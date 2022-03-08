"Ми прийдемо і вас розвалимо! Підкріплення вже у Миколаєві", - Кім попередив росіян. ВIДЕО
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Голова Миколаївської ОДА розказав, що 8 березня 1943 року розпочалось звільнення Миколаївщини і попередив сучасних окупантів про скорий наступ ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Віталія Кіма.
Так, очільник Миколаївської ОДА надав короткий екскурс в історію визволення Миколаївщини у 1943.
"8 березня 1943 року, саме у цю дату розпочалось звільнення конкретно Миколаївської області. І перший населений пункт, який був звільнений - це Новий Буг".
Віталій Кім закликав земляків виправдовувати історію. Окрім цього він зазначив, що у місто Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою і сили готуються до наступу на російські війська.
"Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня", - підкреслив Віталій Кім.
Будь ласка, зачекайте...
Смерть ворогам!
https://twitter.com/i/status/1501055241789358080
Хорошие икрасивые традиции - основа государства
Началась Украинская отечественная война, в которой украинский народ победит над москвой-ордой, тюрьмой народов.
Победа будет за Украиной!
Свободу народам московской империи-роССии-орды!!!
А ещё Николаев- город корабелов. Только надо Новинского на Гиляку повесить за развал судостроительных заводов
- С праздником, дорогие наши женщины. Случайно увидел, что сегодня 8 марта, думаю - катастрофа... День, который обычно проводишь со своими близкими, приходится вот заниматься... Я желаю вам, чтобы ваши сыновья, отцы, родные, близкие позвонили вам сегодня, сказали, что все хорошо. Чтобы не было никаких потерь. Как раз в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья. Всего лишь, чтобы был мир и никто не стрелял, - сказал Ким.
він, ну просто, один позитив.......