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літак (1983) бомбардування (265)

Літаки бомблять українські міста некерованими авіабомбами вільного падіння, - збитий окупант Красноярцев. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 березня над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув. Льотчика було взято в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє  ГУР Міноборони. 

"Це Олександр Красноярцев, майор, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст. При цьому, для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта.

Всі отримані матеріали та свідчення опрацьовуються українськими слідчими органами. Ці матеріали буде передано в Гаазький трибунал з розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності.

Олександр Красноярцев звернувся до російських військових пілотів із закликом припинити бомбардування українського мирного населення та цивільних об’єктів", - відзначається у повідомленні.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
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08.03.2022 21:54
+16
Скиньте підара на Ростов
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08.03.2022 21:57
+15
Саша, саша, ****... Сірія, Україна... В тебе руки по шию в крові, падло!!!!
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08.03.2022 22:04
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08.03.2022 21:54 Відповісти
Скиньте підара на Ростов
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08.03.2022 21:57 Відповісти
Краще на кремль.
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08.03.2022 21:58 Відповісти
В 💩клетку и Гаагу !
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08.03.2022 23:14 Відповісти
чушь
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08.03.2022 22:12 Відповісти
ты хоть раз видел методику оценивания точности бомбометания?
если мне не изменяет память,на отлично круговое отклонение 55м,на хорошо 110,165=удовлетворительно...
а то влажность,тоска росы,фаза луны.
умора
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08.03.2022 22:13 Відповісти
ну,то есть,ты хочешь сказать что кацапня в харькове куда целилась-туда и попадала?ну что ж...гаага учтет
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08.03.2022 22:21 Відповісти
ты бы определился...или точность 10 м-или садики со школами и больницами бомбили.не говоря уже о жилых домах.
а то какое то ватное раздвоение ...
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08.03.2022 22:28 Відповісти
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08.03.2022 22:50 Відповісти
слушайте, да если бы все неуправляемые бомбы ложились с разбросом 10 метров, то войны бы заканчивались за пол дня бомбардировок !
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08.03.2022 22:21 Відповісти
тебе недостаточно того. что он говорит. что получают приказы бомбить по мирному населению!?ты Зачем мне твои замеры? ОН БОМБИТ ДЕТЕЙ, СТАРИКОВ, ЖЕНЩИН. а не *стратегические объекты*
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08.03.2022 22:55 Відповісти
Распять...можна раз 10 а потім прив'язати до гармати й вистрілити
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08.03.2022 22:03 Відповісти
путинський асс соловейком заспівав як патріотично
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Саша, саша, ****... Сірія, Україна... В тебе руки по шию в крові, падло!!!!
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Падлюки
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08.03.2022 22:06 Відповісти
Сбросить суку с самолёта
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08.03.2022 22:06 Відповісти
Привяжите его к столбу голым в центре киева с табличкой каратель, и люди сами решат чт с ним делать, я думаю разорвут на кусрчки
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08.03.2022 22:06 Відповісти
это не разумно, товарищ должен дожить до гаагского суда - живой свидетель и преступник, лучше 10 мертвых
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08.03.2022 22:11 Відповісти
На суде он скажет что пытали и он сказал что нужно, уже не те офицеры пошли. Сейчас каждый военный взятый в плен говорит что он заблудился, он не стрелял, он на учениях, его заставили
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08.03.2022 22:14 Відповісти
Вэтом случае этого не получится . во время взлёта у него есть карта.А уже потом координаты
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08.03.2022 22:20 Відповісти
Сытенький поросёночек.
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08.03.2022 22:09 Відповісти
хвальоний ас Герінга...
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08.03.2022 22:46 Відповісти
один хрен кацапские пропагандоны скажут; -Выфсёврёте
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08.03.2022 22:16 Відповісти
Родина его уже списала, не было у мамки никакого сына саши-лётчика
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08.03.2022 23:00 Відповісти
У неё была дочка .
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08.03.2022 23:11 Відповісти
Ніби-то нацисти дивляться Ютуб. Ось завдання для наших кібер-військ зробити ретрансляцію цієї інформації по нацистському телебаченню. Уявіть, вєщає Скабєєва-зливний бачок про побіди, а тут з'являється на екрані слюнявий полонений нацист, який кличе мамку - забери мене звідси, я не знав, що буду вбивати жінок і дітей... А далі гори дохлих окупантів.
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08.03.2022 22:45 Відповісти
Щпс будуть показувать цю тварину на сайті кожний день як Надєньку.
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08.03.2022 22:53 Відповісти
У вс рф нет выскоточных вооружении. Те которые они называют таковыми, имеет большую погрешность при применении
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08.03.2022 23:22 Відповісти
У крысы нет более вариантов.. остаются ковровые бомбардировки городов Украины. Это о**енно неприятный факт, но именно к нему мы все должны относиться наиболее реалистично (с)
За себя что хочу сказать, что каждый запутинец для меня мразь и здесь нет разделения по национальному признаку, ровно как и любой противник русизма для меня брат, будь он хоть эфиопом, индейцем или русским
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09.03.2022 00:23 Відповісти
Его надо сразу отправить в Гаагу на всякий случай, надёжнее
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09.03.2022 02:23 Відповісти
Кажется, саша нуждается в липосакции, надо бы срезать с него килограммов 10 жирка...
А?
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09.03.2022 03:24 Відповісти
 
 