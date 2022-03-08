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"Ми прийдемо і вас розвалимо! Підкріплення вже у Миколаєві", - Кім попередив росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Миколаївської ОДА розказав, що 8 березня 1943 року розпочалось звільнення Миколаївщини і попередив сучасних окупантів про скорий наступ ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Віталія Кіма.

Так, очільник Миколаївської ОДА надав короткий екскурс в історію визволення Миколаївщини у 1943. 

"8 березня 1943 року, саме у цю дату розпочалось звільнення конкретно Миколаївської області. І перший населений пункт, який був звільнений - це Новий Буг".

Віталій Кім закликав земляків виправдовувати історію. Окрім цього він зазначив, що у місто Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою і сили готуються до наступу на російські війська.

"Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня", - підкреслив Віталій Кім.

Читайте: Аеропорт Миколаєва - під контролем ЗСУ, - голова ОДА Кім
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Топ коментарі
+71
Велике прохання- намагайтеся не брати цю наволоч в полон, лише вогонь на ураження!
Смерть ворогам!
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08.03.2022 11:20
+56
Позетивнейший чувак этот Ким.
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08.03.2022 11:21
+52
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08.03.2022 11:38
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Велике прохання- намагайтеся не брати цю наволоч в полон, лише вогонь на ураження!
Смерть ворогам!
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08.03.2022 11:20 Відповісти
+ две недели война идёт, сказки про учения пусть себе засунуть в задницу, те кто щас по украинской земле гуляет из мокшан -подлежит уничтожению
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08.03.2022 11:40 Відповісти
Не треба нікого попереджати. Треба повбивати усіх кацапів щоб ніхто з тих падлюк не втік! Смерть московитам!
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08.03.2022 11:21 Відповісти
Позетивнейший чувак этот Ким.
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08.03.2022 11:21 Відповісти
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08.03.2022 11:32 Відповісти
Только хотел написать тоже самое
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08.03.2022 11:52 Відповісти
Что-то им сказали такое, от чего улетучились иллюзии непобедимости.
https://twitter.com/i/status/1501055241789358080
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08.03.2022 11:22 Відповісти
Їм сказали, що усім кацапам пзда і пояснили чому і як ! 😁👍🇺🇦
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08.03.2022 11:26 Відповісти
Сраная телега не показывает видео
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08.03.2022 11:25 Відповісти
Это твиттер.
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08.03.2022 12:27 Відповісти
раньше мы шутли "Миколаев мисто корабелив та наркоманив". сейчас знаю, Николаев город героев и воинов
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08.03.2022 11:25 Відповісти
Маю ПРЕвелике бажання, щоб війна пройшлася по Мордору! Щоб все орки відчули, що відчула Україна.
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08.03.2022 11:26 Відповісти
РЕСПЕКТ!С БОГОМ!
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08.03.2022 11:26 Відповісти
рашка ! Мы прийдём и вас развалим - готовый мем
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08.03.2022 11:28 Відповісти
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08.03.2022 11:30 Відповісти
Носки у Кима - классные. После победы над рашистами , надо такие носки включить в парадную форму ТРО НИКОЛАЕВА.

Хорошие икрасивые традиции - основа государства
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08.03.2022 11:37 Відповісти
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08.03.2022 11:38 Відповісти
Прибити на ворота Кремля.
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08.03.2022 11:38 Відповісти
Теж варіант 😀😀😀 а
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08.03.2022 11:41 Відповісти
В Царгороді прибивала Русь щит, а маскалям достатньо й шкарпеток. Бо вони не воїни, а прості вбивці.
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Трюдо уже завидует)
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Скільки в нас гідних людей у Верховну Раду!!!!
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08.03.2022 11:33 Відповісти
Московские фашисты из РФ, без объявления войны, напали на мирные города Украины-Руси.

Началась Украинская отечественная война, в которой украинский народ победит над москвой-ордой, тюрьмой народов.

Победа будет за Украиной!

Свободу народам московской империи-роССии-орды!!!
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08.03.2022 11:34 Відповісти
я за нього голосуватиму на виборах
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08.03.2022 11:35 Відповісти
Поміняю прописку на Миколаївську і проголосую за Кіма.
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08.03.2022 11:36 Відповісти


А ещё Николаев- город корабелов. Только надо Новинского на Гиляку повесить за развал судостроительных заводов
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08.03.2022 11:39 Відповісти
А-а-а-а... Так то звідси посилають російських військових корабелов на... в місця їх постійної дислокації?
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Его надо в следующие президенты.
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08.03.2022 15:50 Відповісти
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08.03.2022 11:38 Відповісти
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08.03.2022 11:41 Відповісти
***
- С праздником, дорогие наши женщины. Случайно увидел, что сегодня 8 марта, думаю - катастрофа... День, который обычно проводишь со своими близкими, приходится вот заниматься... Я желаю вам, чтобы ваши сыновья, отцы, родные, близкие позвонили вам сегодня, сказали, что все хорошо. Чтобы не было никаких потерь. Как раз в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья. Всего лишь, чтобы был мир и никто не стрелял, - сказал Ким.
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08.03.2022 12:07 Відповісти
Кім має стосунок до оборони міста,як і Зеленський до оборони країни.На робочому місці,не заважає,то й добре.
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Почему мы не херачим по територии окупанта.Свинособаки в Белгороде,Ростове должны сидеть по подвалах безвылазно.
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08.03.2022 12:40 Відповісти
маловато у нас ещё огневой мощи.., надо поднакопить.
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08.03.2022 14:05 Відповісти
я бачу в цьому хлопцю майбутнього політика з великої букви.
він, ну просто, один позитив.......
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08.03.2022 14:54 Відповісти
Кім красавчік
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08.03.2022 14:55 Відповісти
*****, отберите у этого тела уже гаджет - ну сливает шо можно и шо не можна.
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08.03.2022 16:21 Відповісти
 
 