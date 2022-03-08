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Окупанти обстріляли автобус із біженцями, що виїжджали з Макарова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав мер Житомира Сергій Сухомлин.

 Він зазначив: "Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!!!

У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна.

В кафе їх нагодували та забезпечили водою. Ми пересадили їх у інші автобуси та відправили далі на Захід".

Автор: Роман Свиридович
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Цензор, опубликуйте пожалуйста вот этот отрывок каловьева. Пусть украинцы видят, какие настроения царят у самых главных пропагандонов свинарника https://charter97.org/ru/news/2022/3/8/458179/
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08.03.2022 19:54 Відповісти
обычно соловей активно ****** без остановки, а там что то приуныл))) видать шикарная жизнь заканчивается.
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09.03.2022 02:02 Відповісти
Москаль не людина
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08.03.2022 19:56 Відповісти
Это я так понимаю КА-дырки працюють,хуже каких то диких наемников гниды
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08.03.2022 19:59 Відповісти
Они просто хотять
Чтоб по больше Украинцев приехало помагать Чеченцам мочить эту гниль

Если их раньше не убьет русня конечно же....
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08.03.2022 20:02 Відповісти
Да срутся кадырки от каждого шороха, вот и палят во все стороны.
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08.03.2022 20:10 Відповісти
kto znajet, gde tolstoopij semenchenko, kak bi on ne tvoril tozhe takoje, on zhe skotinjaka s rozhdeniju.
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08.03.2022 21:00 Відповісти
В плен этих животных не брать! Просто истреблять!
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08.03.2022 22:17 Відповісти
 
 