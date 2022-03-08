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війна (56233) NLAW (16)

Перше відео бойового застосування гранатомета NLAW українськими бійцями. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі показали кадри застосування гранатомета NLAW українськими воїнами.

Відповідне відео оприлюднив в своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Перше відео бойового застосування гранатомета NLAW українськими бійцями", - підписав він відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
А вы с какой целью интересуетесь?
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08.03.2022 16:48
+39
з цими тварюками контакт має бути лише один-візуальний через приціл.Все інше-від лукавого
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08.03.2022 16:47
+38
🍁 Наталья Поклонская отправилась с Росгвардией в Херсон, чтобы доставить гуманитарку.

🔥Алексей Гончаренко призвал поймать ее и заявил, что "сафари объявляется открытым". 👇
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08.03.2022 16:51
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Він в кінці крикнув "Як?" )) Добре що потрапили з першого разу)))
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08.03.2022 16:46 Відповісти
та навчаться ))) хай їм Бог помагає )))
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08.03.2022 16:49 Відповісти
Красота. Хорошая штука - этот британский гранатомёт.

Моцковитам от него будет очень горячий привет.
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09.03.2022 08:27 Відповісти
Взагалі то він виробництва Швеції
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09.03.2022 09:09 Відповісти
Вики пишет, что производство совместное с участием 14 британских фирм.
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09.03.2022 11:00 Відповісти
De är gjorda i svergie kom ihåg det de köpte de av oss
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09.03.2022 16:34 Відповісти
Круасаном не подпись, герой
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09.03.2022 16:47 Відповісти
Скоріш за все "я". Типу російського "есть"
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08.03.2022 16:50 Відповісти
Нєжно, тобто - лагідно )
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08.03.2022 16:52 Відповісти
Скоріше за все запитав ЯКий результат першого пуску. Навіть не припускаю думки, що боєць з позивним "Матьорий" не знає ЯК заряджати Смерть ворогам!
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08.03.2022 16:52 Відповісти
NLAW не заряжается. Он одноразовый.
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08.03.2022 17:26 Відповісти
пред "заряжай" чітко чути РПГ
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08.03.2022 17:44 Відповісти
щоб стріляти з NLAW треба вставити і активувати портативний акумулятор. він має короткий час роботи. Тому боєць і кричить Матєрому "заряджай !". в сенсі встав акумулятор.
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08.03.2022 19:57 Відповісти
ото ж бо!
техніка не проста - один постріл коштує 20 тис. баксів.
треба тренувати "другий номер"
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08.03.2022 19:02 Відповісти
Its from sweden and robot cost 160000 Euros The tube is is 20 thousand dollar
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09.03.2022 16:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
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08.03.2022 16:46 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь?
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08.03.2022 16:48 Відповісти
Святослав,а ви випадково не одесит?
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09.03.2022 09:44 Відповісти
Шо, повилазило? На даху.
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08.03.2022 16:51 Відповісти
В замоскворечье.
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08.03.2022 17:21 Відповісти
ЗаМКАДьє )))
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08.03.2022 20:15 Відповісти
Это в Украине!
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08.03.2022 17:35 Відповісти
Краще б так ібошили по москалях в москві
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08.03.2022 18:25 Відповісти
Навіщо? Не розумію цих закликів "на Москву" і т.д. Хай в своїй Москві маринуються як хочуть. Нащо туди лізти (навіть теоретично, бо практично і так зрозуміло, що це не має сенсу)?
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08.03.2022 23:02 Відповісти
треба повністю знищити москву. і це основний сенс. Кінець іга.
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09.03.2022 00:34 Відповісти
Що за вологі мрії... Як тільки Україна перейде кордон з Росією, вся підтримка світу зникне в одну мить. Далі - ядерні удари по Києву та іншим містам. Я навіть не вірю, що хтось може на повному серйозі писати такі пропозиції. Хіба що троль, якому хочеться створити картинку, нібито Україна чимось там дійсно загрожувала Москві
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09.03.2022 09:18 Відповісти
Ну то прошу вічно займатись москалями.
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09.03.2022 11:20 Відповісти
Москаль це така зараза, що пройде декілька десятків років, він зараз в рани і дальше собі вибере чи поставить до влади чергового ***** і поліз грабували інші країни ( це може бути і не Україна). Так що зараз для всього світу, а не тільки України, випав великий шанс покінчити з цією злоякісною пухлиною на тілі людства так, щоб через 500 років козломорді обсирались про одній думці про загарбання чужих територій
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Цікаво, на чому ця думка грунтується? Ми маємо право покарати військових злочинців. А ядерні удари слід чекати і зараз
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09.03.2022 21:45 Відповісти
Чому ЦЕ підтримка пропаде? І Держсекретар і Борис Англійський, він же Джонсон заявили що переходити кордони косорилії і громити її на ЇЇ території це справа виключно військової доцільності, кацап'ятко. І не сци, ми не будемо вас стріляти, спалювати чи закопувати, ні ми будемо вас "німношка вєшать" і висіть собі, поки вовки з лисами і россомахами не зжеруть, воронам на втіху.
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29.04.2022 22:32 Відповісти
з цими тварюками контакт має бути лише один-візуальний через приціл.Все інше-від лукавого
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08.03.2022 16:47 Відповісти
С чего ещё хреначить, когда наступают на город или уже в городе?

