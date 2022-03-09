"Просто Апокаліпсис якийсь", - Харків після обстрілів російських агресорів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Харкова зняли на відео наслідки обстрілів, якими росіяни накрили місто в понеділок, 7 березн
Відео опубліковане в телеграм-каналі Харьков LIVE, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Отак нас примушують до миру, отака спецоперація Путіна на Донбасі. Розбомблено Харків, в якому з часів Другої світової не було війни", - каже чоловік.
Він закликав максимально розповсюджувати відео та привертати увагу до звірств окупантів.
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