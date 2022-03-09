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"Танкісти навіть не встигли зрозуміти, що сталося", - Javelin знищив техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині Javelin захисників України вразив російський танк із відстані 2 км.
Відповідне відео з'явилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківська область. Javelin в даному випадку вразив ціль з відстані близько 2 км. Танкісти навіть не встигають зрозуміти, що сталося. Welcome to hell, сволота! Вашого похорону вдома не буде! Ви залишитеся в Україні у вигляді летючих вугільців та білого попелу!", - пише автор опублікованого відео.
Топ коментарі
+134 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.03.2022 10:49
+58 Slava Holt
показати весь коментар09.03.2022 10:48
+49 olele
показати весь коментар09.03.2022 11:00
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...а потім маленьке звірятко загортає русню у фольгу...
Російські танкісти намагаються посилити захист башти танку мішками на саморобних решітках.
(******* інтерпрете)
Только сдается мне, что танк стоял и никого не трогал: он один и неподвижный. А экипаж в нем был или по грибы пошел?
Слава Україні!
а що вони розуміли взагалі
дивлячись рашаТВ??
Тепер їхні жінки розуміють що треба лягати під кітайозів
це як в пророцтвах якогось скрєподєржатєля на кацапськом тіві
тільке без руйнування довкілля радіацією