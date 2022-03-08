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Польські добровольці разом з українцями дають відсіч російським окупантам. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі показали кадри бою польських добровольців та українських воїнів з російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Польські добровольці разом з українцями дають відсіч окупантам.

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Топ коментарі
+101
Красава, весь мир едет ******* кацапов !!!
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08.03.2022 10:42
+69
То польскі пан вояк барзо лютий
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08.03.2022 10:45
+65
Той випадок, коли все зрозуміло без перекладу)
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08.03.2022 10:46
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Курва
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08.03.2022 10:42 Відповісти
Хто?
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08.03.2022 11:20 Відповісти
кацапська курва
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08.03.2022 11:29 Відповісти
Та зорзуміло, я хотів у автора запитати...
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08.03.2022 11:43 Відповісти
Автор знайоме слово почув
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Красава, весь мир едет ******* кацапов !!!
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08.03.2022 10:42 Відповісти
Путин расследует хищение средств на создание в Украине "пятой колонны". Вероятно, именно с этим связаны недавние сообщения о том, что его кум Виктор Медведчук пытался покончить жизнь самоубийством: он может быть причастен к расхищению не менее 1 миллиарда долларов, выделенных ему Путиным на эти цели.
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08.03.2022 10:42 Відповісти
така ***** цей фейк, цьому м...чуку ще спасибі казать?
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08.03.2022 12:14 Відповісти
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08.03.2022 10:44 Відповісти
То польскі пан вояк барзо лютий
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08.03.2022 10:45 Відповісти
русские иду на х*й
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08.03.2022 11:31 Відповісти
😁😂
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08.03.2022 16:44 Відповісти
Той випадок, коли все зрозуміло без перекладу)
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08.03.2022 10:46 Відповісти
Не поляк, скорее просто работал в Польше.
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08.03.2022 10:47 Відповісти
так..через пару мєсонців я так само говорив. але цей пан, ктурего ми забачили має бути поляком. ну і наш напарник з ним, володіючий польською.
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08.03.2022 10:50 Відповісти
Ну от, москалі 8 років співали про поляків, дочекались нарешті.
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08.03.2022 10:47 Відповісти
То такий поляк, як я - іспанець!!!!
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08.03.2022 10:48 Відповісти
А що вам залишається, тішьтесь що це фейк, можна було навіть не заглядати реєстрацію.
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08.03.2022 10:50 Відповісти
Раніше бійці ЗСУ теж приколювались, намазавши обличчя темним кремом і говорили на англійській мові з показово перебільшеним акцентом, зображаючи з себе "негрів з НАТО"
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08.03.2022 10:52 Відповісти
так техніка розєбана ? чи відпіскоструєна для грунтування
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08.03.2022 10:55 Відповісти
Rozjiebali rosyjskiе gówno!
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08.03.2022 10:49 Відповісти
Це українець розповідає ламаною польською мабуть своїм польським друзям
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08.03.2022 10:51 Відповісти
Він каже про себе на 1/4 поляк, на 1/2 українець, на 1/4 єврей.
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08.03.2022 11:06 Відповісти
почему все видео заливаются в российский телеграмм?
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08.03.2022 10:51 Відповісти
Бо такі відео в ютубі легко блокуються скарагами сотень русофашистстких ботів на "невідповідність контенту правилам хостингу". Та й взагалі, в ютубі є агоритми автоматичного визначення і блокування контенту з кривавим місивом на асфальті, яке колись було кацапським "асвабадітєлєм". Ютуб - це про котиків-собачок, селебріті і нові айфони.
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08.03.2022 10:55 Відповісти
********* хоть одну кацапскую мразь что может быть лучше!
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08.03.2022 10:51 Відповісти
Тут ролик трохи обрізаний, там він далі говорив, що "бити кацапів - то приємність", що полякам так сподобалося, що багато крутили ті його слова :Р

