Якщо не збиралися входити в міста, то не треба було й починати. За два тижні жодного міста не взяли, - ефір роспропагандиста Соловйова. ВIДЕО

У бесіді російського пропагандиста Соловйова із ізраїльським співрозмовником Яковом Кедмі, останній заявив, що не бачить результатів "військової операції", коли за 2 тижні не захоплено жодного великого міста. Також він заявив, що для досягнення мети потрібно йти на штурм великих міст, бо там знаходиться влада. На що пропагандист заявив, що ці слова вганяють його в тугу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.