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пропаганда (2562) Соловйов (133)

Якщо не збиралися входити в міста, то не треба було й починати. За два тижні жодного міста не взяли, - ефір роспропагандиста Соловйова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У бесіді російського пропагандиста Соловйова із ізраїльським співрозмовником Яковом Кедмі, останній заявив, що не бачить результатів "військової операції", коли за 2 тижні не захоплено жодного великого міста. Також він заявив, що для досягнення мети потрібно йти на штурм великих міст, бо там знаходиться влада. На що пропагандист заявив, що ці слова вганяють його в тугу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+87
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08.03.2022 23:08
+84
Есть Призрак Киева, силен парень.
А есть Призрак масквы, тоже знатно ****** русню))))
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08.03.2022 23:06
+80
Кацапам піzzda
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08.03.2022 23:04
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град чи пташки проклювали ?
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08.03.2022 23:29 Відповісти
якби "град", то там би сліду не залишилось... звісно, пташки
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08.03.2022 23:36 Відповісти
від авто сліду б не залишилось
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08.03.2022 23:38 Відповісти
я мав на увазі град як вид опадів .
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08.03.2022 23:44 Відповісти
Кедми ублюдок не меньший чем мудозвон. Но даже он понимает что кацапы хрень полную делают
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08.03.2022 23:22 Відповісти
Буду пересматривать в третий раз.Это радует! Всей Украине в ближайшее время.неделю.и. стоит отбить возможно последнюю но и самую жестокую атаку орков.
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08.03.2022 23:25 Відповісти
нравітцо не нравітцо..
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08.03.2022 23:25 Відповісти
це була бесіда с ізраільским співрозмовником чи з жидівським підором, поясніть.
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08.03.2022 23:26 Відповісти
Жидівським підаром. Ізраїльські співрозмовники зараз приїхали до України русню валити
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08.03.2022 23:27 Відповісти
"да Львова за двє нєдєлі далжни билі дайті..." плак-плак
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09.03.2022 11:06 Відповісти
Треба ставити росії зараз вимоги такі: або виводите війська з України або ми їх тут усіх задвухсотимо.
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08.03.2022 23:28 Відповісти
вони не дуже засмутяться ! баба еще нарожают ... як казала мамка одного з полонених орків - что с танком , почему он заглох ?
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08.03.2022 23:33 Відповісти
Насчет танка - это типичное "замещение", когда психика в шоке и не может воспринять весь пипец и не знает как реагировать, начинается старательная обработка тех вопросов, которые относятся к боле-менее повседеневному бытию.
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08.03.2022 23:40 Відповісти
я агроном не психіатр ! мені цього не зрозуміти ...
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08.03.2022 23:48 Відповісти
Agronom's lives matter тоже))
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08.03.2022 23:53 Відповісти
звісно має значення ! через місяць сіяти , а на полях снаряди не розірвані лежать і сморід від дохлих орків ... а ще більшість хлопців на фронті ! я сказав їм - мочить орків швидко , щоб до посівної ВСІ повернулись на роботу .
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09.03.2022 00:28 Відповісти
Ну можете просто запомнить, и когда заметите, что в случае крупной неожиданности кто-то начинает какой-то полной херней заниматься, вместо осмысленных действий по ситуации, то это будет оно самое.
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09.03.2022 00:03 Відповісти
Згоден! Коли в мирний час перший раз стріляв по людині, то після того, як вистрелив, став шукать патронні гільзи - для звіту, замість того щоб скрутить пораненого дурня!
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09.03.2022 00:22 Відповісти
не нужно никаких требований. Все идет само собой, по плану. Кацапы запросят переговоры, ответить *****! Пришли воевать к нам, так воюйте дальше, никаких переговоров
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Да не, зачем же. Можно и поговорить. Рассказать кацапам, что они неправы. При этом разговоры разговорами, а война по расписанию.
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09.03.2022 00:01 Відповісти
в чем-то согласен. Украина на переговоры не явилась, а на войну явилась
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09.03.2022 00:07 Відповісти
А можна їм дати шанс сохраніть лідзо, кацап йде з пляшкою в сраці з гордо поднятой галавой Брескій мір(Брест повертається до Українських земель) кацап йде на корабель, Україна понад усе!!!
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09.03.2022 16:54 Відповісти
2 дебила это сила. Кедми туда же куда и Соловьев.
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08.03.2022 23:29 Відповісти
Кедмі явно бухий.
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09.03.2022 00:08 Відповісти
Два еврея поговорили ни о чем.
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09.03.2022 10:59 Відповісти
"покласти більш 500 солдат та офіцерів?"
