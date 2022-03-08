Йшла колона. Дочекались. Відпрацювали, - результати роботи птуристів 93-ї ОМБр. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри, як працюють ПТУРами українські військові, знищуючи ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Сухопутних сил України.
"Результати роботи птуристів 93-тя ОМБр Холодний Яр. Поставки нових зразків озброєння та техніки окупантів на озброєння української армії стають регулярними", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+59 Шимус
показати весь коментар08.03.2022 18:42
+36 Voland Demort
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+27 ladyar
показати весь коментар08.03.2022 18:46
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Но мы не будем бежать.
Этот поезд в огне ,
Но мы будем дальше жать.
Эта земля будет нашей ,
Даже если увязнем в борьбе,
Она умрёт если будет кацапской,
Отстоим эту землю себе.
гуляш сплавленный с железом. Украинский стандарт!