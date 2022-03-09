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"Танкісти навіть не встигли зрозуміти, що сталося", - Javelin знищив техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині Javelin захисників України вразив російський танк із відстані 2 км.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область. Javelin в даному випадку вразив ціль з відстані близько 2 км. Танкісти навіть не встигають зрозуміти, що сталося. Welcome to hell, сволота! Вашого похорону вдома не буде! Ви залишитеся в Україні у вигляді летючих вугільців та білого попелу!", - пише автор опублікованого відео. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+134
« друга армия світу»😀😀😀
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09.03.2022 10:49
+58
Стал людоедом, полюбил московский паштет, особенно свежий. Прости Господи.
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09.03.2022 10:48
+49
Г. Нарбут з нами!..
(******* інтерпрете)

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09.03.2022 11:00
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Стал людоедом, полюбил московский паштет, особенно свежий. Прости Господи.
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09.03.2022 10:48 Відповісти
Людоїди з іншого боку. А Ви просто естет.
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09.03.2022 10:54 Відповісти
Айгор 25%@Serg_Spielmann





...а потім маленьке звірятко загортає русню у фольгу...

Російські танкісти намагаються посилити захист башти танку мішками на саморобних решітках.

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09.03.2022 10:55 Відповісти
Перемикач на фронтальний вибух , шансів немає у зомбокалік
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Г. Нарбут з нами!..
(******* інтерпрете)

