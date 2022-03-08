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Світ не говорить про майбутнє Росії, він говорить про Україну, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Вони говорять про нас, допомагають нам, готуються підтримати нашу відбудову після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни", - йдеться в повідомленні.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар08.03.2022 23:41 Відповісти Мені подобається 7
Юрій Вінгорськи
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