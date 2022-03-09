Життя в підвалах, відсутність води та мародерство: як живе Маріуполь під обстрілами окупантів. ВIДЕО

"Зелений коридор" у Маріуполі регулярно піддається обстрілам, через що жителі не можуть виїхати з міста та залишаються в підвалах.

На вулиці багато мародерів, військові роздають воду та організовують підзарядку телефонів. Як живе Маріуполь — у репортажі Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста у Маріуполі, - радника мера міста