Кацап, у вас новые отряд ботов собрали, последнее по сусекам наскребли?
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08.03.2022 16:56 Відповісти
У ботов пичалька - зарплата с каждым днем падает, курс доллара уже под 200. Еще пару дней и пачку Мивины, или шо там у них, за дневную получку не купишь.
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09.03.2022 07:07 Відповісти
Доширак
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09.03.2022 09:19 Відповісти
жилые они были пока вы не приперлись
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08.03.2022 17:03 Відповісти
А теперь Матерый! Славно работают.
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08.03.2022 16:49 Відповісти
це далеко не перше відео !! в мережі перше відео було ще 5-6 днів тому -як смалили москалів шведським лікарством
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08.03.2022 16:49 Відповісти
пам"ятаю колись була реклама - бальзам "швєдская горєчь". так он яка вона!)))
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08.03.2022 17:08 Відповісти
В зброї не розуміюсь, але ж - красівоєєє!
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08.03.2022 16:50 Відповісти
Это была уже обстрелянная крыша
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08.03.2022 16:53 Відповісти
****** за російським кораблем.
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08.03.2022 16:53 Відповісти
Що ви там накалякали собачою мовою, віпіенний шостнадцятирічний наш недружне?
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08.03.2022 17:03 Відповісти
Як? Та новий хапай, вони ж одноразові))
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08.03.2022 16:50 Відповісти
щоб стріляти з NLAW треба вставити і активувати акумулятор. Тому боєць і кричить Матєрому "заряджай !". Слово Матєрого "як" означає як відстрілявся, а не як заряджати.
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08.03.2022 17:07 Відповісти
🍁 Наталья Поклонская отправилась с Росгвардией в Херсон, чтобы доставить гуманитарку.

