коалицию против кремлевского убийцы и только вместе угомонить людоеда Путина!
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08.03.2022 09:22 Відповісти
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08.03.2022 09:22 Відповісти
Потрібно, дядьку, потрібно.
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08.03.2022 09:22 Відповісти
в будь-якому випадку дякуємо. ви зробили більше, ніж могли б, але все ж менше, ніж могли б (такий вот парадоксік)
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08.03.2022 09:24 Відповісти
Думаю, все надається, просто менше треба озвучувати, як наші *******.
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08.03.2022 09:25 Відповісти
Не тількі наші а й усякі борелі..
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08.03.2022 09:27 Відповісти
а чому треба мовчати ? ***** з орками дуже страшні ? чому знов подвійні стандарти , зло може казати все , а добро повинно мовчати ?
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08.03.2022 09:47 Відповісти
Все сделают. Может нам и не рассказывают обо всем.
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08.03.2022 09:28 Відповісти
Мовчали би вже.
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08.03.2022 09:29 Відповісти
так уже потрібно робити більше,дайте літаки системи пво-щоб збивати стратегічні літаки на території росії,які випускають по КИЄВУ ракети!!!---аналоги ракет точка У-і ми вистоємо
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08.03.2022 09:34 Відповісти
Дайте літаки та закрийте небо !!!!
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08.03.2022 09:34 Відповісти
Фірма в який працюю потребує рації до праці, але в Чехії їх вже неможливо купити. Все пішло в Україну. Сам їх з магазинів ящиками грузив нашим волонтерам. Форму, броники, розгрузки теж не купити, все випродано.
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08.03.2022 09:39 Відповісти
Нiдерланди заблокували Украïнi надання кандидата в ЕC
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08.03.2022 09:41 Відповісти
Ппц. Звідки інфа?
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08.03.2022 10:21 Відповісти
Наступным этапам еўрапейскай "дапамогі" Ўкраіне будзе ўступленне Нідэрландаў у вайну на баку путлераўскага недарэйху. 😡
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08.03.2022 10:31 Відповісти
Це наши союзники!

Цензоряни! Не підспівуйте ворогам під канадійськими та польськими прапорцями, це лахта під vpn, яка саме для срачу сюди й заходить.

Спамте це лайно, щоб воно не смерділо на гілці та не робило недружню атмосферу.
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08.03.2022 09:42 Відповісти
Таке враження що вони знущаються з Украины.
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08.03.2022 09:44 Відповісти
Шановні співгромадяни!!! Я Вас дуже ПРОШУ,перечитати казку про рибака і золоту рибку,мені здається,що в Ваших коментарях,приблизно така-ж ситуація!!!! Моя донька проживає в Італії,так вона ходить кожен день і кожен день відправляють фури з гуманітаркою,одну відправили--інша підходить на загрузку. Я не буду перераховувати скільки нам надали зброї,дякуючи якій,стільки перепалили кацапні,а санкції--безпрециндентні,у Гітлера таких не було. Я розумію,і хотів-би сам,щоб ще більш,але ми далекі всі від політичної ситуації і її наслідків,тож низький уклін всім хто допомагає,як говориться **ВСИМ ЧИМ МОЖЕМО**!!!!
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08.03.2022 09:44 Відповісти
Ручною стрілецькою зброєю не збити кацапську ракету, яка летить на житлові квартали Чернігова з території білорашки чи з акваторії Чорного моря.
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08.03.2022 10:24 Відповісти
До жопи та гуманітарка. В Україні поки що вистачає продовольства на вільних територіях. Його не вистачає в блокованих містах а туди ваша гуманітарка все одно не потрапить. Зате щоденно ЕС платить Росії сотні мільйонів євро за нафту і газ які трансформуються у вбивства дітей Чернігова та Харкова, а отут вас чомусь нема... Навіть тут...
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08.03.2022 10:32 Відповісти
В кожної людини потрібно,щоб була ОСОБИСТА думка і це вірно. Ось дивіться,мою думку підтримало 4-и людини,вашу--ніхто,можливо потрібно переглянути свої погляди?Можливо вони хибні? ВІрно,мисливською рушницею літак не зіб*єш і гуманітарка не так важлива як зброя,але буде краще,якщо всі відмовляться від кацапської нафти і почнуть ставати їхні підприємства і там почнеться безробіття. Так можете не сумніватись,що європейці вийдуть на протести і будуть вимагати НЕЙТРАЛІТЕТУ в цій війні,навіть не сумнівайтесь!! Хіба приклад даунбасії не навчив,чи то європейці зустрічали кацапню з хлібом і сіллю,та на сьогодні почитаєш їхні коментарі,так там одне **ВСЕ ВІРНО,ЦЕ ВАМ ЗА ДОНЕЦЬК**,хоча я ніколи не бачив фото,де були-б руїни,такі,як самі МАЛЕНЬКІ в наших містах. Моя порада,не потрібно лізти туди,де ми ВСІ з вами,ПОВНИЙ НУЛЬ!!!Ще приклад Північної Кореї,там в придурка, МОЖЛИВО, є якась маленька бомбочка і то ,навіть США,боїться,щоб її застосували,а в цього клоуна ....... самі знаєте скільки тих бомбочок,тим паче заявляв,що може примінити,а це--ГАПЛИК ВСЬОМУ СВІТУ!!!!
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Нє, погляди тут ні до чого - воно на роботі. А робота у них проста - відкладати побільше купок.
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08.03.2022 16:29 Відповісти
По фрейду.
Дивіться на форму хлопців (не на орієнтацію )) ) і на зміст пісні:
https://www.youtube.com/watch?v=LNBjMRvOB5M
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08.03.2022 09:52 Відповісти
"Якщо потрібно, ми зробимо більше…"

---

…если ***** разрешит.
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08.03.2022 10:17 Відповісти
Про ситуацію із закритим небом. Нічого не буде, поки "рішали" ведуть сепаратні переговори на умовах та території агресора
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08.03.2022 10:18 Відповісти
Звісно потрібно! Робіть!!!!
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08.03.2022 10:25 Відповісти
https://censor.net/ua/photo_news/3322725/naslidky_bombarduvannya_jytlovyh_kvartaliv_sum_rosiyiskoyu_aviatsiyeyu_fotoreportaj_21 Що іще треба?
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08.03.2022 10:33 Відповісти
Було б непогано підкріпити слова ну хоча б літаками!!!!
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08.03.2022 15:21 Відповісти
Пусть дадут противокарабельные комплексы,пусть дадут серьёзное про,пусть дадут авиацию.
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08.03.2022 16:55 Відповісти
Можно подумать они не знают ,что нам надо.
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08.03.2022 16:56 Відповісти
 
 