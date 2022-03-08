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Мер Чернігова Атрошенко звернувся до жителів Західної України: Допоможіть затримати ворожу навалу, і тоді вони не прийдуть до вас. ВIДЕО
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Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до чоловіків - жителів центральних і західних областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Новий Чернигів.
Атрошенко звернувся українців із західних і центральних областей із закликом взяти зброю і стати пліч-о-пліч з бійцями Чернігова, Сум, Харкова і "довести героїзм воїнів УПА, об'єднати таким чином Україну і затримати ворожу навалу в наших містах".
"Хай вони залишаться у нашій землі - тут! І тоді вони не прийдуть до вас. Слава Україні!" - наголосив мер Чернігова.
Топ коментарі
+52 Lopik Kocur
показати весь коментар08.03.2022 20:39
+35 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.03.2022 20:48
+32 Олексій Панкратов
показати весь коментар08.03.2022 20:41
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Будь ласка, зачекайте...
Бахкають і не знаю, чи це бомби чи це бахкають)))
Пора з цим мером СБУ провести бесіду.
І в ЗСУ служать звідусіль, чи мер Чернігова думає про це не знає
Слава Українi!
Я нічого не хочу такого казати, але ж вони би зараз мали їхати захищати власні міста.
На заході населення менше.
Спишемо що у нього великий стрес та виснаження, і він не зовсім розуміє що меле, із своїми претензіями до центру та заходу.
Напевне він думає, що його місто та район обороняють люди в ЗСУ тільки з Чернігова. Що мобілізація тільки в його області.
Що людей, які втекли війни, біженці, усі одразу телепортуються в Європу, те, що західна стала таким собі хабом для біженців і одночасно військової та гуманітарної допомоги, його вочевидь не хвилює. Кожного дня відправляються, і до нього теж. А хто приймає і твоїх біженців? Понад 200 тисяч біженців у Львові, мають дах над головою та їжу, ліки, одяг, для малюків дитяче харчування, памперси і т.д. Головни́й залізничний вокзал став місцем стику усіх біженців, хто приїхав та їде за кордон, там мурашник просто, який і там годують. І це ж не тільки у Львові.
Але як виявляється, для інших цього мало, бо їх теліпає, що Львів не розстрілюють з Градів. За ці дні війни, у знайомих в родині загинуло 5. Четверо з них це пацани 19-21 років. Троє загинуло у Києві чи біля нього, двох не знаю де. І це я взагалі нічого в інших на цю тему не випитую, просто в розмові, а якщо почати обдзвонювати усіх, то страшно уявити.
Гірко, але останні дні я помітив подібне від деяких, подібних як він, з гнилими претензіями та ображені на центр та захід, починаючи знову розбрат.