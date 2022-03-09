УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6410 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
12 087 12
війна (56233) обстріл (20980) Суми (392)

Наслідки обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Сумах. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Сумах. Внаслідок удару військ РФ загинули мирні жителі, зокрема діти. УВАГА!!! Новина містить відео, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою.

Відео з наслідками обстрілу оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: Російські окупанти обстріляли автомобілі на Київщині, загинули цивільні та поліцейський, - Геращенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Суки кацапські...
показати весь коментар
09.03.2022 00:41
+8
Кацапська мразота, запам'ятайте - це вже не просто війна держав. Почалася расова війна на тотальне винищення. Ви, суки, називали нас нацистами? - і ви отримаєте нацистів!
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
показати весь коментар
09.03.2022 01:20
+7
Русские твари - мы придем в ваши дома и к вашим женщинам и детям - готовьтесь!
показати весь коментар
09.03.2022 00:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суки кацапські...
показати весь коментар
09.03.2022 00:41 Відповісти
головне щоб війна не вийшла за межі України.
велика геополітична гра.
ми, прості пішаки...............
показати весь коментар
09.03.2022 00:54 Відповісти
і в тій грі маємо своє вигризти.
показати весь коментар
09.03.2022 00:56 Відповісти
в спам кацапорилого
показати весь коментар
09.03.2022 01:16 Відповісти
мы щит для европы
показати весь коментар
09.03.2022 02:10 Відповісти
а макрон ...... хоче щоб до росії і росіян проявили повагу.
показати весь коментар
09.03.2022 00:58 Відповісти
Русские твари - мы придем в ваши дома и к вашим женщинам и детям - готовьтесь!
показати весь коментар
09.03.2022 00:59 Відповісти
у них нема женщин, у них баби.
показати весь коментар
09.03.2022 01:07 Відповісти
Кацапська мразота, запам'ятайте - це вже не просто війна держав. Почалася расова війна на тотальне винищення. Ви, суки, називали нас нацистами? - і ви отримаєте нацистів!
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
показати весь коментар
09.03.2022 01:20 Відповісти
А росияне всё повторяют, что это всё постановочные видео, а трупы ими убитых - это муляжи. Только Скабеевой верят, только Скабеевой, и Соловьиному помёту.
показати весь коментар
09.03.2022 08:43 Відповісти
😰
показати весь коментар
09.03.2022 11:58 Відповісти
 
 