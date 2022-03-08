Світ не говорить про майбутнє Росії, він говорить про Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Вони говорять про нас, допомагають нам, готуються підтримати нашу відбудову після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни", - йдеться в повідомленні.

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