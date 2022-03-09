"Танкісти навіть не встигли зрозуміти, що сталося", - Javelin знищив техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині Javelin захисників України вразив російський танк із відстані 2 км.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область. Javelin в даному випадку вразив ціль з відстані близько 2 км. Танкісти навіть не встигають зрозуміти, що сталося. Welcome to hell, сволота! Вашого похорону вдома не буде! Ви залишитеся в Україні у вигляді летючих вугільців та білого попелу!", - пише автор опублікованого відео.

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