Тероборона отримала на озброєння німецькі ручні протитанкові гранатомети Panzerfaust 3. ВIДЕО

Тероборона вже отримала німецькі ручні протитанкові гранатомети Panzerfaust 3 та готова до "гарячого" прийому окупантів.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка