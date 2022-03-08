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Затримано 8 українців-дезертирів, які намагалися втекти до Молдови. Серед них син та внук співачки Ротару, - Бутусов. ВIДЕО
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Вісім громадян України затримано під час спроби нелегально перейти кордон із Молдовою.
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Серед них – син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко, 1970 року народження, та онук співачки Анатолій Євдокименко 1994 року народження. Отак виглядають дезертири. Взагалі, я думаю, парламент має ухвалити закон про позбавлення громадянства України за дезертирство та незаконне залишення держави під час війни", - зауважив журналіст.
Топ коментарі
+48 Владислав Васильченко
показати весь коментар08.03.2022 10:20
+44 буков
показати весь коментар08.03.2022 10:19
+44 Ivan Pupkin b2770a7a
показати весь коментар08.03.2022 10:21
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Будь ласка, зачекайте...
Їх не треба громадянства лишати, а мобілізувати в армію напередодні перемоги в "будівельні війска"- хай розчищають руїни по всім зруйнованим містам і селам.
Не дивись на мене, грай, музико, грай!
А ці криси відкормлені
за гроші народу втікають як пацюки …
"Який бовдур дав Ротару героя України"
А що, це велика таємниця? Можна навіть просто вгадати, якщо не з першого разу,
то обов'язково з другого вийде.
КУЧМА.
родную продадут .
Эгита ! м .... ля !
*****
https://www.youtube.com/watch?v=TAyZBZIhy5U
Ддя б о т о в - оригинал.
София Ротару на День Рождения Кадырова
Трибунал
и комендантский взвод.
Так было и есть во всех Армиях мира.
С толерантными нам Новую Украину не построить .