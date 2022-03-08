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"Нас завезли і сказали, що відступати не можна, свої ж застрелять", - полонені окупанти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонені російські окупанти заявляють, що їм погрожували розстрілом свої ж.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом ми мали поїхати на невідомий полігон Джанкой на навчання. В результаті нас завезли в країну Україна. Нас завезли і нам сказали, що відступати не можна, бо свої ж застрелять", - розповів полонений окупант. 

Дивіться: "Нас путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - полонений російський танкіст - мамі. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
щас заплачу !
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08.03.2022 21:37
+18
Казкарі?
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08.03.2022 21:37
+15
Пришло время офигительных историй !
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08.03.2022 21:39
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Казкарі?
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08.03.2022 21:37 Відповісти
Так, нова байка, певна річ.
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08.03.2022 21:40 Відповісти
Та ні, схоже на правду.
Хоча жаліти його через це все одно не потрібно.
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08.03.2022 22:09 Відповісти
щас заплачу !
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08.03.2022 21:37 Відповісти
поширить на однокласниках!
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08.03.2022 21:38 Відповісти
Пришло время офигительных историй !
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08.03.2022 21:39 Відповісти
У них одна и та же песня, я аж прослезилась,,, твари кацапские ихтамнету
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08.03.2022 21:39 Відповісти
Вечер охренительных историй. И эти ехали на учения, ничего не знали.
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08.03.2022 21:39 Відповісти
Им по локоть руки отрубать надо
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08.03.2022 21:40 Відповісти
А может всем обрезание сделать? Коль ехали на учения, надо же какой-то результат от учений получить. Точно потом ничего не захотется. Только не щадящее (в смысле обрезание), а под корень!!!
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08.03.2022 22:02 Відповісти
А краще ноги по саму шию
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08.03.2022 22:09 Відповісти
Очередной ******** с ************ историями. На минное поле собаку, быстро все вспомнит.
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08.03.2022 21:41 Відповісти
хм,а лапками махали проїзжаючи херсонскі села - типа в полон просились казочки для малят
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Вчора промайнуло на "Еспресо", що в якості заградатрядів використовуються кадирівці.
Як на мене, - це схоже на правду.
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Щось у цьому э...
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08.03.2022 21:54 Відповісти
Як при Сталіну - "загранотряди " ...
Та дивлячися на інші дії зі запахом сталінізму - нема чому дивуватися
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Власне, тому я і написав фразу це схоже на правду.
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09.03.2022 00:22 Відповісти
Хватит этих сказок. Зачем вообще в плен берете. Там уже 2000 ****** которых надо кормить. Кикие ***** учения 2я неделя войны. Дали лопату, сами вырыли себе могилу и на корм червям. Сколько они должны еще стариков в автомобиле расстрелять, сколько детей Украины должно еще умереть? Сколько домов должно быть разрушенно?. Сколько людей ограбленно и убито в своих домах? Мы для них хохлы из "свадьба в Молиновке", а должны быть Махновской "Черной сотней". Это пехота ни для кого не интересная, ни для суда ни для кого. Они даже востонавить не чего не смогут ибо руки из жопы только воровать.
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08.03.2022 21:52 Відповісти
Берут, чтобы сдавались. Если будут биться до последнего, то нам от этого лучше не станет.
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08.03.2022 22:25 Відповісти
кто мешает накормить червей после съемки?
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08.03.2022 23:16 Відповісти
Чтобы потом было как с хорватским генералом? Если кого-то уничтожать, то не нужно это снимать на камеру. Если что-то случится с этими уродами после съемок, то в Гааге нашим бойцам за это могут впаять лет 10. Кому это нужно?
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08.03.2022 23:37 Відповісти
Они скоро из детских садов солдат будут рекрутировать-и это вторая армия мира
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08.03.2022 21:54 Відповісти
Та пофіг.Гітлерюгент з фаустпатронами стріляли не дивлячись на вк.
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08.03.2022 22:01 Відповісти
значит до джанкойских пляжей русня их не довезла. сбросила удмуртов по дороге.
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08.03.2022 21:57 Відповісти
А ще падлюкам сказали що можна вбивати всіх підряд.Не вірте цим покидьками.
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08.03.2022 21:58 Відповісти
Всі, хто хотів здатися в полон - давно здалися.
Ті, хто вирішив дременути назад на Родіну - давно чкурнули.
Залишились тільки покидьки-тероористи, котрих треба знищувати без жодного жалю...

