Окупанти на Сумщині покидали свою техніку, тікаючи від ЗСУ. ВIДЕО (виправлено)
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Сумській області після бою російські окупанти покидали свою техніку.
Відповідне відео поширили в мережі, інформує УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Ну, що, хлопці, якось так. Після нашого бою ця п#дараcня почала кидати танки і зй#бувати. Якось так. Хлопці - молодці. Слава Миргороду, слава Україні!" - сказав чоловік за кадром.
Зазначимо, що слова про Миргород, вірогідно, означають, що захисник України є родом з цього міста на Полтавщині, а не що там ведуться бої.
Топ коментарі
+38 Randall Flag da70119e
показати весь коментар08.03.2022 12:18
+26 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 12:19
+13 Анатолий Панасюк
показати весь коментар08.03.2022 12:21
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Будь ласка, зачекайте...
Дана Яровая:
Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
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🇺🇦Продовжуємо працювати для перемоги!
Слава Миргороду - цілком можливо в/ч миргородська їх їбошить
Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области
Й не тільки він один))
Тримаймося 💪✊👍🏼
Тоді б зрада сягнула міжгалактичного рівня)))
Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области