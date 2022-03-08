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Польські добровольці разом з українцями дають відсіч російським окупантам. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали кадри бою польських добровольців та українських воїнів з російськими військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Польські добровольці разом з українцями дають відсіч окупантам.
Топ коментарі
+101 Malik Liman
показати весь коментар08.03.2022 10:42
+69 Zemer
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показати весь коментар08.03.2022 10:46
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Країна на карті - .уйловське царство.
Народ що там проживає - курви, орки, лапті і т.д.
Є іноземні добровольці - їм величезна подяка, але ніяких облич і зізнань на камери. Менше понтів, більше реальних справ.
https://youtu.be/7nAsTU9gpKI
Как же прекрасен польский язык )))))
Wiełkie podziekowanie od ukrainców za pomoc dla uchodców.