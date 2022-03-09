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Тероборона отримала на озброєння німецькі ручні протитанкові гранатомети Panzerfaust 3. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Тероборона вже отримала німецькі ручні протитанкові гранатомети Panzerfaust 3 та готова до "гарячого" прийому окупантів.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
ну вот..дожили...фашистов будут бить фаустпатронами
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09.03.2022 09:50
+56
Панцерфауст...Щас роспропаганда завопит про вермахт и нацистов
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09.03.2022 09:48
+49
"диды горели"
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09.03.2022 09:49
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Кацапи, вам всім ПІСЯ !!!
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09.03.2022 09:46 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

1 ч. ·

Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.

Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)

Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...

Слава Україні.
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09.03.2022 10:28 Відповісти
europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=fd443c15-b2d5-f34b-9a7b-6809d142aa62&date=20220308&fbclid=IwAR1Tv-maAmDXrimMHewzj25maK4zrAjEKpWxgG1GpLJiCTZsfZ8KDmH5Q1s#
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09.03.2022 22:14 Відповісти
Панцерфауст...Щас роспропаганда завопит про вермахт и нацистов
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09.03.2022 09:48 Відповісти
В этот раз вермахт и фашисты не в одной команде.
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09.03.2022 09:51 Відповісти
У кацапоидов диссонанс. Они сами вермахту газ и нефть в обход Украины поставляют
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09.03.2022 10:11 Відповісти
Ну так они 8 лет говорили про это, значит были правы, все норм. О чем тут еще говорить, хотели - получите.
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09.03.2022 10:31 Відповісти
І піsя і піzда
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09.03.2022 09:49 Відповісти
Ступінь прожарки welldone!
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09.03.2022 09:49 Відповісти
я бы сказал оверкрунч видаут скинн
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09.03.2022 09:52 Відповісти
"диды горели"
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09.03.2022 09:49 Відповісти
панзерфауст, фольксштурм... так это было уже. да и русне есть за что ответить.
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09.03.2022 09:49 Відповісти
ну вот..дожили...фашистов будут бить фаустпатронами
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09.03.2022 09:50 Відповісти
Це така іронія світової історії
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09.03.2022 10:07 Відповісти
ослАбодітелі писець до вас вже не підкрався, вже прийшов
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09.03.2022 09:51 Відповісти
Впереді нас жде ще одне не менш тяжке випробовування - це посівна компанія. Битва за врожай - це не менш тяжка буде битва за нашу незалежність в умовах війни.
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09.03.2022 09:51 Відповісти
Родич моєї жінки фермер. Великий фермер. То вони зараз сіють. Вночі патрулюють свою місцевість, село, а вдень в полі. Каже, шо треба сіяться, держава потребуватиме зерна. Будем надіяться, що врожай буде гарним. Люди може вперше в житті сіють не для особистої користі, а щоб голоду уникнути. Але чи всі фермери такі, важко сказати.
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09.03.2022 10:00 Відповісти
файна трембiта
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09.03.2022 09:53 Відповісти
Дуже крута річ. Для міських боїв те шо треба.
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09.03.2022 09:54 Відповісти
Збулася мрія кацапських танкістів. 😁

Тепер будуть горіти від фашиських Фаустратронів.
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09.03.2022 09:55 Відповісти
Від німецьких, фашисти з іншого боку.
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09.03.2022 11:05 Відповісти
Відвідають кацапи прутня.
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09.03.2022 09:57 Відповісти
тільки вчора Міноборони просила не писати про надходження нового озброєння ...
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09.03.2022 09:58 Відповісти
Та чего. Пусть как раз ПАРАША читает и срёт кирпичами от страха
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09.03.2022 10:00 Відповісти
Отож!
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09.03.2022 10:02 Відповісти
На всяк випадок зіганув.
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09.03.2022 10:00 Відповісти
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09.03.2022 10:01 Відповісти
1 выстрел - 1 цель, а лучше 2
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09.03.2022 10:02 Відповісти
Ипашь кацапов:
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09.03.2022 10:03 Відповісти
Кацапоририлi, вам песець:
Де вашi там сранi ...дь буряти на зажарку???
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09.03.2022 10:04 Відповісти
Ніби ж вчора було офіційне звернення ЗСУ чи міністра оборони (?) не болтати, хто і що поставив. А тут все "ля-ля"
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09.03.2022 10:08 Відповісти
Они давно отправили - еще неделю назад. И официально уведомили (через МИД, если не ошибаюсь).
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Яка цікава цяцька!
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09.03.2022 10:11 Відповісти
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09.03.2022 10:11 Відповісти
интересно??там случаем нет гравировки: ,,можем повторить"
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09.03.2022 10:15 Відповісти
******* зброя, бронепробиття 900(!)мм.
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09.03.2022 10:18 Відповісти
Німці передали Україні панцерфаусти для боротьби з путлерівськими фашистами.
Від такого словосполучення зараз на роіSSі повинні вибухнути декілька міліонів голів
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09.03.2022 10:46 Відповісти
Прикольная, кстати, штука. Но тяжеловат.
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09.03.2022 10:56 Відповісти
Вова, ну ты и дол##**... "можем повторить" началось...
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09.03.2022 11:01 Відповісти
Своя ноша не тянет)
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09.03.2022 11:37 Відповісти
капут подкрался очень быстро.
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09.03.2022 17:14 Відповісти
ТАК ЧТО ТАМ С ТРАНСПЛАНТОЛОГИЕЙ !!! ВСЕМ ОРГАНОВ ХВАТАЕТ !?)
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10.03.2022 03:55 Відповісти
 
 