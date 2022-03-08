УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9077 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
38 660 41
біженці (1014) кордон (3093) діти (4401)

Світ облетіло відео з самотнім українським хлопчиком-біженцем на кордоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мережу зворушив ролик із українським хлопчиком, який плаче, йдучи біля кордону на тлі решти людей, які стали вимушеними біженцями через розпочату РФ війну. Про його батьків нічого не відомо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відео облетіло більшість світових телеканалів.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску Медика хлопчик років п’яти – наляканий і втомлений. Він тепло одягнений, в руках тримає тільки пакет з іграшкою й щось солодке. Дитина йде вперед і плаче, згодом зупиняється, дивиться спершу під ноги, а потім перед собою. На цьому кадри обриваються.

Про батьків хлопчика чи супроводжуючих нічого не відомо.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+74
С*ка,е**ные твари оркостан.Никто вам ничего не забудет уе*ки
показати весь коментар
08.03.2022 12:40
+38
Кацап пересекший границу Украины с оружием и граждане Украины им помогающие должны быть уничтожены.
показати весь коментар
08.03.2022 12:44
+23
Твари! Ни одного не оставить после победы! Уничтожить всех чтоб генетики больше этой не было!
показати весь коментар
08.03.2022 12:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С*ка,е**ные твари оркостан.Никто вам ничего не забудет уе*ки
показати весь коментар
08.03.2022 12:40 Відповісти
наши продажные чинуши за немалую сумму всё " забудут " и нас будут заставлять забыть .
показати весь коментар
08.03.2022 13:06 Відповісти
если сдадите оружие и позволите им, то да.
показати весь коментар
08.03.2022 13:09 Відповісти
Це вже залежить від нас
показати весь коментар
08.03.2022 13:25 Відповісти
Господи, малышь!!!
показати весь коментар
08.03.2022 12:43 Відповісти
*****, це ж хтось знімав... Чому було не допомогти дитині замість знімати?!
показати весь коментар
08.03.2022 12:52 Відповісти
Колись у 2 світову у 1941 році у Костянтина Сімонова сталася істерика - він накинувся на фотографа, з яким працював у парі як журналіст, що той робить знимки жертв бомбування і колони біженців. Так, це страшно. Але хтось повинен це фіксувати - для тих, хто прийде через 50-100 років!
показати весь коментар
08.03.2022 16:51 Відповісти
😪
показати весь коментар
08.03.2022 13:14 Відповісти
Кацап пересекший границу Украины с оружием и граждане Украины им помогающие должны быть уничтожены.
показати весь коментар
08.03.2022 12:44 Відповісти
боже ,а скільки таких ще?
а скільки не дійшли?

і як після цього не ненавидіти потвор, що роблять з нашим народом ТАКЕ?

сподіваюся , що з цією дитиною все буде добре. що батьки його знайдуть.

але я не уявляю, скільки має пройти років, щоб українець у прощену неділю сказав росіянину "бог простить і я прощаю".

не забудеться це і не буде прощене
АМІНЬ
показати весь коментар
08.03.2022 12:44 Відповісти
Тетяно, прощення - НЕ БУДЕ. Крапка.
показати весь коментар
08.03.2022 12:46 Відповісти
Який полон, вашу через коромисло! Хто з орків залишився - живий на гілляку !
показати весь коментар
08.03.2022 12:45 Відповісти
Твари! Ни одного не оставить после победы! Уничтожить всех чтоб генетики больше этой не было!
показати весь коментар
08.03.2022 12:45 Відповісти
Орки, здохніть всі ! Ці слізки вам віділлються до сьомого коліна!
показати весь коментар
08.03.2022 12:45 Відповісти
Є вже випадок , як відправили до Польщі одного , одиннадцятирічного
хлопчика і він дістався 😠
показати весь коментар
08.03.2022 12:46 Відповісти
на Словаччину, хлопчина добирався самотужки з Запоріжжя
показати весь коментар
08.03.2022 13:53 Відповісти
Искоренить выродков на веки. Будьте прокляты фашистские бывлядки. Тьма вам вечная!!!
показати весь коментар
08.03.2022 12:48 Відповісти
Аж дурно от таких видео. Взрослых тоже жалко, но детей... прям вообще срывает крышу. Хотя бы детей спасти надо.
показати весь коментар
08.03.2022 12:48 Відповісти
Сльзи лються без перестану.😰 Господи Спасителю, спаси та сохрани цю дитину!🙏
Спаси Неньку, наш народ, наших Захистникiв! Спаси нас та помилуй! 🙏

