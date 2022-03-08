"Нас завезли і сказали, що відступати не можна, свої ж застрелять", - полонені окупанти. ВIДЕО

Полонені російські окупанти заявляють, що їм погрожували розстрілом свої ж.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом ми мали поїхати на невідомий полігон Джанкой на навчання. В результаті нас завезли в країну Україна. Нас завезли і нам сказали, що відступати не можна, бо свої ж застрелять", - розповів полонений окупант.

Дивіться: "Нас путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - полонений російський танкіст - мамі. ВIДЕО