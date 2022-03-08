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Затримано 8 українців-дезертирів, які намагалися втекти до Молдови. Серед них син та внук співачки Ротару, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вісім громадян України затримано під час спроби нелегально перейти кордон із Молдовою.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Серед них – син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко, 1970 року народження, та онук співачки Анатолій Євдокименко 1994 року народження. Отак виглядають дезертири. Взагалі, я думаю, парламент має ухвалити закон про позбавлення громадянства України за дезертирство та незаконне залишення держави під час війни", - зауважив журналіст. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
Что можно было ожидать от мажорного быдла...
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08.03.2022 10:20
+44
Так позбалення громадянства їм і треба, в тюрьму гандонів.
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08.03.2022 10:19
+44
Вот и доставим им эту радость. После победы и восстановления Украины, украинское гражданство будет цениться во всем мире как гражданство страны переломившей хребет кацапии.
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08.03.2022 10:21
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Таких мажорів по містам і селам Львівщини, Івано-Франківшини, Закарпаття повно сидить. Через кордон їх на третій день вже не пускали, то вони осіли кругом Буковелю, в курортних і маленьких містечках Карпат, Прикарпаття, Хмельниччини,Тернопільщини. В тероборону не пішли, не хочуть волентерити. Таких повно повтікало з Києва. І моїх знайомих, сусідів з вулиці, нажаль також.
Їх не треба громадянства лишати, а мобілізувати в армію напередодні перемоги в "будівельні війска"- хай розчищають руїни по всім зруйнованим містам і селам.
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08.03.2022 12:09 Відповісти
Мають чотирижди приклад, можна сказати - еталон.
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08.03.2022 12:10 Відповісти
Ватная бабушка, которая так и живёт в Ялте и мацкве - какой украинскости она может научить своё семя?
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08.03.2022 12:27 Відповісти
Сумно, сумно аж за край...
Не дивись на мене, грай, музико, грай!
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08.03.2022 12:48 Відповісти
вот чем это закончиться? для этой компашки и фонограмщицы
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08.03.2022 12:53 Відповісти
А что говорит по этому поводу сама хуторянка Отсоси в ротяру?
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08.03.2022 14:35 Відповісти
Мій малий 18 років з інвалідністю ,не захотів іхати з України . .
А ці криси відкормлені
за гроші народу втікають як пацюки …
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08.03.2022 14:54 Відповісти
Який бовдур дав Ротару героя України і звання легенди ? Вона не є ні першим, ні другим. Виповзла на піснях Івасюка. Та й голосу там не було ніколи. Вічно верещала на концертах. Другосортна розпіарена співачка приватних корпоративів, яка уникала сплати податків. І її виплодки такі ж.
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08.03.2022 17:01 Відповісти
Антонина Бернат,
"Який бовдур дав Ротару героя України"

А що, це велика таємниця? Можна навіть просто вгадати, якщо не з першого разу,
то обов'язково з другого вийде.
КУЧМА.
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Це було риторичне питання...
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08.03.2022 19:30 Відповісти
Вибачаюсь, не зрозумів.
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Продажные твари . За гонорар и мать
родную продадут .
Эгита ! м .... ля !
*****
https://www.youtube.com/watch?v=TAyZBZIhy5U
Ддя б о т о в - оригинал.

София Ротару на День Рождения Кадырова
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09.03.2022 07:24 Відповісти
Они бегут... стыдно мне
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08.03.2022 17:22 Відповісти
Є закон про ухилення, в якому передбачена певна відповідальність, от хай по максимуму і відсидять та відпрацюють, а потім і про позбавлення громадянства можна подумати.
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Лайфхак при затриманні диверсантів, дезертирів, мародерів: 1.Відібрати смартфон. 2. Якщо на ньому встановлено додаток якогось банку, перерахувати всі кошти на ЗСУ.
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08.03.2022 21:17 Відповісти
нужен закон о лишении гражданства. вчера.
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09.03.2022 07:15 Відповісти
Что говорит Закон об дезертирах во время в о й н ы ?
Трибунал
и комендантский взвод.

Так было и есть во всех Армиях мира.
С толерантными нам Новую Украину не построить .
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09.03.2022 07:32 Відповісти
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