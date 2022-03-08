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"Нас завезли і сказали, що відступати не можна, свої ж застрелять", - полонені окупанти. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонені російські окупанти заявляють, що їм погрожували розстрілом свої ж.
Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.
"За наказом ми мали поїхати на невідомий полігон Джанкой на навчання. В результаті нас завезли в країну Україна. Нас завезли і нам сказали, що відступати не можна, бо свої ж застрелять", - розповів полонений окупант.
Топ коментарі
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.03.2022 21:37
+18 Геннадій
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+15 Иван Дубков
показати весь коментар08.03.2022 21:39
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча жаліти його через це все одно не потрібно.
Як на мене, - це схоже на правду.
Та дивлячися на інші дії зі запахом сталінізму - нема чому дивуватися
Ті, хто вирішив дременути назад на Родіну - давно чкурнули.
Залишились тільки покидьки-тероористи, котрих треба знищувати без жодного жалю...
Інакше їх сюди напруть, мов сарани..
это обыкн.терросты\вооруженные\даже тяж.\арт\рак\вооружением(((
вопросы..???- уничтожение на месте)))
то можно сдаться в плен (чтобы выжить).