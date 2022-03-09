Наслідки обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Сумах. ВIДЕО 18+

Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Сумах. Внаслідок удару військ РФ загинули мирні жителі, зокрема діти. УВАГА!!! Новина містить відео, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою.

Відео з наслідками обстрілу оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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