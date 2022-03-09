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Сили тероборони отримали на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили територіальної оборони України отримали на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Специально для "русских освободителей"! Дивися, що є в тероборони! Тепер прикіньте, що є у ЗСУ. Вам п...зда, орки!": територіальна оборона України отримала на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90
Іспанський реактивний протитанковий гранатомет Instalaza C90 є найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Дальність прстрілу - 500 м.
Российские оккупанты, запомните – вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+41 olele
показати весь коментар09.03.2022 09:44
+36 Папєрєднік
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+33 Muni
показати весь коментар09.03.2022 09:43
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Вобшем, добрий вечір, ми з України!
працюйте нехай Всевишній Вас усіх береже
В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.
Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.
Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.
https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA
https://t.me/charter97_org/65602
ты слишком много тролячишь на Цензоре.
такой весь боевой
хочешь воевать - иди в ото
а от тебя я пока что вижу только провокации, зраду и болобольство.
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане замечания делают, «долб…м» (дураком) называют…
Поки що я бачу одного придурка - ТЕБЕ! А якщо тобі баби не дають - то трахай сам себе в зад - а мою матір не чіпай Не виключено що твоя мати моїй і в підметки не годиться!
Чим я займаюся - не твоя справа Займись собою - щоб лишній раз дурнем не виглядіть!