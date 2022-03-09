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допит (675) окупація (5826) полон (1295) СБУ (10016)

Було завдання захопити Харків за три дні. Дозволили стріляти по мешканцях міста, - допит окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого окупанта, який розповідає, що на захоплення Харкова їм давали три дні й дозволили стріляти по мирних мешканцях.

Відео допиту опубліковане в телеграм-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", - говорить полонений начальник взводу.

Зі всього взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. Вони обидва здалися в полон.

Дивіться: "Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допит російського військового. ВIДЕО

"Тепер усі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ", - повідомили у спецслужбі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Файна Дівка@Tasha130873

·
24 мин



Союзників ***** *******!

ТЕРМІНОВО

Йдуть інтенсивні бої в Карабаху, в зоні МС
Наносяться точкові удари по позиціях незаконних вірменських збройних формувань
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09.03.2022 11:51
+13
Этого можно не расстреливать. Ценный свидетель
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09.03.2022 11:52
+9
В Японии по отдельным ультранационалистическим группировкам прокатились волнения на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Они настроены на силовую операцию по возвращению незаконно оккупированных Россией японских островов.Напомним, что 8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курильские острова "исконными территориями" Японии. В последние годы в Токио избегали такой формулировки. Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси также восстановил прежнюю формулировку "незаконно оккупированные РФ территории".
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09.03.2022 12:03
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Файна Дівка@Tasha130873

·
24 мин



Союзників ***** *******!

ТЕРМІНОВО

Йдуть інтенсивні бої в Карабаху, в зоні МС
Наносяться точкові удари по позиціях незаконних вірменських збройних формувань
показати весь коментар
09.03.2022 11:51 Відповісти
Военнослужащие Нагорного Карабаха подвергли обстрелам позиции солдат Азербайджана, заявило Минобороны страны. "С полудня 8 марта до утра 9 марта [с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха] велись обстрелы из стрелкового оружия различного калибра по азербайджанским позициям в Ходжалинском и Геранбойском районах", - сказано в сообщении ведомства,
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09.03.2022 12:01 Відповісти
Гёт сиктыр! Якши!
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09.03.2022 12:04 Відповісти
Этого можно не расстреливать. Ценный свидетель
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09.03.2022 11:52 Відповісти
Начальник взвода? Це шось новеньке.
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09.03.2022 11:58 Відповісти
Захопили? Будете крокувати на параді по вулицях Харкова.
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09.03.2022 12:03 Відповісти
В Японии по отдельным ультранационалистическим группировкам прокатились волнения на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Они настроены на силовую операцию по возвращению незаконно оккупированных Россией японских островов.Напомним, что 8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курильские острова "исконными территориями" Японии. В последние годы в Токио избегали такой формулировки. Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси также восстановил прежнюю формулировку "незаконно оккупированные РФ территории".
показати весь коментар
09.03.2022 12:03 Відповісти
якись він дуже ціленький, хлопці, далі ви самі знаєте!
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09.03.2022 12:09 Відповісти
Скільки не знищуй окупантів, а розплатитися за вбитих цивільних вони не зможуть. Немає у цьому світи компенсації за вбитих дітей...
Це жах?
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09.03.2022 12:10 Відповісти
поэтому сказки про "учения" и "мы ничего не знали" идут вслед за русским военным кораблем...
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09.03.2022 12:11 Відповісти
Ага и президентом у "нацистов" клоун. Что за дебилы... Может, их всех облучают психотронным оружием из тв-ящика?
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09.03.2022 16:36 Відповісти
От і прийшла пора розчленувати рашу...
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09.03.2022 17:46 Відповісти
 
 