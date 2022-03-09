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"Друга армія світу, #банутися! Стволи, с#ка, брудні, одне колесо таке, друге інше": українські воїни показали військову техніку російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові показали в якому жахливому стані перебуває військова техніка армії РФ. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Відповідне відео з захопленною технікою російських окупантів опублікували в інтернеті, передає Цензор.НЕТ.

"Друга армія світу. Вони навіть букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотні", - йдеться у описі відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер
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Топ коментарі
+55
Відразу відчувається українська хазяйнуватість )) Який фантастичний народ!
Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
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09.03.2022 10:15
+51
БОМЖ-армия мира)
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09.03.2022 10:13
+29
Цим дебілам дали найскладніші задачу. Написати букву Z
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09.03.2022 10:18
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БОМЖ-армия мира)
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09.03.2022 10:13 Відповісти
Американская разведка считает, что за 13 дней войны в Украине Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения. https://t.me/charter97_org/65642
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09.03.2022 10:30 Відповісти
Если за 2 недели 10%, то к июню им будет писетс
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09.03.2022 10:40 Відповісти
Украина, к сожалению, тоже. Только нашу технику москали палили в военных частях, не в бою.
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09.03.2022 11:55 Відповісти
так у нас пополняется, а у них заканчивается
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Бомжахеди.
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09.03.2022 10:36 Відповісти
**********
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09.03.2022 10:39 Відповісти
в точку!
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09.03.2022 11:25 Відповісти
бомжахеды
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09.03.2022 11:27 Відповісти
Какая стана такая и армия
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09.03.2022 19:11 Відповісти
Той рейтинг догори ногами.
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09.03.2022 10:13 Відповісти
В.С. Висоцький про це давно оспівував в "Баладі про правду та брехню"
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09.03.2022 10:21 Відповісти
Треш!!!!
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09.03.2022 10:13 Відповісти
ну вся сущность орков ...придти разграбить..бомжи ****
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09.03.2022 10:13 Відповісти
Смерть московським окупантам.
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09.03.2022 10:14 Відповісти
Відразу відчувається українська хазяйнуватість )) Який фантастичний народ!
Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
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09.03.2022 10:15 Відповісти
Это были лучшие и отборные войска *****... дальше будут тачанки
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09.03.2022 10:16 Відповісти
И ***** впереди на белом ишаке с саблей наголо.
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09.03.2022 10:54 Відповісти
залутали василёк кому надо гулите автоматический миномёт василёк
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09.03.2022 10:16 Відповісти
НОНА-К.
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09.03.2022 10:27 Відповісти
показалось что василёк с щитком но если нона -к то ышо лепше повалили значит десантуру и лутают
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09.03.2022 10:30 Відповісти
Сам ты "василёк". Это 2Б16 (Нона-К): 120-мм буксируемое артиллерийское орудие.
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09.03.2022 10:46 Відповісти
На стерхе.
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09.03.2022 11:06 Відповісти
Нуачо. Вот у меня бьівший одноклассник - большой начальник в ихней космической отрасли. Английского не знает от слова ни**я. А вьі хотите, чтоб средний далба**п знал латиницу.
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09.03.2022 10:17 Відповісти
Я только после вашего комента понял, что там Z в другую сторону написанна, это просто эпик пи*дец.
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09.03.2022 10:23 Відповісти
Господар бідкається що фіра буде криво стояти на таких колесах, але якщо віджати ще три міномета, то саме вийде комплекс колес на фіру.
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09.03.2022 10:17 Відповісти
не факт. там можуть бути всі шість колес різними )))
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09.03.2022 11:36 Відповісти
На це можна дивитись вічно https://t.me/UkrainaOnlline/21672
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09.03.2022 10:17 Відповісти
Це русский АВОСЬ, которым цивилизованные страны пиз.ят и будут ****..ть кацапов.
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09.03.2022 10:18 Відповісти
Цим дебілам дали найскладніші задачу. Написати букву Z
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09.03.2022 10:18 Відповісти
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09.03.2022 10:22 Відповісти
Так вони і це не можуть зробити навіть нормально!
Рукожопи одним словом
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09.03.2022 10:25 Відповісти
послушала интервью с "простыми" москвичами или перербурцами, хрен поймешь..., это мрак, господа, беспросветный глухой мрак..., очень хочется дожить до того времени, когда они прозреют и потом снова их послушать, надеюсь, это случится...
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09.03.2022 10:21 Відповісти
Не станеться, шовінізм не виб'ється з голови на протязі одного покоління, треба як Німеччну, з розмаху і об стовпа, щоб ляді дітей своїх їли
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09.03.2022 10:23 Відповісти
ні одного з московської і ленінградської області тут на війні немає і не приїде,
вони живуть в своєму вигаданому світі
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09.03.2022 10:28 Відповісти
німцям то на довго не помогло, тільки прийняли їх у цивілізований світ, як знову стали пихаті, і вважають себе як і раніше краще за всіх, тому і з рф у них мир і жвачка, вони і зараз тягнуть час як можуть, просто їм вже прямо поляки кажуть що вони спонсорують тероризм і ведуть до Європи 3 війну, а попередні дві то теж їх справа.