🔥Алексей Гончаренко призвал поймать ее и заявил, что "сафари объявляется открытым". 👇
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08.03.2022 16:51 Відповісти
ТА десь у полі сфоткалась та й вся гуманітарка. Шо це ***** за гуманітарка у сміттєвих клунках? НА скільки там, на 20 чоловік. Всі хочуть примазатись і вислужиться перед царем.
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08.03.2022 16:53 Відповісти
ЦЕ ВОНА ПРИВЕЗЛА ЩОБ ХТОСЬ ЇЇ ХОЧ ВИЇБАВ !)
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09.03.2022 04:14 Відповісти
"Гуманітарнайа помащ па-рузкі" - поклонська, разгвардія, сміттєві пакети і швабра
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08.03.2022 17:04 Відповісти
Херсон півкраїни годує а тепер йому гуманітарку возять? Кацапня реальні дебіли якщо вважають що це їм в плюс
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08.03.2022 17:10 Відповісти
Поймать і... А потім звичайно розстріляти!!!
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08.03.2022 17:13 Відповісти
100 000 долл за башку этой двустволки назначили
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08.03.2022 17:47 Відповісти
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08.03.2022 16:51 Відповісти
Задрімав чабан І сняться йому його рідні барани в степу!
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08.03.2022 16:56 Відповісти
Its he alive or ? Man in sweden we go out in hoodies and som soft shell jacket in winter are you frezzing or haha ? man .. i dont know what to say get some fat on ur body
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09.03.2022 16:39 Відповісти
Killed russian fascist...
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09.03.2022 16:47 Відповісти
я бы не распространял видео такого применения оружия.

*********** потом будут визжать, шо правильно мирные дома бомбят, ибо там засели военные.
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08.03.2022 16:56 Відповісти
Звідки данні що це житловий будинок а не якийсь склад?
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08.03.2022 17:05 Відповісти
Ліфтове приміщення на фоні.
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08.03.2022 17:18 Відповісти
Не побачив я там ліфта. Але якщо й так то це може бути офісна будова, заводоуправління, - куча варіантів
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08.03.2022 17:30 Відповісти
Ще залишились ті, хто переживає, що будуть ******* роки?
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08.03.2022 17:27 Відповісти
поддерживаю-не надо показывать как стреляют с гражданских построек,это даст им повод к оправданию обстрелов
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08.03.2022 17:36 Відповісти
дебільне, скажи но мені, яке взагалі у окупанта і ворога може бути виправдання?
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Вы это потом немцам и другим озабоченным расскажите-их нефтебаксами подмажут и найдется оправдание бомбардировкам мирных обьектов с которых местные партизаны стреляют по оркам
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08.03.2022 22:50 Відповісти
дурню, ще раз запитую, яке може бути виправдання у окупанта, ворога для його злочинів?
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08.03.2022 22:54 Відповісти
Військо має право захищати свою країну та громадян з будь яких зручних позицій після евакуації мирного населення. Якщо хтось відмовитися або повернеться, то до уваги вже братися не може. Якщо би було інакше, то спротив став би не можливий. І взагалі, чи не забагато уваги приділяється ворожій пропаганді. Вони однаково будуть брехати завжди. Нагадаю про сміхотворний привід для вторгнення через який продовжує гинути мирне населення. Саме це є причиною чму точаться військові дії, а не спротив українського війська.
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08.03.2022 23:28 Відповісти
Далеко не первое, но не суть, главное, что не последнее))
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08.03.2022 17:00 Відповісти
Добре, як що з будівлі не житлової та без мешканців. Бо коли б з першого разу не влучили, то біда було б людяв. У нас до речі частенько, перед очікуванням наступу, підіймаються на дах 10-ти поверхівки. А там частина мешканців нікуди не йде, як і я в своїй.
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08.03.2022 17:16 Відповісти
Дуже файна трембіти
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08.03.2022 17:27 Відповісти
такими штуками да по кадыровскому кортежу
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08.03.2022 17:28 Відповісти
РПГ дешевший, та ефективніший.
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08.03.2022 19:27 Відповісти
то бери пачку і вперед, а не час гаєш на пейсанину в інтернетах всяких.
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08.03.2022 22:05 Відповісти
так они попали или нет?
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08.03.2022 22:21 Відповісти
как мне объясняли там система "выстрелил и забыл" ракета сама попадает
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09.03.2022 00:07 Відповісти
Вони влучили, а ти може й "попав"
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09.03.2022 11:33 Відповісти
ДОБРА ПОЗИЦІЯ !)
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09.03.2022 04:15 Відповісти
 
 