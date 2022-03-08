8 220 28
Якщо світ буде осторонь – він втратить себе, - звернення Зеленського щодо перебігу бойових дій. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна бореться з окупантами вже 13 день, знищуючи їх усюди.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+13 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар08.03.2022 11:48
+9 Владислав Васильченко
показати весь коментар08.03.2022 11:47
+7 Green sheet
показати весь коментар08.03.2022 11:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@FpfpDBcvSrP8yZQ
Борислав Береза:
1045 іноземних журналістів не можуть акредитуватися та приїхати в Україну, щоб висвітлити війну РФ .
Їх документи застргяли у СБУ.
Висвітлення потрібно нам як і зброя, а СБУ блокує.
Заявки були подані 10 діб тому, а всі на паузі в СБУ.
Хто блокує та чому?
Іноземні журналісти в Україні працюють, тобто акредитацію дають...
Всі 1045 не можуть бути агентами пуйла.
Олександр Олесь про Європу
Пам'ятай (1931 рік)
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
Когда хутин бомбил Сирию , мир молчал , бо был законно избранный АСАД и воюющие против него «террористы»
НО КОГДА законно избранный президент Украины обращается за помощью , возникают вопросы к мировому обществу