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09.03.2022 10:59 Відповісти
Не будет такого, опять наденут маску невинности, чтоб еды дали, потом опять начнут копить злобу и искать способ напасть. Только отбор у них ЯО, ров с крокодилами и забор как в Израиле.
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09.03.2022 10:25 Відповісти
Головне,що ото "братерство"зруйновоно війной.Не зможуть тепер напасти зненацка.Уся коаїна для них тепер "бендерівці".Від Харкова до Франківська.
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09.03.2022 10:34 Відповісти
ну якщо ми розслаблятися ніколи не будемо і наші нащадки теж.
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09.03.2022 11:00 Відповісти
До них війна ще не дійшла, на ці два міста гарує увесь кацапстан, до того ж їхні мешканці не воюють в Україні - для цього є провінціали
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09.03.2022 10:30 Відповісти
Напевно,ні ми,ні наші діти цього часу не дочекаємось,це глуха,віками гноблена,тупа,спита суміш гібрідів орди,у яких працюють тільки примітивні частини мозку,це жерти,вибачте,с@рти,розмножуватись ,і відчувати свою нікчемну велич...а також міцніше тримати пляшку з бражкою,щоб таке ж опудало,не вкрало в нього цю пляшку...Це глухий кут цивілізації...
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09.03.2022 10:40 Відповісти
а нема чого чекати, вписати в конститутцію випрацювати як доктрину що москаль то скаженіла тварюка і не можна мати з ними справ і треба бути завжди готовим на будь-яку підлість з їх боку і так все життя.
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09.03.2022 11:01 Відповісти
Все в них як з того анекдоту " а как дишал, как дишал"
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09.03.2022 10:24 Відповісти
Винтовки Мосина их.Это не имеетаналагов.
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09.03.2022 10:24 Відповісти
Взагалі то це вже військовий злочин. Знаки належності до певних збройних сил не повинні легко видалятися. Бо інакше, наприклад, танк побачить ворожий блок-пост, екіпаж отак снігом відітре позначення, під виглядом своїх під"їде і розстріляє, а потім знов гівнокраскою намалює і буде типа "гєройская пабєда".
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09.03.2022 10:25 Відповісти
сам факт війни проти України це злочин
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09.03.2022 10:30 Відповісти
То трохи інша юрисдикція злочину. Сам факт війни не є порушенням Гаагської або Женевської конвенцій.
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09.03.2022 10:51 Відповісти
Парашисты сча напишут шо мы нашу технику за их выдаём...а там схавают)))))
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09.03.2022 10:27 Відповісти
Хахаха, все у них через жопу! С какого перепугу вторая армия в мире, зулусы с копьями и то сильнее
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09.03.2022 10:29 Відповісти
Урфини Джус и его солдаты! =)
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09.03.2022 10:30 Відповісти
неа, у солдат Урфина почти не было страха, они даже огня поначалу не боялись ) и отчаянно лезли в бой (например с Железным дровосеком). А эти чепуши, только там прорываются где наших мало.
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09.03.2022 10:34 Відповісти
Армія Мордора має бомж-style)
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09.03.2022 10:34 Відповісти
Надо делать информационные новости на английском языке про это - тогда СМИ ОПЕРАТИВНО будут включать их в свои новости
НАДО РАЗВЕНЧАТЬ МИФ о «сильнейшей армии мира 😀», чтобы НАТО их не боялось
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09.03.2022 10:36 Відповісти
А хутина разведки мира могли бы и убрать . Или дайте цыганам гроши и поставьте задачу
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09.03.2022 10:37 Відповісти
Голі, босі, грязні, вонючі, на одному колесі - друга в світі путлерівська армія... тьфу!
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09.03.2022 10:40 Відповісти
Это ОЧЕНЬ хорошо, что у лапотных репоедов такая армия. Была-бы покрепче, с ними труднее было-бы воевать. А так, 1000-1500 дохлых кацапов в день - это есть гут.
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09.03.2022 10:50 Відповісти
Украинский прапорщик выписует люлей росийской армии.
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09.03.2022 10:51 Відповісти
Ні техніки, ні краски, ***** в них нема.
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09.03.2022 11:00 Відповісти
А чего тут удивляться - это же армия *****.
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09.03.2022 11:10 Відповісти
Так навіть Z написана неправильно! Наскільки ж вони тупі...
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09.03.2022 16:38 Відповісти
Ани ни вайну йехали, а на учЛения.Один член на траих.
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09.03.2022 17:13 Відповісти
 
 