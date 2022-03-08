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"Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допит російського військового. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося відео допиту російського окупанта, який потрапив у полон під Миколаєвом.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму Youtube-каналі.

Приголомшливий допит та діалог із матір'ю затриманого російського терориста Івана Темного, військовослужбовця 126-ї бригади берегової оборони.

На камеру він говорить матері, що "ми не миротворці, як говорили, а окупанти - людей вбивали мирних".

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Матір йому відказує: "Синочок, ти ж не винний. Протестуй, ми ж не винні. Вони ж розуміють, що ви звичайні солдати. Скажи, що ти пішов в армію, бо тобі не було за що дитину годувати".

Окупант попросив матір звертатися до російської влади, щоб забрали його. Сказав, що з його частини живими лишилися близько 15-20 осіб.
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Топ коментарі
+60
-Мама, я в плену!!! -Да? А какие еще новости? … *************.
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08.03.2022 12:08
+29
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08.03.2022 12:20
+28
Там більше 100 млн наглухо зазомбованих, що не піддаються переформатуванню. Що можна з цим зробити- я чорт його зна.
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08.03.2022 12:10
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-Мама, я в плену!!! -Да? А какие еще новости? … *************.
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08.03.2022 12:08 Відповісти
Там більше 100 млн наглухо зазомбованих, що не піддаються переформатуванню. Що можна з цим зробити- я чорт його зна.
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08.03.2022 12:10 Відповісти
ніц, ми хочемо щоб вони зрозуміли, але....багато хто з них немає чим зрозуміти, тому всі діалоги з більшистю з них, то як акулі віршики читати.
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08.03.2022 12:15 Відповісти
Так- батьки не чують дітей, яких ******** в Україні і кажуть, що це брехня. Жах.
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08.03.2022 12:21 Відповісти
Удиветельно что она не спросила что там с танком, почему он не завелся и можно ли его починить
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08.03.2022 12:14 Відповісти
Есть чат кадыркина иногда захожу чертей поганять . Курица одна пишет: Я получу 12 мил . и будет о нем хорошая память Говорить не о чем
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08.03.2022 12:16 Відповісти
В плен не брать орков
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08.03.2022 12:09 Відповісти
Це кожен воїн має сам вирішувати на полі бою, така команда неприпустима.
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08.03.2022 12:11 Відповісти
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Всі вони як Меріл Стріп коли піймалися...
А за день до того по телефону мабуть хвалився скількох убіл і як намарадьоріл.
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08.03.2022 12:10 Відповісти
***** говорит невиноват шоб ей на лбу *** выррос. Она еще дебилов нарожает
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08.03.2022 12:11 Відповісти
Москаль не людина...
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08.03.2022 12:12 Відповісти
но ты же не стрелял не @ля он патроны подносил.. уе@анская мамашка пи@ерашка @лядь да их всех на@уй атомными бомбардировками//////// не страна а КАКАШКА.... мы все сможем сделаем сховаемся и ПУБЛИЧНО ОТКАЖЕМСЯ ОТ СЫНОВЕЙ НЕ РОЖАЛА НЕ БЕРЕМЕНЕЛА И ВООБЩЕ Я НЕ МАМА//// А БАТЯ.. и Слава Х..лу! такова судьба ....еще нарожаю выбл...ков
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08.03.2022 12:14 Відповісти
Отмазки у них - ми не віноватие, оно само так получилось. Згнійте живцем, фашисти!
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08.03.2022 12:15 Відповісти
Сдохни сынок мама получит добавку 100 рублей к пенсии...
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08.03.2022 12:16 Відповісти
Не перестаю ох-вати від відбитості цих свіномамок
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08.03.2022 12:16 Відповісти
Эти пи*дары уже и в моем городе.Чувствую эту вонь .грязь .лож этих тварей .одно презрение !
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08.03.2022 12:17 Відповісти
"Ви же в Ніколаєвє билі." Та самка знає все, він їй раніше звонив і казав де він і що робить, а тепер "ми нє віновати". Орки не люди, просто знищуйте їх.
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Солдатик от плена слезы льет
Как гусли, очко его ревет
Кап-кап-кап - из битых глаз солдата
Капают слезы на смартфон
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08.03.2022 12:23 Відповісти
Судя по этому видео .да!они оговорили с "матерью" о сдаче.и это лучшее для них что можно сделать .Сохранить свои жизни и жизни мирных украинцев и наших военных.
Но не обольщайтесь.эти твари шли изначально. осознанно и с уверенностью в Украину убивать .грабить. мародерить.насиловать.Что эти твари и делают.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
да, мля! мир, прозрей! "нам деньги надо, мать раком (боком) больна, из-за сестры, ты не виноват..." до кого мы пытаемся достучаться?!
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08.03.2022 12:20 Відповісти
ОдЭссу! *****, повбивала би!

