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Якщо світ буде осторонь – він втратить себе, - звернення Зеленського щодо перебігу бойових дій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна бореться з окупантами вже 13 день, знищуючи їх усюди.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Щоб світ не був осторонь, громадяни цивілізованого світу мають бути поінформовані про злочини окупанта расєї в Україні.

@FpfpDBcvSrP8yZQ

Борислав Береза:

1045 іноземних журналістів не можуть акредитуватися та приїхати в Україну, щоб висвітлити війну РФ .
Їх документи застргяли у СБУ.
Висвітлення потрібно нам як і зброя, а СБУ блокує.

Заявки були подані 10 діб тому, а всі на паузі в СБУ.
Хто блокує та чому?
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08.03.2022 11:48
+9
Украинский народ это сила и Мы победим кремлевского зверя!
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08.03.2022 11:47
+7
Так ты же сам каждый день рассказываешь что готов на компромисы с окупантами и даже готов рассмотреть компромисный статус окупированных территорий. Кто такому захочет помогать?
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08.03.2022 11:50
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Украинский народ это сила и Мы победим кремлевского зверя!
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08.03.2022 11:47 Відповісти
Щоб світ не був осторонь, громадяни цивілізованого світу мають бути поінформовані про злочини окупанта расєї в Україні.

@FpfpDBcvSrP8yZQ

Борислав Береза:

1045 іноземних журналістів не можуть акредитуватися та приїхати в Україну, щоб висвітлити війну РФ .
Їх документи застргяли у СБУ.
Висвітлення потрібно нам як і зброя, а СБУ блокує.

Заявки були подані 10 діб тому, а всі на паузі в СБУ.
Хто блокує та чому?
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08.03.2022 11:48 Відповісти
Вони вимагають гарантій безпеки- Ви з Березою прогарантуєте?
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08.03.2022 11:53 Відповісти
Є якась офіційна заява про це від СБУ?
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Ерунда. Кто может требовать гарантий, если осознанно едет на войну?
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08.03.2022 11:57 Відповісти
Редакція.
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08.03.2022 12:00 Відповісти
Борислав Береза може особисто поручитися за кожного з цих 1045 журналістів? Що вони не будуть зливати інформацію кацапам, або просто знімати те, що СБУ просить не знімати...
Іноземні журналісти в Україні працюють, тобто акредитацію дають...
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08.03.2022 11:57 Відповісти
Функція СБУ саме і полягає в тому, щоб перевірити бажаючих.
Всі 1045 не можуть бути агентами пуйла.
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08.03.2022 12:08 Відповісти
Всі не можуть бути, але там буде повно людей, які, реалізуючи "невід"ємне право на свободу інформації", можуть попалити розташування наших систем ППО, укріплень і т.п.
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08.03.2022 12:13 Відповісти
Земан дал медаль Зеленскому ...
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08.03.2022 11:49 Відповісти
Так ты же сам каждый день рассказываешь что готов на компромисы с окупантами и даже готов рассмотреть компромисный статус окупированных территорий. Кто такому захочет помогать?
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08.03.2022 11:50 Відповісти


Олександр Олесь про Європу



Пам'ятай (1931 рік)



Коли Україна за право життя

З катами боролась, жила і вмирала,

І ждала, хотіла лише співчуття,

Європа мовчала.



Коли Україна в нерівній борьбі

Вся сходила кров'ю і слізьми стікала

І дружної помочі ждала собі,

Європа мовчала.



Коли Україна в залізнім ярмі

Робила на пана і в ранах орала,

Коли ворушились і скелі німі,

Європа мовчала.



Коли Україна криваві жнива

Зібравши для ката, сама умирала

І з голоду навіть згубила слова,

Європа мовчала.



Коли Україна життя прокляла

І ціла могилою стала,

Як сльози котились і в демона зла,

Європа мовчала.



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08.03.2022 11:52 Відповісти
Когда Европа и Америка бомбили Югославию и кинули на нары Милошевича с Караджичем за геноцид , они не побоялись ни Рахи , ни её ядерного оружия . А теперь типа очкуют все вместе . Как по мне я просто убеждён что они просто наглухо уже коррумпированы Путиным , у которого наверняка ещё есть и компромат на всех чинуш Европы и Америки , и теперь он шантажирует их не только ЯО , но и компроматом .
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08.03.2022 11:53 Відповісти
Тут ещё есть внутренние боты
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08.03.2022 12:52 Відповісти
Вопрос, ясен перец, не ко времени. Но скажите мне, что за 8 лет войны из самолетов, пво приобрело наше правительство, наши 2 головнокомандувачи, премьеры, депутаты? Кстати где они, кто не у дел сейчас? В теробороне надеюсь? Куда смотрело СБУ и что делало, разведка где была? Ответ напрашивается плохой и сам собою - набивали карманы. А теперь имеем то, что имеем. По большому счету, нам очень много помогают и никто ничего не должен.
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08.03.2022 12:02 Відповісти
Усе те, що за 13 днів збило більше літальних апаратів, ніж рашка втратила за 30 років до того.
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08.03.2022 12:07 Відповісти
Дай Боже
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Когда хутин бомбил Чечню - мир молчал , бо чеченцев обьявили террористами
Когда хутин бомбил Сирию , мир молчал , бо был законно избранный АСАД и воюющие против него «террористы»
НО КОГДА законно избранный президент Украины обращается за помощью , возникают вопросы к мировому обществу
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08.03.2022 12:15 Відповісти
Я все задаю себе вопрос «КАК так получилось ,что весь всемогущий мир оцепенел от страха перед старым ,беспомощным шизофреником ,убивающим все живое и святое..,а одна маленькая страна в крови,под огнём и пепле продолжает бесстрашно противостоять этому злу ..Почти все трусят и наблюдают за сражением ,как Украина защищает их ценности…ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР..
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08.03.2022 12:26 Відповісти
 
 