Окупанти обстріляли автобус із біженцями, що виїжджали з Макарова. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав мер Житомира Сергій Сухомлин.
Він зазначив: "Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!!!
У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна.
В кафе їх нагодували та забезпечили водою. Ми пересадили їх у інші автобуси та відправили далі на Захід".
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Чтоб по больше Украинцев приехало помагать Чеченцам мочить эту гниль
Если их раньше не убьет русня конечно же....