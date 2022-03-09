УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8070 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
27 132 9
війна (56290) Росія (47164)

"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - підполковник ЗСУ Кондрацький звернувся до брата-депутата Держдуми РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один із захисників Одеси підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата – депутата Державної Думи РФ, заступника Голови Комітету Державної Думи РФ з безпеки Анатолія Виборного.

Відео звернення опубліковане в соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кондрацький закликав двоюрідного брата не ганьбити сім'ю та зробити все можливе, щоб зупинити війну.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
MADSTREKOZA🇺🇦🎭📷@madstrekoza·9 мин

В ближайшее время полностью остановится производство на заводе КамАЗ. Это вызвано прекращением поставок иностранных деталей. Практически вся продукция КамАЗ основана на запчастях из США и Германии.

На КамАЗ работает 35 тыс человек.
показати весь коментар
09.03.2022 12:00 Відповісти
КамАЗы комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).
показати весь коментар
09.03.2022 12:02 Відповісти
Файно! 35 000 кацапів "імпортозамістяться".
показати весь коментар
09.03.2022 12:03 Відповісти
Так вони вже сказали, що виробництво таки буде, але із запчастин а-ля 80х. Та це питання чи знайдуть їх.
показати весь коментар
09.03.2022 12:03 Відповісти
William Patrick Hitler

United States Navy

Years of service
1944-1947

Purple Heart

World War II Victory Medal

те ж саме
показати весь коментар
09.03.2022 12:03 Відповісти
тепер кожен повинен себе спитати: а що я зробив, щоб попередити цю війну, чи не підливав я масла в полум'я своїми коментарями на пропогандиську машину війни?
показати весь коментар
09.03.2022 12:08 Відповісти
Погнали? Єгор Хуторний, родом з Мукачева, я з тобою в КПІ познайомився, ти мені як брат був, я тебе до Полтави привіз, поселив, на Єлектромотор влаштував. Тобі в пику дали в перший день в Советьськой армії, бо ти був бандерівець. Був. Зараз в Ногіньську мешкає, манкурт. Ще приповзеш на колінах, тварюка
показати весь коментар
09.03.2022 12:24 Відповісти
Ну и гандон у тебя брат, позорно иметь такого родственника!!!!!
показати весь коментар
09.03.2022 18:00 Відповісти
Совєцький анекдот:
Жили два брати. Один у другу світову був поліцаєм, потім відсидів 10 років у сталінських лагерях. Другий - у червоній армії отримав зірку героя та безліч орденів.
Після війни перший після відсидки працював так, що кар"єра перла вгору та вгору. А другого на саму гіршу роботу не хотіли брати. Приходить останній до брата та каже: "Брате, як так виходить, ти був поліцаєм, "ворогом народу", відсидів, але в тебе найкраща робота, а я - герой війни, не можу навіть звичайної роботи отримати? "
Той відповідає : " А що в табе в анкеті в графі "родичі" записано? В мене - брат - герой радянського союзу".

Каїна Авель любив.
всяк буває.
показати весь коментар
27.05.2022 23:14 Відповісти
 
 