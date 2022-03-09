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Наслідки обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Сумах. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Сумах. Внаслідок удару військ РФ загинули мирні жителі, зокрема діти. УВАГА!!! Новина містить відео, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою.
Відео з наслідками обстрілу оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар09.03.2022 00:41
+8 Welt Schmerz
показати весь коментар09.03.2022 01:20
+7 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар09.03.2022 00:59
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Будь ласка, зачекайте...
велика геополітична гра.
ми, прості пішаки...............
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!