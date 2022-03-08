Польські добровольці разом з українцями дають відсіч російським окупантам. ВIДЕО

В мережі показали кадри бою польських добровольців та українських воїнів з російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Польські добровольці разом з українцями дають відсіч окупантам.

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