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Війська РФ завдали удару по заводу "Ізоват" у Житомирі, одну людину поранено, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти нанесли удар по заводу "Ізоват", який виробляє 70% мінеральної вати в Україні. Внаслідок цього одну людину поранено.

Про це у Facebook повідомив мер Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Завод "Ізоват" дає близько 70% всієї мінеральної вати в Україні. ... Поки що підвтерджено, що одну особу поранено", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Вата б'є по ваті... Дбл блд
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08.03.2022 21:31
+4
Очень конечно военный объект....
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08.03.2022 21:32
+4
Что, вата стратегический товар?
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08.03.2022 21:32
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Вата б'є по ваті... Дбл блд
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08.03.2022 21:31 Відповісти
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ !!! Разместить вот это :https://censor.net/ua/photo_news/3322725/naslidky_bombarduvannya_jytlovyh_kvartaliv_sum_rosiyiskoyu_aviatsiyeyu_fotoreportaj_21?fbclid=IwAR35a17GVYGzKJJTHYGdWnhcx0vjnTmZKSsa5ZMm7QsXdq2uY_WL3mUqEx8

НА ЮТУБ КАНАЛЕ вот этого подонка : https://www.youtube.com/watch?v=9mbydFzrUJU&t=2s
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08.03.2022 21:31 Відповісти
Очень конечно военный объект....
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08.03.2022 21:32 Відповісти
Что, вата стратегический товар?
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08.03.2022 21:32 Відповісти
неповіриш...
дайте мені кацапа за горло потримати!!!

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08.03.2022 21:55 Відповісти
я говорив..Житомир і трасса це важливо
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08.03.2022 21:34 Відповісти
Директор Украинского Института Будущего Вадим Денисенко сделал хороший анализ ситуации в мире в свете решение США в отказе от покупки нефти в России .

Відмова США від російської нафти та газу. Коли Путіна змусять сідати за стіл переговорів

1. Насправді, американське ембарго практично не має жодного відношення до Украіни. Хоча ми є ключовим об'єктом у цій геополітичній грі.

2. Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).

3. РФ можуть (мають) замінити Іран, Венесуела, країни Перської затоки і перш за все Саудити. Зараз США працює на всіх трьох напрямках.

4. По Ірану, Ізраїлю, за допомогою Німеччини та РФ) частково вдалося заблокувати угоду про відміну санкцій. Ізраіль боїться, що після відміни санкцій Іран, завдяки експорту енергоносіїв, в короткий проміжок часу ввійде в топ-15 економік світу. Поки угода пригальмована, але для США дуже важливо, щоб Іран частково замінив РФ.

5. Американці, де-факто, пообіцяли Венесуелі зняття санкцій в обмін на відхід від РФ. Поки ми не маємо відповіді від Мадуро, хоча, судячи з усього, пропозиція більш ніж спокуслива.

6. Вперше після вбивства журналіста, президент США відвідає Саудівську Аравію, щоб домовитися про новий нафтовий переділ світу.
7. Гра по витісненню РФ почалася, хоча на перший погляд, зараз надвисока ціна на нафту та газ, в найближчі місяці, гратиме на користь РФ

Висновки
1. Надвисока ціна на нафту глобально б'є по світовій економіці і особливо по ЄС та Китаю. Для них найважливіше зупинити галопуючої ціни

2. ЄС (Німеччина) спробує деякий час триматися за РФ (Європа об'єктивно не може наступні 2-3 роки обійтися без російських енергоносіїв). Але для них важливе якнайшвидше завершення війни в Україні.

3. Китай не чекав, що РФ зав'язане в Україні. І нинішня історія з нафтою змушує Китай включатися в переговори по Україні. І тут не виключена навіть ситуація, коли Китай почне переговори з США по врегулюванню нафтового питання

4. Ми стали занадто важливими для світу. Весь світ змушений зараз грати в гру «як зменшити ціну на газ» і одним з найважливіших елементів по зниженню ціни є вирішення українського питання.

5. РФ не може не розуміти як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін. І їм, перш ніж їх змусять до результативних переговорів потрібна хоч якась перемога (головний удар - це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві). Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.
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08.03.2022 21:35 Відповісти
мадуро уже 3 числа во всеуслышанье пригласил всех инвесторов,в т.ч. и США
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08.03.2022 22:01 Відповісти
Земля цим підорам ізоватою
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08.03.2022 21:36 Відповісти
Що в них в головах! Це повна клінніка! Долар для них це фантик Тільки програма: Іжа в обмін на зброю!

Россия выдержала девятый вал санкций, а доллары превратятся в фантики - эксперт
7 марта 2022
14:33

Россия выдержала девятый вал санкций коллективного Запада: расчетная система работает штатно, панику на валютном и депозитном рынках удалось оперативно купировать. Решения западного блока приблизили крах гегемонии США в глобальной финансовой системе. Такие выводы содержатся в статье первого заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/07/rossiya-vyderzhala-devyatyy-val-sankciy-a-dollary-prevratyatsya-v-fantiki-ekspert
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08.03.2022 21:36 Відповісти
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08.03.2022 22:32 Відповісти
Ото кацап такий смішний, думає, шо буде з Кітаєм дружить, вмєстє міром управлять. А про те, що економіка Китаю тісно пов'язана саме з Заходом, навіть і не думає. Обгородять стіною і лише дірку для сраки залишать, а там вже нехай їбе, хто хоче
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08.03.2022 23:19 Відповісти
8 років жив в Житомирі, це місто мені практично рідне, я люблю це місто з його добрими та радісними людьми. Бережіть себе.
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08.03.2022 21:39 Відповісти
А що виробляли на цьому заводі за совка? Часом не комплектуючі до ракет?
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08.03.2022 22:27 Відповісти
 
 