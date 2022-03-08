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Окупанти на Сумщині покидали свою техніку, тікаючи від ЗСУ. ВIДЕО (виправлено)

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Сумській області після бою російські окупанти покидали свою техніку.

Відповідне відео поширили в мережі, інформує УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, що, хлопці, якось так. Після нашого бою ця п#дараcня почала кидати танки і зй#бувати. Якось так. Хлопці - молодці. Слава Миргороду, слава Україні!" - сказав чоловік за кадром.

Зазначимо, що слова про Миргород, вірогідно, означають, що захисник України є родом з цього міста на Полтавщині, а не що там ведуться бої.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 128-ї бригади за допомогою "Байрактара" знищили три російські танки Т-80. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Якак краса! Головне не зупинятися і _башити цих _андонів!
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08.03.2022 12:18
+26
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08.03.2022 12:19
+13
Не той тепер до орків Миогород і Хорол річка не та. Будуть там їм "вечори Піздіканьки".
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08.03.2022 12:21
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Якак краса! Головне не зупинятися і _башити цих _андонів!
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08.03.2022 12:18 Відповісти
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 12:23 Відповісти
наваляють,це їм не картонний рейхстаг штурмувати.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Не рассмотрел буквы, что за соединение..
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08.03.2022 13:10 Відповісти
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08.03.2022 12:19 Відповісти
Усі усьо вже зрозуміли. побєбобєсіє головного мозку завдає страшні травми!
Лікується тільки смерттю!
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08.03.2022 12:22 Відповісти
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08.03.2022 12:23 Відповісти
пид*ры.
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08.03.2022 13:26 Відповісти
втопився б ти, сволота
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08.03.2022 13:41 Відповісти
А этого уже черти на сковороде поджаривают …медленно переворачивая с боку на бок и
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08.03.2022 12:24 Відповісти
Жирік-лох пропустив все шоу.
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08.03.2022 12:25 Відповісти
Сдох ???
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08.03.2022 12:34 Відповісти
Та пока вроде не. Валяется в больничке без сознания или шо то вроде того.
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08.03.2022 12:41 Відповісти
Так воно живе?
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08.03.2022 12:46 Відповісти
❗️КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

🔸Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing

✅Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

🇺🇦Продовжуємо працювати для перемоги!
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08.03.2022 12:19 Відповісти
Блін, вони вже на Полтавщині
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Там чорним по білому написано - Сумщина.
Слава Миргороду - цілком можливо в/ч миргородська їх їбошить
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08.03.2022 12:21 Відповісти
Блін, а Цензор не може прочитати заголовок відео

Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области

Й не тільки він один))
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Не той тепер до орків Миогород і Хорол річка не та. Будуть там їм "вечори Піздіканьки".
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08.03.2022 12:21 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!

Тримаймося 💪✊👍🏼
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08.03.2022 12:21 Відповісти
Это уже совем рядом от меня,так близко они еще не подходили.
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08.03.2022 12:21 Відповісти
Не сцы, поддержим.
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08.03.2022 12:25 Відповісти
Да они все время на Гадяч ломились.
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08.03.2022 12:28 Відповісти
То ребята с Миргорода, валят кацапню в Сумской области. Под видео правильный заголовок
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08.03.2022 12:34 Відповісти
Добре, що вони ще не сказали: Слава Львову, слава Україні!

Тоді б зрада сягнула міжгалактичного рівня)))
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08.03.2022 12:48 Відповісти
Хлопці,дивіться щоб нашу миргородську водичку не загадили розкладами,нам ще нею горілочку запивати в день Перемоги.
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08.03.2022 12:21 Відповісти
Они сгорят .. в аду!!! Загрязнений грунтовых вод - не будет!
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Ну, дорога гладкая, а вокруг леса… Отлавливаем, как зайце на пятой версте)
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08.03.2022 12:24 Відповісти
Отставить паникую Читаем внимательно: "Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области"
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Це ж треба було пертися в Україну чоб потім покинути танки і вйобувати полями назад.
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08.03.2022 12:22 Відповісти
Ну нам же треба обновить техніку? Вони ж погнали кращу техніку на "разгром хахлов" Зараз уже йде ремонт трофейної техніки А кацапам після війни треба буде витягувать танки Т-62 з консервації щоб по-новому полки комплектувать!
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08.03.2022 12:45 Відповісти
Х.уй им, а не Полтаву! Здесь их никто не представляет себе живыми.
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08.03.2022 12:22 Відповісти
руССкая православная армия ...
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08.03.2022 12:27 Відповісти
Який правий був Тичина, коли у своєму вірші вказав" ...не той тепер Миргород, Хорол річка не та..". Піздячать цапів і під Миргороом і на річці Хорол наші воїни.
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08.03.2022 12:24 Відповісти
а як вони вже аж до Миргорода доперли?
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08.03.2022 12:24 Відповісти
Отставить панику: Читаем внимательно: "Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области"
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Нет в Сумской Миргорода. Это у нас в Полтавской.
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08.03.2022 12:29 Відповісти
У господарстві все згодиться.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
смерть ворогам!
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08.03.2022 12:26 Відповісти
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08.03.2022 12:27 Відповісти
окуеть уже в Миргороде! Как они туда попали?
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08.03.2022 12:27 Відповісти
Это Миргородские военные а дело было в сумской области, не правильно заголовок написали
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08.03.2022 12:35 Відповісти
им драпать не привыкать . Они всегда так делали и при Наполеоне , и в Первой мировой , и во Второй мировой .
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08.03.2022 12:27 Відповісти
ЯК ВОНИ опинились в Миргороді!?
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08.03.2022 12:29 Відповісти
ЯК ВОНИ опинились в Миргороді!?
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08.03.2022 12:29 Відповісти
По волі Цензора, який розівчився читати підписи під відео))

Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области
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08.03.2022 12:34 Відповісти
Молодцы
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08.03.2022 12:33 Відповісти
Т-80 У. Нам згодиться.
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08.03.2022 12:33 Відповісти
Знаєш, а ти якійсь мутний кадр. Спочатку форсив про те, що це Полтавщина, а тепер почав про те, що це не ворожі танки)))
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08.03.2022 12:51 Відповісти
Неправильный заголовок. Я так понял, что это отряд из Миргорода ганяет сепаров в Сумской области. Если бы бои шли за Миргород, то мой городок уже давно был бы под орками, потому что мы по дороге.
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08.03.2022 12:38 Відповісти
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08.03.2022 13:00 Відповісти
пиз*ец руськой армии.
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08.03.2022 13:27 Відповісти
Треба переходити у контр наступ. Вбивати цих паразитів на усій Українській землі.
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08.03.2022 13:30 Відповісти
Нехватка танкистов
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08.03.2022 14:00 Відповісти
и обязательно на тик ток выложить чтобы лайкосы получить, детский сад блеать
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08.03.2022 15:37 Відповісти
 
 