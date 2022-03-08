Війська РФ завдали удару по заводу "Ізоват" у Житомирі, одну людину поранено, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Російські окупанти нанесли удар по заводу "Ізоват", який виробляє 70% мінеральної вати в Україні. Внаслідок цього одну людину поранено.

Про це у Facebook повідомив мер Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Завод "Ізоват" дає близько 70% всієї мінеральної вати в Україні. ... Поки що підвтерджено, що одну особу поранено", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передає свої МІГ-29 Україні