Інакше їх сюди напруть, мов сарани..
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Они сейчас будут пи.деть всё, что угодно. Это те самые пи.арасы, которые гражданских расстреливают. А попался - вот он уже и не при делах, его заставили.
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08.03.2022 22:05 Відповісти
Я ось так думаю! На якому **високому**рівні розроблена спецоперація російським командуванням,яка проведена робота по дезинформації української армії і як це все чітко виконується!! Я в захваті!! ШАНОВНІ!!!ВИ САМІ ВІРИТЕ,ЩО ТАКЕ МОЖЛИВО,КОЛИ ВЗЯТО СТІЛЬКИ В ПОЛОН І НІ ОДИН(навіть обістяний)НЕ СКАЗАВ,що да,ми знали куди і чому!! Знали куди і чому----КОМАНДИРИ,ось ці,коли в полон попадають,ці точно говорять неправду,а цих пацанів кинули на убій і все,це що,вояки,вояки тільки з селянами і то тоді,коли ті не дають здачі. Ось перецідити цих полонених--це ДА,піхоту окремо і всяку шушель,а артилеристів,літунів,танкістів і ще там кого---ОКРЕМО,цих не потрібно вести в полон,а так,взяли,хто,арта----бабах і все!!! А коли вже показали,тоді вибачайте,Захід не зрозуміє і відверниться,бо ми тоді будемо не кращі за них.
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08.03.2022 22:08 Відповісти
Сльози мєшают гаваріть...
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08.03.2022 22:08 Відповісти
Логично!

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08.03.2022 22:11 Відповісти
Ці тварини вже згають що їм нихуя не буде
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Дід Панас цікавіше сказочки розповідав.
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08.03.2022 22:25 Відповісти
На жалость начали давить? Пленных не брать!
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08.03.2022 22:26 Відповісти
Не можна, бо це заборонено відповідними Женевськими конвенціями 1949 року. Але особа яка хоче здатися в полон має ясно виразити свій намір, а до того як вона такий намір не виразила, або виразила його неясно, ця вимога не застосовується.
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08.03.2022 23:42 Відповісти
умник нах,???- гдев\пленные..??, где\когда\кому война офиц.объявлена..???!!!- то-то же...)))
это обыкн.терросты\вооруженные\даже тяж.\арт\рак\вооружением(((
вопросы..???- уничтожение на месте)))
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09.03.2022 02:06 Відповісти
Навіть до терористів, якщо вони ведуть організовані бойові дії застосовуються норми Конвенцій. 24.02.22 був виданий і затверджений ВР указ Президента про введення воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією РФ. Чітко і зрозуміло, що відбувається, на відміну від того що було в 2014. Тому не треба нести дурню, а тим більше перетворювати українських військових на злочинців, якщо вони не встигли знищити ворога до того як він ясно виразив намір здатися в полон. А ті з окупантів, хто безпосередньо вчиняв військові злочини, вбивав мирне населення - мають бути засуджені Українським судом, і нести покарання. Цього теж вимагають Конвенції.
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09.03.2022 09:55 Відповісти
Вже скоро два тижні як ***** напав на Україну. А ці гобліни і далі:нас обманули,мы не знали мы ехали на учения.
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08.03.2022 22:43 Відповісти
Ну так, спочатку дали згоду і підписали папери про участь в бойових діях на "невідомому" полігоні, а потім "раптом" опинилися в Україні.
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08.03.2022 23:15 Відповісти
Даже если "за попытку отступления свои расстреляют" (а они точно "свои" ? ),

то можно сдаться в плен (чтобы выжить).
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08.03.2022 23:43 Відповісти
Велика помилка, що цей біомусор залишають смердіти на цій землі. В мене вже немає жалості. Відрізати на камеру голови, вішати, четвертувати, спалювати... Щоб їхні матері вили, щоб решта свинопсів при слові Україна всералися від жаху... Хай Бог нас вибачить...
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09.03.2022 10:34 Відповісти
 
 