Йшла колона. Дочекались. Відпрацювали, - результати роботи птуристів 93-ї ОМБр. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як працюють ПТУРами українські військові, знищуючи ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Сухопутних сил України.

"Результати роботи птуристів 93-тя ОМБр Холодний Яр. Поставки нових зразків озброєння та техніки окупантів на озброєння української армії стають регулярними", - зазначається у повідомленні.