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Колону техніки з маркуванням білоруських військ помітили у с. Богданівка на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колону техніки з маркуванням білоруських військ помітили в селі Богданівка (Броварський район) на Київщині.

Відповідне відео опублікувало видання Xendan, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+93
Значить підуть на перегній, якщо вже прийшли.
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08.03.2022 20:13
+57
Байрактар поспішає на допомогу потєряшкам - сябрам 😁
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08.03.2022 20:14
+51
значить можна бомбити білоруські аеродроми з літаками і скупчення складів та ракет на полігонах білоруського округу.
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08.03.2022 20:25
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Значить підуть на перегній, якщо вже прийшли.
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08.03.2022 20:13 Відповісти
ih osobenno, voobshe bez zhalosti, bez chaja i zvonkov mamochkam - tam toljko vata, vonjajet i ohujenno dimit.
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08.03.2022 20:21 Відповісти
За свою країну воювати так і не навчились.
А шкода. Даремно тут поляжуть.
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08.03.2022 20:23 Відповісти
a u etih net kraini, eto sruskaja vata ili merzavec s beloruskimi genami - nu pomnish zhe tut bival ment , kotorij za sralina i lukashenka topil, ****, chtob jevo sinkov zavalitj smogli, togda posmotrim kak skotina budet skulitj.
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08.03.2022 20:31 Відповісти
Не суцільна. З вкрапленнями нормальних людей.
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08.03.2022 20:42 Відповісти
nu da. toljko krapki moljusinjkije i to nado lechitj ot sovkovogo nasledstva, no ljudi to uchatsia.
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08.03.2022 20:59 Відповісти
значить можна бомбити білоруські аеродроми з літаками і скупчення складів та ракет на полігонах білоруського округу.
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08.03.2022 20:25 Відповісти
da, eto togda uzhe tak vihodit, vot tooljko osmelitsia li oslik ili zapretit, ne znaju. No znaju, chto budet chto to trebovatj u NATO.
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08.03.2022 20:29 Відповісти
Вони ж заїхали не вчора. А ракети з 24 лютого не звідти летіли?
Тому, безумовно, усі бази ворога за межами України повинні бути знищені.
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08.03.2022 20:41 Відповісти
На технике маркировка с буквой О ,что значит центральный военный округ. Может это просто рашисты с территории Белоруси
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08.03.2022 20:57 Відповісти
И Раньше надо было.если технически возможно.
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08.03.2022 21:24 Відповісти
Погань! Млять!!!
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08.03.2022 20:31 Відповісти
дранык из мяса - котлета по киевски

памятка белорусскому окупанту
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08.03.2022 20:38 Відповісти
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08.03.2022 20:31 Відповісти
Піста їй.
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08.03.2022 20:13 Відповісти
И эти туда же....
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08.03.2022 20:14 Відповісти
Байрактар поспішає на допомогу потєряшкам - сябрам 😁
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08.03.2022 20:14 Відповісти
На часах 11-32, к этому времени может уже и доехали
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08.03.2022 20:21 Відповісти
Мають всі шанси попасти до білоруського моргу вчасно
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08.03.2022 20:22 Відповісти
Створять там конкуренцію кадировцям
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08.03.2022 20:55 Відповісти
Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329543/
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08.03.2022 20:16 Відповісти
Если они так працюють як воюють, то ну их нах...
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08.03.2022 20:23 Відповісти
Кожному українцю по два раба.
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08.03.2022 20:43 Відповісти
mne tozhe, horosho zaplochu.
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Не больше чем за два пакета перегноя, больше они не стоят,и проще будет на удобрения пустить
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08.03.2022 21:25 Відповісти
а що їм хіба хтось дасть якусь складну роботу, ні, саму важку і некваліфіковану, якраз їх рівень.
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08.03.2022 22:36 Відповісти
Говорять, що кадирівці в цій техніці. Тіпа , заховались?
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08.03.2022 20:16 Відповісти
Можуть бути вагнерівці, ***** грозилось, тупотіло ножками.
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08.03.2022 20:19 Відповісти
те они уже в Броварах?
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08.03.2022 20:16 Відповісти
****, усатый *****....