https://www.tysol.pl/a80186-to-nagranie-podbija-siec-bic-ruskich-to-k-wa-przyjemnosc-jestesmy-tu-dla-przyjemnosci-video
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08.03.2022 10:52 Відповісти
А ось і братський народ
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08.03.2022 10:52 Відповісти
З братськими народами треба закінчувати бо це тупа комуністична ідеологія, а ось справжні друзі виявляються у саме такі часи як зараз...
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08.03.2022 11:00 Відповісти
Лукаш уже обдристался. По информации наших очень осведомлённых порталов, в Белоруссии началась тайная мобилизация в армии. Призывники разбегаются на Запад.
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08.03.2022 10:54 Відповісти
Ого, то чоловік файно каже кацап - курва, це слово повинно означати цілу націю що проживає в кацапії.
Країна на карті - .уйловське царство.
Народ що там проживає - курви, орки, лапті і т.д.
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08.03.2022 10:54 Відповісти
Збулась перша мрія кацапів про польських найманців, залишились негри на бронетранспортері.
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08.03.2022 10:56 Відповісти
відстаєш від новин: 200 нігерійців записалися добровольцями
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08.03.2022 11:10 Відповісти
На ЦН в часи війни страждає факт-чекінг. Спочатку публікують фейк, а потім оцінюють. Я не проти участі польських добровольців у війні проти лапте-рейха. Але чоловік на відео такий поляк, як Бутусов балерина
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08.03.2022 10:58 Відповісти
Ну і що поганого у тому що якщо це навіть і фейк))) це лише вам казламордим діє на нервову систему, решта сприймає цей фейкнефейк з задоволенням...
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08.03.2022 11:03 Відповісти
Висловлюю глибоку стурбованість з приводу твого коментаря. Для мене дуже важлива твоя думка. Напиши ще щось.
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08.03.2022 11:13 Відповісти
😁😂👍
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08.03.2022 16:56 Відповісти
столяр 61мільйонний, по фейкам спец... Слизький типчик...
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08.03.2022 11:16 Відповісти
багато росіян також воюють на нашему боці
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08.03.2022 10:59 Відповісти
Росіянин - це громадянин росії.
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08.03.2022 11:01 Відповісти
так і воюють за Україну проти путенської орди
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11.03.2022 11:58 Відповісти
З літаками виникла проблема, тощо хтось багато і голосно кричав. Поляки готові допомагати у важливих питаннях, але без розголосу. Щоб москалі не одразу взнали, щоб Польща сама не потрапила під удар, не стала стороною конфлікту.
Є іноземні добровольці - їм величезна подяка, але ніяких облич і зізнань на камери. Менше понтів, більше реальних справ.
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08.03.2022 11:05 Відповісти
dziękujemy bardzo
https://youtu.be/7nAsTU9gpKI
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08.03.2022 11:10 Відповісти
Сбылись влажные мечты скабеевой, солдаты НАТО уже тут.
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Дуже скоро підтягнуться наші миротворці з усіх гарячих точок світу, бо в нас зараз найгарячіше і потрібно захищати батьківщину в першу чергу.
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08.03.2022 11:15 Відповісти
В цій ситуації ти просто корисний ідіот путіна.
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08.03.2022 11:20 Відповісти
Респект полякам!🤗
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08.03.2022 11:16 Відповісти
Доброго дня, Сандра! Пан очень доходчиво и наглядно рассказал и показал, что они сделали с русским gowno - и про технику, и про тех, кто в ней сидел.
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08.03.2022 14:39 Відповісти
Привет! А я поняла, что он сказал
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08.03.2022 17:22 Відповісти
А сколько сил и бабла нароссийских пенсионеров потратили кремлёвские унитазные бачки пытаясь вбить клин между Польшей и Украиной!!! Но и тут что-то пошло не так. В отличие от нароссийских одноклеточных, поляки хорошо помнят кто Вторую мировую войну начал!
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08.03.2022 11:21 Відповісти
Rozjiebali rosyjskiе gówno!

Как же прекрасен польский язык )))))
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08.03.2022 11:29 Відповісти
ОЧЕНЬ красивый и ОЧЕНЬ наглядный язык полськи!
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08.03.2022 14:40 Відповісти
Это не поляк, это наш! Есть полное видео, он там на украинский переходит и говорит чтобы поляки присоединялись!!!
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08.03.2022 11:44 Відповісти
Polacy jesteście niesamowici !
Wiełkie podziekowanie od ukrainców za pomoc dla uchodców.
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Це не поляк-він ледве говорить польською і розповідає полякам від українця.
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08.03.2022 12:34 Відповісти
Русіш курва мать😆
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08.03.2022 13:07 Відповісти
Бог Вам в помощь и всем оставаться живыми!
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08.03.2022 14:04 Відповісти
Класс
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08.03.2022 14:47 Відповісти
 
 