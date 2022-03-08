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93 окрема механізована бригада (242) ПТУР (5)

Йшла колона. Дочекались. Відпрацювали, - результати роботи птуристів 93-ї ОМБр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри, як працюють ПТУРами українські військові, знищуючи ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Сухопутних сил України.

"Результати роботи птуристів 93-тя ОМБр Холодний Яр. Поставки нових зразків озброєння та техніки окупантів на озброєння української армії стають регулярними", - зазначається у повідомленні.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
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08.03.2022 18:42
+36
Хай лани широкополі і гаї і кручі стануть вам по серед горла москалі їбучі. Слава Україні!
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08.03.2022 18:47
+27
Красавцы.
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08.03.2022 18:46
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08.03.2022 18:42 Відповісти
Этот поезд в огне,
Но мы не будем бежать.
Этот поезд в огне ,
Но мы будем дальше жать.
Эта земля будет нашей ,
Даже если увязнем в борьбе,
Она умрёт если будет кацапской,
Отстоим эту землю себе.
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08.03.2022 18:43 Відповісти
Нові трактори прибули 😎
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08.03.2022 18:57 Відповісти
вони реально вірили що ці мангали допоможуть від джавелінів
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Зомбоящик сказал им - они верят!
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08.03.2022 19:22 Відповісти
Скорее успокаивали своих трактористов
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08.03.2022 20:46 Відповісти
Красавцы.
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08.03.2022 18:46 Відповісти
Бачу і окупант новий, тільки смажений.
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08.03.2022 18:51 Відповісти
Будьте ласкаві, як не важко. додавайте дату. Бо почали з'являтися відосики недільної давності і це засмучує. Як свіже то маркуйте. Дякую.
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08.03.2022 18:47 Відповісти
Хай лани широкополі і гаї і кручі стануть вам по серед горла москалі їбучі. Слава Україні!
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08.03.2022 18:47 Відповісти
красавчики
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08.03.2022 18:49 Відповісти
гуляш с картофелем ))))
гуляш сплавленный с железом. Украинский стандарт!
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08.03.2022 18:49 Відповісти
Демилитаризованные танки это хорошо, но саушки, грузовики с боеприпасами и коробочки с мясом вообще отлично. Пусть тероборона залутает там все, что только можно. Бить кацапов их же оружием и боеприпасами
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08.03.2022 18:49 Відповісти
Молодцы!
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08.03.2022 18:50 Відповісти
так держать! молодцы! выжигайте мокшанских недолюдей... ни грамма жалости, ни капли сожаления - Вы правы, Вы защищаете Батьківщину!
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08.03.2022 18:50 Відповісти
Чудове відео!
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08.03.2022 18:50 Відповісти
Красiвое а шось чутно про кацапський бронепоезд ?
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08.03.2022 18:51 Відповісти
то старе хламіддя...
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08.03.2022 19:00 Відповісти
👍
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08.03.2022 18:52 Відповісти
Какие приятные зашквардосы валяются…) Загляденье)
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08.03.2022 18:52 Відповісти
Красавцы!!! Берегите себя
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08.03.2022 18:53 Відповісти
на 59 секунде ваня хорошо прилег отдохнуть
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08.03.2022 18:54 Відповісти
Хорошо отдохнул в отпуске, загорел
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08.03.2022 19:01 Відповісти
Гуляш
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Залишилось по пакетам розфасувати ваньку
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08.03.2022 19:20 Відповісти
машина абсолютно новая =)
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08.03.2022 18:55 Відповісти
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08.03.2022 19:01 Відповісти
не бита, не крашена с минимальным пробегом по Украине
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08.03.2022 19:51 Відповісти
Йшли туристи-рашисти і нарвались на птуристів.
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Давите их, *********, как гнид вонючих. Спасибо вам, наши мужчинчики! Вся страна смотрит на вас и гордиться вами!
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Дякую!!!!!
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08.03.2022 18:59 Відповісти
И за что они сдохли, за богатства царя?
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08.03.2022 19:00 Відповісти
Хороший "гуляш" з картоплею вийшов!😅
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08.03.2022 19:27 Відповісти
ото добра работа. судя по всему пленныз в этот раз не было
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08.03.2022 19:49 Відповісти
Спасибо Вам! Прям бальзам на серце!
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08.03.2022 19:50 Відповісти
Хлопці просто сніданок для росіян розігріли. А росіяни не оцінили, розбіглись.
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08.03.2022 19:54 Відповісти
"мы из России". Були)) Але ж пздять їх нещадно, аж страшно! Уявіть собі що відбувається у москальських військах, а вони це все знають. Час облаштовувати концлагері, бо скоро почнуть здаватися масово.
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08.03.2022 20:02 Відповісти
отличное видео..
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08.03.2022 20:17 Відповісти
 
 