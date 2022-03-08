Якщо не збиралися входити в міста, то не треба було й починати. За два тижні жодного міста не взяли, - ефір роспропагандиста Соловйова. ВIДЕО
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У бесіді російського пропагандиста Соловйова із ізраїльським співрозмовником Яковом Кедмі, останній заявив, що не бачить результатів "військової операції", коли за 2 тижні не захоплено жодного великого міста. Також він заявив, що для досягнення мети потрібно йти на штурм великих міст, бо там знаходиться влада. На що пропагандист заявив, що ці слова вганяють його в тугу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+87 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.03.2022 23:08
+84 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар08.03.2022 23:06
+80 Папєрєднік
показати весь коментар08.03.2022 23:04
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Будь ласка, зачекайте...
І не бреше, правду каже. Поклали вже більше 500 руських солдат і офіцерів разів так у 25.
чмо кедмi(воно ж мiша казаков з масквабаду) вiдомий аферист в Ерец-Iсраелi...проти нього навiть кримiнальна справа є...воно очолювало емiграцiйне бюро, а не розвiд.службу.
https://youtu.be/UqX75CXXIhs
Слава Украине, вы настоящие герои.
Вони геть не розуміють що таке - Україна .
Поэтому Соловьиный помет в конце все и *****....