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"Друга армія світу, #банутися! Стволи, с#ка, брудні, одне колесо таке, друге інше": українські воїни показали військову техніку російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові показали в якому жахливому стані перебуває військова техніка армії РФ. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Відповідне відео з захопленною технікою російських окупантів опублікували в інтернеті, передає Цензор.НЕТ.
"Друга армія світу. Вони навіть букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотні", - йдеться у описі відео.
Топ коментарі
+55 Al Kw
показати весь коментар09.03.2022 10:15
+51 Никита 1fb2dec3
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+29 Максим Пушкар
показати весь коментар09.03.2022 10:18
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Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
Рукожопи одним словом
вони живуть в своєму вигаданому світі
НАДО РАЗВЕНЧАТЬ МИФ о «сильнейшей армии мира 😀», чтобы НАТО их не боялось