Хотя, никто не удивлен
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08.03.2022 20:16 Відповісти
Як Одеса готується зустріти ворога: відео
https://24tv.ua/zgurtovanosti-ukrayintsiv-zazdrit-uves-svit-yak-odesa-gotuyetsya_n1896893
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08.03.2022 20:17 Відповісти
Сразу сдавайтесь и не морочьте себе яйца.
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08.03.2022 20:17 Відповісти
********......конченые..
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08.03.2022 20:17 Відповісти
Синхронно з істерикою Зека з Мінська, згодою на поступки ЗЕ, проектом "Служок урода" щодо гарантій від Кацапстану...
Може ще й українські війська мали наказ якусь дорогу звільнити, щоб Білоруси могли заїхати глибоко?
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08.03.2022 20:17 Відповісти
Если это правда, то это нам развязывает руки - отработать аэродром на территории Беларусии где базируются кацапские самолеты и устраивать рельсовую войну как во времена ВОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 20:18 Відповісти
Там время на видео 11:32.
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08.03.2022 20:19 Відповісти
У них дуже низький морально-вольовий дух, немає причини вторгнення, виконують злочинний наказ і побочлися відмовитись...
хтось звісно здасться , а хтось з них буде безславно вбитий і забутий
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08.03.2022 20:19 Відповісти
там вже відібрали...вони памятаєте кружляли не хотіли йти в наступ..напевно відібрали відбитих мізками і відіслали
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08.03.2022 20:22 Відповісти
А що їх кулі не беруть.
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08.03.2022 20:36 Відповісти
бульбашів теж в землю.
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08.03.2022 20:20 Відповісти
не поняв..шо то Аль Джазіра знімала?
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08.03.2022 20:20 Відповісти
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08.03.2022 20:22 Відповісти
Ах ты Мразь картофельная !!! Братцку народы говориш ... Чисто дрыщ двухжопый...
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08.03.2022 20:22 Відповісти
двухсотый
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08.03.2022 20:26 Відповісти
еще одни спешат на тот свет...короче в ад.
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08.03.2022 20:22 Відповісти
а головний Бульбофюрер сховався ..кажуть останій раз 5 числа появлявся..А чи сьогодні паздравлял женщін? невідомо?
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08.03.2022 20:24 Відповісти
Отак би і наших пацанів на убой ота рашка посилала. Ще ніхто не вигадав нічого кращого за свою власну державу.
Тримаймося, народе український!
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08.03.2022 20:24 Відповісти
eto feino, tut mnogo otvetov dlja teh komu golovi bez mozgov ili jesli jestj, to dva shaga v period ne vidit.
https://www.youtube.com/watch?v=qs5ysKcO2jE

