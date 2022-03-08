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Київська область (3131) Кулеба Олексій (136)

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів, – голова Київської ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про складну гуманітарну ситуацію в містах північної частини області, де тривають бої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Кулеба у відеозверненні на своєму YouTube-каналі у вівторок.

"Основним питанням сьогодні залишається гуманітарна допомога. Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянка, Ворзель – мешканці цих населених пунктів вимушено перебувають у бомбосховищах уже котрий день без води та їжі. Окупанти не дають гуманітарних коридорів, не дають гарантій припинення вогню", – сказав він.

За його словами, робиться все можливе для надання допомоги нужденним. "Ми щодня, щогодини, щохвилини вимагаємо режиму тиші. Ми оперативно та одразу направимо допомогу та евакуюємо наших людей – у нас все для цього готове. Я також прошу мешканців Київщини звертатися до нас на гарячу лінію допомоги, щоб ми знали кожну адресу, кожну будівлю, куди потрібно проїхати і кому потрібно допомогти і евакуювати. Ми робимо все, щоб зупинити гуманітарну катастрофу на Київщині", - сказав Кулеба.

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Голова обладміністрації зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області, а також погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти. "Цього не буде. Нас не залякати. Ми не здаємось і не збираємося відступати. Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований, а ми ні – ми витримаємо і продовжимо давати відсіч", - наголосив Кулеба.
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Топ коментарі
+11
Мерзоти
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08.03.2022 17:09
+8
Какие к чертям гуманитарные коридоры? Когда вы уже сделаете выводы то с кацапоидами нельзя договариваться. Только уничтожать, а потом под прикрытием наших войск и Байрактаров выводить мирных жителей.
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08.03.2022 17:10
+6
Уничтоженная под Херсоном пусковая установка С-300ПТ РФ
https://t.me/DailyUkrainianNews/23135?single
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08.03.2022 17:09
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Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.

Про це повідомило видання Irish Times, пише "Європейська правда".

Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом"

"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор у особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітниців
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08.03.2022 17:07 Відповісти
Мерзоти
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08.03.2022 17:09 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 17:09 Відповісти
Уничтоженная под Херсоном пусковая установка С-300ПТ РФ
https://t.me/DailyUkrainianNews/23135?single
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08.03.2022 17:09 Відповісти
".. російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку "

Сподіваюсь, що ці колони поступово знищуються.
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08.03.2022 17:09 Відповісти
Знищуються але їх така кількість з білорусії заїхала , що потрібно тижні чотири -три , щоб прорядити
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08.03.2022 17:12 Відповісти
Немає цих тижнів. Якщо візьмуть Ірпінь та Бучу, одразу на Київ полізуть.
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08.03.2022 19:42 Відповісти
Какие к чертям гуманитарные коридоры? Когда вы уже сделаете выводы то с кацапоидами нельзя договариваться. Только уничтожать, а потом под прикрытием наших войск и Байрактаров выводить мирных жителей.
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08.03.2022 17:10 Відповісти
Видать не все так просто, иначе бы ВСУ уже бы провели контратаку и освободили бы эти города.
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08.03.2022 18:36 Відповісти
Вот так ООн относится ВОЙНЕ в Украине.https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/8/7135518/
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08.03.2022 17:11 Відповісти
Смерть російсько-нацистським окупантам! Знищувати їх безжально і безоглядно всіх до одного.
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08.03.2022 17:28 Відповісти
Запам'ятайте, коли украінські військові залишають міста, замість того, щоб використовувати перевагу бетонних джунглів - іх займають окупанти та прикриваються містянами як живим щитом. Потім вибити тих кліщів дуже важко. Я розумію, що тактика, стратегія, маневрування, але так можна залишитись лише з Києвом...
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08.03.2022 18:26 Відповісти
твари кацапские,сдохните!СЛАВА УКРАИНЕУКРАИНА ПОБЕДИТ!
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08.03.2022 18:29 Відповісти
 
 