І не бреше, правду каже. Поклали вже більше 500 руських солдат і офіцерів разів так у 25.
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08.03.2022 23:30 Відповісти
ще два генерала !
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Прекрасно вони знають, що вже в рази більше, ніж 500. Не мають права озвучувати реальні цифри
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09.03.2022 00:22 Відповісти
Этот Кедми у них по всем каналам, видать знатный специалист.
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08.03.2022 23:30 Відповісти
Бггггггггг))))))
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08.03.2022 23:31 Відповісти
Соловьева в грусть уже вогнали.. так это он еще наивно верит, что только 500 жмуров у них. а если услышит цифру 12000 или еще гораздо больше через несколько дней, то тогда вместо погрустить под водочку-селедочку лучше сразу пойти застрелиться ему. будет лучше, чем потом закончить, как Геббельс в бункере.
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08.03.2022 23:36 Відповісти
Не, он тогда переобуется. Гниды не способны застрелиться.
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08.03.2022 23:38 Відповісти
Просто это у касабов официальная цифирь. Если же брать по рассчётам, как сейчас 1 воюет-6-7 обеспечивают, то прикиньте сами. 200 тыс, из них 30-40 тыс. именно вояки, а не тыловики. Сколько их полегло?Хз, предпологаю что примерно половина (плюс-минус конечно).
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08.03.2022 23:56 Відповісти
500 - то кількість привезених на московію. Решта вважаються зниклими безвісти. Хтось чув кількість зниклих москалів в Україні? Ото ж бо!
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09.03.2022 12:00 Відповісти
Лебединая песня соловьиного помета... Прямо кроссовер какой-то.
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08.03.2022 23:37 Відповісти
ДЕпутинИЗАЦИЯ ВАС СПАСЕТ
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08.03.2022 23:41 Відповісти
Ну так то еврей говорит крайне неприятную для рэфии правду. Он практически называет пуйло идиотом и открытым текстом заявляет, что ему @изда. Не ругайтесь на него, просто послушайте внимательно, что он говорит. И его слова для среднестатистического ордынца тем более убийственны, что они знают кадми как пророссийского израильтянина. В общем мне понравилось
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08.03.2022 23:42 Відповісти
можливо i слухати i одночасно плювати цим гнидам межи очi...)

чмо кедмi(воно ж мiша казаков з масквабаду) вiдомий аферист в Ерец-Iсраелi...проти нього навiть кримiнальна справа є...воно очолювало емiграцiйне бюро, а не розвiд.службу.

https://youtu.be/UqX75CXXIhs
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Здравствуйте! Рад вас снова встретить). Так я говорю о влиянии его слов на среднестатистического ордынца. Зеленского он слушать не будет. Любая информация из украинских источников для него заведомо ложная. А тут апологет путина, так скзать, из одного с россиянином корыта, и говорит что путену кранты. А что кадми - гнида поганая, я даже не сомневаюсь)
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09.03.2022 00:09 Відповісти
Мене тут більше зацікавили коментарі путінської свсобачої отари. Куди перможний запал подівся? Де отимістичні повизгування? Ще вчора настрої були куди войовничніші. Майже всі здулися буквально за одини день. А Соловїний помьот лайв це один головних лайнорозприскувачів путінської пропаганди. Вище нього в ієрархії брехні і маніпуляцій хіба що *********.
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09.03.2022 00:18 Відповісти
Еще как сдулись. Победных реляций нет, соловьев прекратил трели, кадми говорит, что доблестная и победоносная армия РФ бродит две недели в кустах вокруг Полтавы, что никакого плана не было, что ни один город не взят. Откуда тут победобесию взяться. Грустное 9 мая будет в ордынской ставке в этом году
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09.03.2022 00:23 Відповісти
Мрази.
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Нептун - москва
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08.03.2022 23:50 Відповісти
чмо кедьмi та Солов'їний памьот на шибенецi !
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08.03.2022 23:52 Відповісти
А ведь понимает же, мразь, что является военным преступником.
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Ці два гандони заслуговують на військовий трибунал в Гаазі... Це вони разом з ****** вбивали в голову пересічним росіянам, що вбивати українців і забирати їх території це є святий обов'язок кожного росіянина.
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09.03.2022 00:07 Відповісти
Эти нацисткие мрази сейчас думают не о погибших от их рук в Украине детях,женщинах,мужчинах и стариках,не о разрушенных ими Городах,поселках и селах,не о взорванных мостах, и даже не о 12000 тысячах ими умешвленных своих орков. Они думают как спасти свою жопу,что бы не отвечать за весь этот нацистский ужас. Это нелюди,заслуживающие Гааги и петли на шее.
