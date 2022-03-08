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У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації. ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсонській області тривають акції протесту проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації 01

У Бериславі на центральній площі - мітинг під загальним закликом "Берислав - це Україна". Зібралися люди із прапорами та саморобними плакатами. Учасники акції поклали квіти біля постаменту з державним прапором.

"Співали гімн. Містяни скандували, що Берислав - це Україна, лунали заклики щодо російського корабля та російських солдат та напрямку, куди їм треба йти", - повідомив керівник обласної організації КВУ Дементій Білий.

У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації 02

Дивіться: Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наступного разу бериславці збираються 11 березня. У цей день традиційно визначається день визволення міста від фашистських загарбників. Й люди вимагатимуть, щоб російські фашисти забиралися з України геть, зазначається у повідомленні.

Як інформують у соцмережах, акція протесту відбувається у Нижніх Сірогозах.

У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації 03

Акції протесту проти російської окупації відбулися також у Олешках, Голій Пристані, Херсоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Олешки - Україна!": відбувся український мітинг у захопленому в перші дні війни місті. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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і це теж справжні герої
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08.03.2022 17:49 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 17:50 Відповісти
В Берислав зайшли окупанти чи ні?
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08.03.2022 17:51 Відповісти
Маємо новий вид війни, бо ні у першу, ні у другу світову провести такі протести було неможливо на окупованій території. Але нам від того не краще - гинуть люди, знищується економіка. Росіянам доцільніше забратися геть з України, бо вони і війну не виграють, і від санкцій також свою країну завалять.
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08.03.2022 18:13 Відповісти
 
 