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Евакуація з Сум: вдалося вивезти близько 5000 людей, - ОП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обидва етапи евакуації з Сум завершилися успішно.

Про це повідомив у телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. Близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці!" - написав він.

Перша колона з 22 автобусів прибула до Полтави, - інформує "ТСН". 1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію поїздом до Львова. Всі вони в безпеці і отримали харчування. Друга евакуаційна колона з 39 автобусів також прибула на Полтавщину. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти.

Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький додав, що в першу чергу вивозили "вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю".

Також – іноземних студентів, проте не всіх – деякі з них досі залишаються в місті.

Пояснив голова ОВА й малу кількість транспорту: "Автобусів було заплановано набагато більше, утім зранку, коли коридори підтвердили, більшість сумських водіїв відмовились їхати з різних причин".

Автор: Ольга Лузан
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09.03.2022 05:25 Відповісти
 
 