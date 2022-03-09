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"Просто Апокаліпсис якийсь", - Харків після обстрілів російських агресорів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Харкова зняли на відео наслідки обстрілів, якими росіяни накрили місто в понеділок, 7 березн

Відео опубліковане в телеграм-каналі Харьков LIVE, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Отак нас примушують до миру, отака спецоперація Путіна на Донбасі. Розбомблено Харків, в якому з часів Другої світової не було війни", - каже чоловік.

Він закликав максимально розповсюджувати відео та привертати увагу до звірств окупантів.

Автор: Ольга Лузан
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Народ, паліть московських попів. Ріжте паскуд. Досить!
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09.03.2022 11:36 Відповісти
Скоти! ********! Підараси!
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09.03.2022 11:43 Відповісти
Німцям обов'язково показати, що їхній партнер по бізнесу творить в моїй країні!
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09.03.2022 11:47 Відповісти
Руській мір чи вірніше сказати Пуйловській? Там мабуть тека злочинів з відео-/фотоматеріалами вже потребує чималу серверну.
Щось довго світ возиться з приняттям рішення про деоркцифікацію Пуйлостану...
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09.03.2022 11:55 Відповісти
Мрію, щоб таке прийшло до фашиської россії, та до родичів тих виродків, які це роблять з мирними Українськими містами та селищами!
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09.03.2022 11:56 Відповісти
При чому по Харькову гасять місцеві уродженці області, де з Бєлгородом існують рідні звязки
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09.03.2022 11:56 Відповісти
 
 