Kstati, pribliziteljno za takoje ja chetire dnja nazad slovil banju na tri dnja
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08.03.2022 21:15 Відповісти
Вже прапагандони ..всрались..https://vimeo.com/685962235?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192 Подивіться на день..внизу..сьогоднішнє відео
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08.03.2022 20:26 Відповісти
в конце - и стоило ложить 500 человек) каким надо дебилом быть чтоб верить что только 500 погибло ведя такие обширные наступательные действия с отрицательным результатом
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08.03.2022 22:46 Відповісти
Три дні в бані був. Всім мирного неба над головою
Слава Україні.
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08.03.2022 20:27 Відповісти
за що ?
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08.03.2022 21:20 Відповісти
За те, що над Києвом вперше за 4 дні літали наші Міги ТРИ ДНІ ТОМУ ТОМУ Адмін я написав. Військова таємниця Бан.
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08.03.2022 21:52 Відповісти
Ещё одни "бессмертные" нарисовались
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08.03.2022 20:27 Відповісти
Богданівка? Йдуть на Бровари та Київ якимось манівцями. Не по основній трасі через Залісся, а доріжками.
Все одно, дуже близько від Броварів.
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08.03.2022 20:27 Відповісти
Пізданіть так щоб Данія здригнулась
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08.03.2022 20:27 Відповісти
У сортир їх та забетонувати навіки!
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08.03.2022 20:29 Відповісти
а вот и пидосябры подтянулись. тоже наверное на учения
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08.03.2022 20:31 Відповісти
Не вводите в заблуждение читателей. Очко - знак резерва, а не белорусов. У белорусов красный квадрат.
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08.03.2022 20:32 Відповісти
Літерами О , Z , V , позначається військова техніка , яка належить до військових округів армії паРаші . О - центральний військовий округ , Z - західний , V ( восток ) - східний округ .
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08.03.2022 20:58 Відповісти
Есть какое то подозрение что там в танках кацапы сидят,не знаю почему...
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08.03.2022 20:34 Відповісти
Да пох кто там...
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08.03.2022 21:28 Відповісти
6 танків і 2 бмп...Потужно...
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08.03.2022 20:35 Відповісти
konechno po video ne ponjatno gde eto a vbrosov teperj nemerenno.
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08.03.2022 20:37 Відповісти
****, будут Картоплянику, в Гааге, сокамерники усы выдергивать, по волосику, пулю расписывая, бабок то у них там не будет, ну а колоду им подкинут, шоб не скучали, ну это если кто до Гааги доживет...Здохни Драник на петельне украинской!
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08.03.2022 20:40 Відповісти
Повязать кровью хотят?
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08.03.2022 20:41 Відповісти
"Жаркое из бульбы в российском соусе".
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08.03.2022 20:41 Відповісти
Значит нада лупашит точкой у и другими средствами прямо на переходе границы или даже по территории Беларуси по эшелонах и аэропортах.
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08.03.2022 20:44 Відповісти
У білорусів же червоний квадрат був. Чи вже змінили?
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08.03.2022 20:45 Відповісти
Несолькими СУ шками их долбанули сразу. Потом отработала арта.
всего біло ок. 32 единиц техники..
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08.03.2022 20:45 Відповісти
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08.03.2022 20:48 Відповісти
О это центральный военный округ по другой версии
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08.03.2022 20:59 Відповісти
Ну раз они на это пошли,то пленных брать вообще в падло.
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08.03.2022 20:48 Відповісти
Эх бялорусы,бялорусы......****** вы....
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08.03.2022 20:48 Відповісти
От виродки! Місцеві казали, що їх вже наші розбили, а ті, хто вцілів розбіглися по селу.
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08.03.2022 20:50 Відповісти
Это может быть и провокация русских . . .
Хотя может и правда.
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08.03.2022 20:57 Відповісти
Лишніх вісім джавелінів змисули витратити!
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08.03.2022 21:00 Відповісти
Там того війська ... пару байрактарів ! І Потім по бульбофюреру...
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08.03.2022 21:02 Відповісти
Звиняйте хлопці, ми Вас попереджали.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
Сябры!Если это действительно ВЫ, ну вы и суки..Предупреждали ведь!
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08.03.2022 21:08 Відповісти
"О" - це мобільний резерв... тобто погані справи в агресора...
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08.03.2022 21:17 Відповісти
А яке маркування?
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08.03.2022 21:17 Відповісти
Знову свіже мнясо,бльоть...
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08.03.2022 21:26 Відповісти
ФЕЙК!!!!
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08.03.2022 21:33 Відповісти
думаю, горят они так же, как и остальные
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08.03.2022 21:40 Відповісти
Піпець,їздять собі як вдома,а чи не дуже ми толерантні до бульбашів? Чи не пора їх палити як рашистів?
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Вопрос: как они там оказались?))
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08.03.2022 21:50 Відповісти
Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939.. а его союзник Сталин все тянул и тянул со своим вступлением в войну.. что бы увидеть как "идут дела" и решился на это только спустя 16 дней ( с 17 сентября) Лукашенко видимо исповедует тот же принцип. 6 октября все было кончено. А французы и англичане в этот момент сидели за линией Мажино и лицезрели как уничтожается их союзник. В Украине идет 13 день войны... неужели история повторяется....
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08.03.2022 21:50 Відповісти
Це вже не бульбаші, а деруни.
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08.03.2022 21:55 Відповісти
Пусть помоют, проветрят, сольют топливо и сдают нашим,
пока состояние нормальное - получат свои бабки и западные паспорта.
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08.03.2022 22:08 Відповісти
Щось тут не те так лихо
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08.03.2022 22:58 Відповісти
 
 