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Пенсіонери з Миколаївщини самотужки вигнали озброєних окупантів зі свого двору. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація трапилась у Вознесенську, що у Миколаївській області, пара пенсіонерів не побоялась озброєних окупантів, які вдерлися до їхньої приватної садиби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на відео у мережі.

По відео бачимо, що чоловік та жінка спочатку довго перемовлялись з непроханими гостями, російський окупант, навіть, вистрелив в повітря, залякуючи хоробрих пенсіонерів. Але сміливці  провели їх до виходу з власного двору. Згідно тайм-коду відбувалось це ще 2 березня, а до мережі потрапило нещодавно. 

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