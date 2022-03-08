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"Без цензури наживо": Як ми переможемо? День 13. Підсумки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тринадцятий день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Дивіться: "Без цензури наживо": Вимотуємо ворога. День 11. Підсумки. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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У військових злочинців : солов"ьова й кедмі паніка . яша в прямому ефірі заявив , що за 12 дні війни жодного успіху .
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08.03.2022 22:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AkK0YuqxqMw
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09.03.2022 01:07 Відповісти
******* шо вони нюхають канал БТ1.новини матьєво. Агонія ото сцють в вуха.
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08.03.2022 22:47 Відповісти
 
 