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09.03.2022 00:14 Відповісти
Все написано на їхніх сумниї ******.
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09.03.2022 00:16 Відповісти
Але мене в цьому ролику на Ютюбі більше зацікавили коментарі путінської свсобачої отари. Куди перможний запал подівся? Де отимістичні повизгування? Ще вчора настрої були куди войовничніші. Майже всі здулися буквально за одини день. Нагадую, що Соловїний помьот лайв це один головних лайнорозприскувачів путінської пропаганди. Вище нього в ієрархії брехні і маніпуляцій хіба що *********.
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09.03.2022 00:19 Відповісти
Нууу хоть сейчас прозрел и говорит правду..ъ
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09.03.2022 00:19 Відповісти
Сдать ядерное оружие, освободить все территории, уплатить контрибуцию. Платить всем семьям убитых и раненых пенсии.
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09.03.2022 00:26 Відповісти
Евреї і такі тупуваті? Вже давно зрозуміло хто переміг і на чию сторону тікати. Мля, бачив придурків, але ці якісь точно без знаку якості.
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09.03.2022 00:28 Відповісти
Как он сопит в 2 дьірки, мразь. Доигрался в солдатиков.
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09.03.2022 00:32 Відповісти
ЦІ два дебіла не розуміють, а москалям і не дано таке зрозуміти, що українському народу вже до дупи яка влада сидить в кріслах. Патріот - добре, а зрадників і рашистську наволоч за...буться охороняти, бо в Гаагу їх ніхто не потягне, туди далеко і ще якийсь суд затяжний.
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09.03.2022 01:06 Відповісти
А рожи у мрезей черные
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09.03.2022 01:14 Відповісти
навтикав соловейкові, як вчитель поганому школярику, обидва "в недоумєніі". а шоб вам кошмарні сни з бандеровцями снилися!
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09.03.2022 01:45 Відповісти
Соловьев гандон кедми проститутка
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09.03.2022 02:03 Відповісти
В борделе ничего другого найти нельзя
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09.03.2022 05:24 Відповісти
Они очень даже собирались входить в города.Только мы не собирались их туда пускать.
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Vсем кацапам *****.
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09.03.2022 11:03 Відповісти
Два хитрожопых урода строящих из себя один великого полководца и а-ля Джеймс Бонда, а второй заунывного пропогандона тявкают о том как надо. Взял автомат и в окопы, где и станешь удобрением. Нету хваленой росармии, НЕТУ. Слава Украине. Слава Героям ВСУ.
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09.03.2022 11:14 Відповісти
два еврея учат москалей как воевать с Украиной.Трубы Иерихона ещо будут под стенами кремля.СЛАВА УКРАИНЕ
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09.03.2022 11:18 Відповісти
У нас в Израиле Кедми давно считается изгоем. Он продался Путинскому режиму и годами поливает грязь на Украину.

Слава Украине, вы настоящие герои.
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09.03.2022 11:19 Відповісти
Збиратися збиралися. Та хто ж їх пустить.
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09.03.2022 15:42 Відповісти
Придурки кацапи чомусь вважають що - досить лиш знищити українську владу і всьо .! Дєло в шляпє . ! . Примітивщина якої світ не бачив .
Вони геть не розуміють що таке - Україна .
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09.03.2022 16:00 Відповісти
Как оно там верещало- " Нам стоит только моргнуть!"... Вам, ***** даже моргнуть не дали... Сколько жмуров с отрытыми глазами на нашей плодородной земле...
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09.03.2022 19:41 Відповісти
Кедми ФСБшная консерва и подлая скотина! Но элементарная соображалка у него есть и он РЕАЛЬНО не понимает зачем ***** с ФСБ это затеяло? А ведь он даже не озвучил, что утилизировано более 12 000, что, минимум, 10 процентов техники рашистов сожжено или захвачено, что уже нет у Рашки отмобилизованных резервов живой силы и они перебрасывают из Карабаха своих "миротворцев" в Украину....
Поэтому Соловьиный помет в конце все и *****....
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09.03.2022 20:21 Відповісти
ЭТО БЫЛО СДЕЛАННО ПОТОМУ ЧТО ПУТИН - СЦЫКЛО !!! ЭТОМУ ЧЕРТУ НЕ ДОЛГО ОСТАЛОСЬ !!! ГЛАВНОЕ ПОТОМ ЕГО СЕМЬЕЙ ЗАНЯТЬСЯ !)
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10.03.2022 04:02 Відповісти
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