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В Чернігові "зеленого коридору" сьогодні не буде, - голова ОДА Чаус. ВIДЕО
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Чернігів не організовуватиме зелений коридор у середу, 9 березня.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ми обговорювали питання зеленого коридору, але з огляду на обставини і те, що точаться зараз на київській трасі в кількох місцях бої з противником, де противник отримує від наших Збройних сил, було прийнято рішення сьогодні зелений коридор не робити", - сказав Чаус.
Він додав, що хтось може і хоче, однією-двома машинами виїжджають.
"Централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять нам таку нагоду. На сьогодні цієї можливості немає", - зазначив Чаус.
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Василь Сірко
показати весь коментар09.03.2022 11:19 Відповісти Мені подобається 0
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