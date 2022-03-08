Світ облетіло відео з самотнім українським хлопчиком-біженцем на кордоні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мережу зворушив ролик із українським хлопчиком, який плаче, йдучи біля кордону на тлі решти людей, які стали вимушеними біженцями через розпочату РФ війну. Про його батьків нічого не відомо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відео облетіло більшість світових телеканалів.
На кордоні з Польщею у пункті пропуску Медика хлопчик років п’яти – наляканий і втомлений. Він тепло одягнений, в руках тримає тільки пакет з іграшкою й щось солодке. Дитина йде вперед і плаче, згодом зупиняється, дивиться спершу під ноги, а потім перед собою. На цьому кадри обриваються.
Про батьків хлопчика чи супроводжуючих нічого не відомо.
Топ коментарі
+74 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар08.03.2022 12:40
+38 Ivan Pupkin b2770a7a
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+23 John Golovnev
показати весь коментар08.03.2022 12:45
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Будь ласка, зачекайте...
а скільки не дійшли?
і як після цього не ненавидіти потвор, що роблять з нашим народом ТАКЕ?
сподіваюся , що з цією дитиною все буде добре. що батьки його знайдуть.
але я не уявляю, скільки має пройти років, щоб українець у прощену неділю сказав росіянину "бог простить і я прощаю".
не забудеться це і не буде прощене
АМІНЬ
хлопчика і він дістався 😠
Спаси Неньку, наш народ, наших Захистникiв! Спаси нас та помилуй! 🙏
Боже, Україну збережи | Молитва за україну
https://www.youtube.com/watch?v=***********
що це...?????????????!!!!!!!!!!
Народ,моліться за цього хлопчика і подібних йому
Детей жалко. Безумно.
А что снимали, то это видео-документ для будущего СУДА над убийцами!
Мстить за каждую слезу ребенка!