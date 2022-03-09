"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - підполковник ЗСУ Кондрацький звернувся до брата-депутата Держдуми РФ. ВIДЕО

Один із захисників Одеси підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата – депутата Державної Думи РФ, заступника Голови Комітету Державної Думи РФ з безпеки Анатолія Виборного.

Відео звернення опубліковане в соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кондрацький закликав двоюрідного брата не ганьбити сім'ю та зробити все можливе, щоб зупинити війну.