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Життя в підвалах, відсутність води та мародерство: як живе Маріуполь під обстрілами окупантів. ВIДЕО
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"Зелений коридор" у Маріуполі регулярно піддається обстрілам, через що жителі не можуть виїхати з міста та залишаються в підвалах.
На вулиці багато мародерів, військові роздають воду та організовують підзарядку телефонів. Як живе Маріуполь — у репортажі Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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показати весь коментар09.03.2022 10:42
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1 ч. ·
Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.
Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)
Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...
Слава Україні.