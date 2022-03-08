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Перше відео бойового застосування гранатомета NLAW українськими бійцями. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали кадри застосування гранатомета NLAW українськими воїнами.
Відповідне відео оприлюднив в своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Перше відео бойового застосування гранатомета NLAW українськими бійцями", - підписав він відео.
Топ коментарі
+42 Sviatoslav Shulga
показати весь коментар08.03.2022 16:48
+39 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар08.03.2022 16:47
+38 Bogdan_
показати весь коментар08.03.2022 16:51
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Моцковитам от него будет очень горячий привет.
техніка не проста - один постріл коштує 20 тис. баксів.
треба тренувати "другий номер"
Кацап, у вас новые отряд ботов собрали, последнее по сусекам наскребли?
🔥Алексей Гончаренко призвал поймать ее и заявил, что "сафари объявляется открытым". 👇
*********** потом будут визжать, шо правильно мирные дома бомбят, ибо там засели военные.