***** навмисно тримав своє бидло голодним та босим, щоб воно від відчаю пішло вбивати «хахлов» за гроші, а потім щоб змогло мародерити в Україні та везти своїм самкам шубкі та сережки, які вони відбирають у наших дівчат. Голодна біомаса на расєї ще є, їх ще багато, мобілізація вже почалась, тому що ***** вчора казало, що «срочники и резервисти на войну не поедут, только контрактники», а це означає, що все навпаки.
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08.03.2022 12:23 Відповісти
За ОдЭссу вообще сразу ляща можно отхватить в приличном обществе
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Очень актуальненько...8 марта разговор двух баб...-"сыночек, говори вы ни в чем не виноваты, ты же не стрелял" ...-"нет, нет, мамочка, не стрелял. Мы тут такое наделали. Мы тут людей убиваем..."
Не стреляло оно ******. *******.. Мне как матери сына противно это слушать.
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08.03.2022 12:24 Відповісти
А маманя вообще писец...мы все делаем...МЫ ПРОТЕСТУЕМ
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08.03.2022 12:27 Відповісти
да им пох, это шоу для жалости.
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08.03.2022 12:29 Відповісти
Такой грех не исправить, не замолить...
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08.03.2022 12:42 Відповісти
никто нестрелял и настреляли невинных людей сотнями
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08.03.2022 12:50 Відповісти
Ну и дальше что? В чем смысл этого?
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08.03.2022 13:04 Відповісти
Мамаша отмазки придумывает для орка.
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08.03.2022 13:12 Відповісти
Сам Ху*ло нічого не вдіє Ну що від сам може: взяти один калаш у руки, сісти за ричаги одного танку... Але весь цей жах витворюється в Україні зараз завдяки мільйонам таких "нічего не рашающих". Ти, у крайнйому випадку, був у змозі просто підняти руки до гори і здатися ще до того, як не зробив жодного пострілу. Ви обрали таку владу тому і відповідайте за неї. Вам такий подобався, він був для вас, як бальзам на рани. Тому і відповідайте за нього на протязі поколін. І немає вам прощення в віках. Руські - сама гадостна нація у світі
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08.03.2022 13:29 Відповісти
Скажи, що ти в армію пішов, бо їсти немає чого.
А вчитися та працювати воно не пробувало?
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08.03.2022 13:30 Відповісти
самый лучший мокшанец - мертвый мокшанец... оно когда за деньги осознанно шло убивать украинцев - было радо заработать... а сейчас обосрался и уже... в общем зря его кормят и поят... с утра - удар по почке - заменяет кружку пива, к обеду - двойной удар по печени - заменит ему витаминизированное смузи... а ужин - можно и без него...а с утра - снова покормить...
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08.03.2022 14:08 Відповісти
Це повна *****-муйня , що за відмову їхати в Україну можуть когось розстріляти . Та й дисбат - це теж під питанням .
Та й миттєва сдача у полон це йще один шлях бути дійсно й абсолютно невинним ... Хоча , кожний , хто голосував за ***** -- співучастник масових вбивтв .
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08.03.2022 14:23 Відповісти
Этот монголоид решил кормить своих выродков убивая Украинских детей? Валите его нахрен, у этого животного тодько одна извилина и та в заднице!
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08.03.2022 14:42 Відповісти
этим МОСКАЛЯ не прошибить !!!! жду когда перестанут показывать это ПОРНО ((((они СВОИМ детям не верят , они верят только в путинский РАЙ !!! жду ......
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08.03.2022 15:43 Відповісти
мамаша ПРОДУТА , что у нас "нацисты " и думает : сына ЗАБРАЛИ и меня маму ЗАБЕРУТ "нацисты " !!!! ОдЭсса ))))) ОдЕсса , город -герой !!!!
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Хитрожопа мамаша. Ти ніфчєм нєвінават! Скажи, что ты пошел мочить хахлов, потому что тебе не за что ребенка кормить. Ми прастиє крєстьянє.
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08.03.2022 16:07 Відповісти
 
 