Боже, Україну збережи | Молитва за україну
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
08.03.2022 13:28 Відповісти
ну як же так?????????????? чому всі мимо проходять?????????7
що це...?????????????!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.03.2022 12:48 Відповісти
Може батькі знімають?
показати весь коментар
08.03.2022 12:57 Відповісти
це зйомка кореспондента іноземного інформаційного агенства, вони дають репортажі з місць подій і ця дитина попала їм в кадр
показати весь коментар
08.03.2022 13:52 Відповісти
Будь ласка повідомте якщо будуть якісь новини про це дитятко.
Народ,моліться за цього хлопчика і подібних йому
показати весь коментар
08.03.2022 12:51 Відповісти
С мальчиком все нормально, об этом писали. Возмущает другое, мимо идут взрослые люди и не один не подойдет, не успокоит. Уму непостижимо...
показати весь коментар
08.03.2022 12:58 Відповісти
За кілька секунд з відео, ви зробили такий висновок? Можливо цей малюк старший з дітей у матері. Після перетину митниці зразу підходять і пропонують допомогу.
показати весь коментар
08.03.2022 13:08 Відповісти
Наверное, потому, что мама рядом, которая снимает...
показати весь коментар
08.03.2022 13:08 Відповісти
Мальчик плачет, а мама снимает видео? Вряд ли. Хотя все может быть, спорить не буду.
Детей жалко. Безумно.
показати весь коментар
08.03.2022 13:45 Відповісти
Это было мое предположение, что рядом был кто-то близкий и снимал... Потому что никогда не поверю, что в такой ситуации НИКТО из взрослых не подошел бы к ребенку и не помог.
А что снимали, то это видео-документ для будущего СУДА над убийцами!
Мстить за каждую слезу ребенка!
показати весь коментар
08.03.2022 17:30 Відповісти
значить хтось з дорослих поруч
показати весь коментар
08.03.2022 13:14 Відповісти
Молимось! 🙏
показати весь коментар
08.03.2022 14:09 Відповісти
Гуманітарна операція *****. Ностальгуючим за ссср, наочно. нечисть кремлівска й потвори здохніть. знищити усіх. Слава Націі смерть парашіі.
показати весь коментар
08.03.2022 12:56 Відповісти
Я плачу. Всю душу вывернуло это видео. Будьте вы прокляты, выродки фашисткие!
показати весь коментар
08.03.2022 13:00 Відповісти
Суки ******* кацапы, гореть в аду вам ******, ка заждую слезинку детишек!!!
показати весь коментар
08.03.2022 13:01 Відповісти
Всі ці хлопчики виростуть і вони нічого ні кому не пробачать
показати весь коментар
08.03.2022 13:18 Відповісти
Не брать пленных, ни одного, только этот ролик родственникам по адресу проживания!
показати весь коментар
08.03.2022 13:28 Відповісти
Россия - раковая опухоль на теле Земли.
показати весь коментар
08.03.2022 13:47 Відповісти
Нічог,.ми виживем...Цей хлопчик ще буде усміхнений і щасливий в нашій Україні.
показати весь коментар
08.03.2022 14:01 Відповісти
рашапитеки- не человеки ! в утиль пуйлоскотину фашистскую зверьковую !
показати весь коментар
08.03.2022 14:06 Відповісти
прокляты в веках эти твари, воюющие с детьми
показати весь коментар
08.03.2022 14:06 Відповісти
 
 