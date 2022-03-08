"Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допит російського військового. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
З'явилося відео допиту російського окупанта, який потрапив у полон під Миколаєвом.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму Youtube-каналі.
Приголомшливий допит та діалог із матір'ю затриманого російського терориста Івана Темного, військовослужбовця 126-ї бригади берегової оборони.
На камеру він говорить матері, що "ми не миротворці, як говорили, а окупанти - людей вбивали мирних".
Матір йому відказує: "Синочок, ти ж не винний. Протестуй, ми ж не винні. Вони ж розуміють, що ви звичайні солдати. Скажи, що ти пішов в армію, бо тобі не було за що дитину годувати".
Окупант попросив матір звертатися до російської влади, щоб забрали його. Сказав, що з його частини живими лишилися близько 15-20 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
А за день до того по телефону мабуть хвалився скількох убіл і як намарадьоріл.
Как гусли, очко его ревет
Кап-кап-кап - из битых глаз солдата
Капают слезы на смартфон
Но не обольщайтесь.эти твари шли изначально. осознанно и с уверенностью в Украину убивать .грабить. мародерить.насиловать.Что эти твари и делают.
***** навмисно тримав своє бидло голодним та босим, щоб воно від відчаю пішло вбивати «хахлов» за гроші, а потім щоб змогло мародерити в Україні та везти своїм самкам шубкі та сережки, які вони відбирають у наших дівчат. Голодна біомаса на расєї ще є, їх ще багато, мобілізація вже почалась, тому що ***** вчора казало, що «срочники и резервисти на войну не поедут, только контрактники», а це означає, що все навпаки.
Не стреляло оно ******. *******.. Мне как матери сына противно это слушать.
А вчитися та працювати воно не пробувало?
Та й миттєва сдача у полон це йще один шлях бути дійсно й абсолютно невинним ... Хоча , кожний , хто голосував за ***** -- співучастник масових вбивтв .