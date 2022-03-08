УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14142 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
42 201 34
армія РФ (13448) війна (56233) Росія (47144) техніка (1319)

"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть частинами", - воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий БТР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожу БТР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть частинами. Військові кажуть, що це вже їх лінгвістичний вибір! Сьогодні зранку, екіпажі ворожого танка та БТР зробили свій вибір і протитанкісти бригади охоче їм у цьому допомогли. Вони більше не зможуть вести вогонь по українських позиціях! Смерть окупантам!", - йдеться у повідомленні бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Сумщині покидали свою техніку, тікаючи від ЗСУ. ВIДЕО (виправлено)

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+68
Горіть в аду, мразота
показати весь коментар
08.03.2022 17:15
+59
Как раз успевают на вечерний концерт Кобзона.
показати весь коментар
08.03.2022 17:19
+48
влучно. молодцы
показати весь коментар
08.03.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть в аду, мразота
показати весь коментар
08.03.2022 17:15 Відповісти
влучно. молодцы
показати весь коментар
08.03.2022 17:17 Відповісти
Ляпотаа!
показати весь коментар
08.03.2022 17:17 Відповісти
Как раз успевают на вечерний концерт Кобзона.
показати весь коментар
08.03.2022 17:19 Відповісти
Аншлаг!
показати весь коментар
08.03.2022 17:26 Відповісти
5 секунд, схоже розстрілюють цапів в упор.
показати весь коментар
08.03.2022 17:20 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 17:21 Відповісти
👍
показати весь коментар
08.03.2022 17:48 Відповісти
ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" чи "вторгненням"
показати весь коментар
08.03.2022 17:22 Відповісти
джерело?
показати весь коментар
08.03.2022 17:24 Відповісти
Цензор.нет
показати весь коментар
08.03.2022 17:49 Відповісти
Айріш пресс
показати весь коментар
08.03.2022 18:09 Відповісти
Звійсно, ООН заборонила назівати це війною. Бо це не війна, а тероризм. Наступний крок: визнати державу терористом. Це дозволить затосовувати засоби заборонені проти нормальних агресорів: вогнемети та хімію у місцях де це не шкодить мирному населенню. Нагадую: місце звідки ведеться вогонь втрачає імунітет згідно ООН.
Формально, наносити превентивний ядерний удар теж. Москвічі, тікайте з міста нафіг.
показати весь коментар
08.03.2022 20:47 Відповісти
Нужно дзакупить военным нагрудные камеры как у полицейских, что бы они не отвлекались на съемку.
показати весь коментар
08.03.2022 17:25 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 19:14 Відповісти
Більше такого чудового відео!
показати весь коментар
08.03.2022 17:25 Відповісти
Яке гарне відео,навіть не підозрював що я такий кровожерливий
показати весь коментар
08.03.2022 17:27 Відповісти
Гарно іграшка та хлопці талановиті
показати весь коментар
08.03.2022 17:29 Відповісти
Я так понимаю Стугна П в работе-там никаких шансов если попало
показати весь коментар
08.03.2022 17:29 Відповісти
Хороший руський-дохлий руський.
показати весь коментар
08.03.2022 17:32 Відповісти
надо закатывать в банки с надписью (зажаренный кацап)
показати весь коментар
08.03.2022 17:38 Відповісти
Всіх кацапів в пекло.Всіх.
показати весь коментар
08.03.2022 17:45 Відповісти
МОЛОДЦІ В 10-КУ!
СЛАВА ВОЇНАМ!
показати весь коментар
08.03.2022 17:46 Відповісти
Отлично!
показати весь коментар
08.03.2022 17:48 Відповісти
лучше частями!
показати весь коментар
08.03.2022 18:30 Відповісти
Джевелін.. джевелін...
СТУГНА!!!
показати весь коментар
08.03.2022 18:55 Відповісти
давай мила моя давай )
показати весь коментар
08.03.2022 19:12 Відповісти
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить, а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели" Уинстон Черчилль
показати весь коментар
08.03.2022 19:34 Відповісти
Похоже дві цілі вражено.Друга з боєкомплектом.
показати весь коментар
08.03.2022 19:36 Відповісти
но лучше запчастями
показати весь коментар
08.03.2022 19:47 Відповісти
нехай частинами, ми не проти. і нехай їхні жінки відчують, що це таке. може тоді зрозуміють, куди і для чого вони послали своїх чоловіків.
показати весь коментар
08.03.2022 20:46 Відповісти
красота!
показати весь коментар
09.03.2022 02:20 Відповісти
Интересно что начали с БТРа, а не танка. Бить по БТРу первым, значит накрыть всех кто внутри, но попасть под угрозу танка. Бить по танку первым, безопаснее, но тогда БТРовцы сразу разбегутся. Значит были уверены что танк не успеет сориентироваться и дать ответку пока его не настигнет второй выстрел.
показати весь коментар
09.03.2022 02:36 Відповісти
 
 