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09.03.2022 11:00 Відповісти
Гриль на танке это как шапочка из фольги для защиты от сигналов из космоса
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09.03.2022 11:15 Відповісти
Після підриву решітка деформується і заблокує верхні люки, отримаємо не шашлик а гуляш в горщику.
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09.03.2022 11:23 Відповісти
В ютубе куча видеороликов, что такая хрень от Джавелинов не спасает. А вот в экстренной ситуации снижает скорость вылезания из танка. Учите матчасть и принципы действия различных боеприпасов.
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09.03.2022 11:26 Відповісти
Куплю московский паштет..дорого.
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09.03.2022 11:01 Відповісти
Я так себя чувствовал, когда покупал колбасу Москвичка от Глобино. Каждый раз жалко было пускать под нож а потом ничего, привык.
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09.03.2022 11:19 Відповісти
ну то такое жареное буритос
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09.03.2022 10:48 Відповісти
« друга армия світу»😀😀😀
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09.03.2022 10:49 Відповісти
Їм уже нічого не допоможе! Вони приречені!Перемога за нами!Слава Україні!Низький уклін захисникам!
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Это есть в ауди исполнении очевидца - ржали до слёз.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Не, це дійсно правда!
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09.03.2022 11:47 Відповісти
Красота.
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09.03.2022 10:49 Відповісти
Во-первых это красиво...
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09.03.2022 10:49 Відповісти
прям як динозаври у всяких там фільмах - мозок ще не встиг прийняти інформацію, що тіло вмерло, ще повзе, хоча вже не живий.. яка краса!
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09.03.2022 10:50 Відповісти
Нехай лізуть, там бригади застоялись, а їх треба в іншому місці. Хоча здається ви фейкомет.
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09.03.2022 10:54 Відповісти
тая - бот фсб
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09.03.2022 11:12 Відповісти
За Харків!!! Горіть у пеклі, путіноїди!
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09.03.2022 10:50 Відповісти
***, как красиво горит русское мясо!
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09.03.2022 10:51 Відповісти
Правильно граматично казати про РосСію - "російське", але можно й так через два - СС!А ось Русь-Україна тотожні поняття!
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09.03.2022 11:07 Відповісти
Я вас помирю - правильно буде кацапське .
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09.03.2022 11:42 Відповісти
Им повезло, все быстро. Не у каждого такое везение.
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09.03.2022 10:51 Відповісти
опа запел рузге и как запел https://twitter.com/i/status/1501480042009964550
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09.03.2022 10:51 Відповісти
Да, знатно порох в укладке полыхнул....
Только сдается мне, что танк стоял и никого не трогал: он один и неподвижный. А экипаж в нем был или по грибы пошел?
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09.03.2022 10:51 Відповісти
теперь точно никого трогать не будет
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09.03.2022 11:00 Відповісти
Можно было бы угнать
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09.03.2022 11:02 Відповісти
Цыгане проспали, у них и так работы много
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09.03.2022 11:14 Відповісти
Цыгане и фермеры и так задолбались таскать железо...
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09.03.2022 11:28 Відповісти
рюские пожалейте ромов детишек мозольки это не цяци тырить
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09.03.2022 12:01 Відповісти
Він потім дьорнувся але було запізно, тобто екіпаж був всередині.
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09.03.2022 11:03 Відповісти
Минус 33 миллиона деревянных из ********** казны 🤣😂🤣
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09.03.2022 11:17 Відповісти
да, верно (пересмотрел
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09.03.2022 11:25 Відповісти
Так сходи проверь , Танк дороже ,чем биомасса с рогатками.
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09.03.2022 11:06 Відповісти
Подивіться більш уважніше: де машина була до влучання та де вона зупинилася після остаточного вибуху. Вам все стане зрозуміло. Так що троє орків точно засмажилися.
Слава Україні!
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09.03.2022 11:06 Відповісти
да, верно
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09.03.2022 11:26 Відповісти
Может и стоял. Только он стоял перед перекрестком, а догорал уже почти за ним. Даже если "реактивная струя" из люков и имела приличную тягу, то действовала она вертикально, а не горизонтально
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09.03.2022 11:09 Відповісти
да, пересмотрел
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09.03.2022 11:27 Відповісти
чож не подвижный?, бурят еще метров 20 успел штурвал подержать)))
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Стояв на передачі на щеплені, коли довбанули, ногу відірвало і трохи проїхав, поки двигун не заглох від нехватки кисню.
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09.03.2022 11:29 Відповісти
Ему сказали, что он едет на учения ...
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09.03.2022 10:52 Відповісти
йому сказали, що воно їде готувати "котьол для бЫндеравцав"...
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09.03.2022 10:57 Відповісти
ОстрО
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09.03.2022 11:46 Відповісти
ага, зазвали на шашлики)
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09.03.2022 18:29 Відповісти
Мікрохвильовка по мацкалячі
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09.03.2022 10:53 Відповісти
Танкісти не зрозуміли...
а що вони розуміли взагалі
дивлячись рашаТВ??
Тепер їхні жінки розуміють що треба лягати під кітайозів
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09.03.2022 10:55 Відповісти
Армія імперії без українців це м'ясо, тому ***** і хоче Україну.
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09.03.2022 10:56 Відповісти
60% комсостава в армии сдохшего ссср были украинцами
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09.03.2022 11:30 Відповісти
eto lishne, tak kak tot komsastav nichem neotlichalsia ot togo kotorij teperj, vozmozhno i bil is teritoriji Ukraini no ne fakt chto prjam vse ukrainci.
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09.03.2022 11:58 Відповісти
І тут же випарувалися
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09.03.2022 10:56 Відповісти
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09.03.2022 10:56 Відповісти
представь как кацапским мамам обидно, хрен компенсацию получишь
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09.03.2022 10:57 Відповісти
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Ага, а недобитків вони вже ганяють по всій Європі
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09.03.2022 11:22 Відповісти
Они успешно продвигаются. 100 метров вперед - и 2 метра вниз
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09.03.2022 11:25 Відповісти
То просто вони землю вже 2 рази обійшли і це третій раз на тому місті ))))
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09.03.2022 11:31 Відповісти
…)))))) но наши бабы у подъезда которые как известно знают все, говорят о жарком с бурят и фаршмак с скрепоносных…..)))))
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09.03.2022 11:36 Відповісти
Мокшанський крематорій на гусеницях!
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09.03.2022 11:01 Відповісти
Дуже гуманна зброя для каців, треба щоб страждали перед здохом
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09.03.2022 11:02 Відповісти
Горіти в Пеклі вам, кацапи!
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09.03.2022 11:05 Відповісти
Йой бо й файно!
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09.03.2022 11:09 Відповісти
Не хер по встречке ехать. В Украине жестокие штрафы.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
залутали ышо кацапов голосам брюса улиса из крепкого орешка -а теперь у нас есть ЗРК оса
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09.03.2022 11:14 Відповісти
отак зажджають в Україну, наче й живі ще, але вже мерці.
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09.03.2022 11:14 Відповісти
раша танк пошёл наХ*Й !!!!
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09.03.2022 11:14 Відповісти
залишитеся в Україні у вигляді летючих вугільців та білого попелу Джерело: https://censor.net/ua/v3323142

це як в пророцтвах якогось скрєподєржатєля на кацапськом тіві
тільке без руйнування довкілля радіацією
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09.03.2022 11:17 Відповісти
улетело в путинский срай))))
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09.03.2022 11:22 Відповісти
Пережарили бурят в этот раз. Как я рад
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09.03.2022 11:25 Відповісти
кабзона черти в аду спиціальна на вход камандиравали, встричать жариніх бурятав: - Вы бурят? как я рад! ...
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09.03.2022 11:29 Відповісти
Це анекдот?
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09.03.2022 11:45 Відповісти
НЕТ !!! ТАНКИСТ ПОНЯЛ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЕХАТЬ НАЗАД !)
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09.03.2022 19:52 Відповісти
 
 