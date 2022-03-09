Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО

Масштаб загрози державі - максимальний. Окупаційний контингент вже завів на територію нашої держави майже усіх, кого збирали для вторгнення до України.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Але, за словами глави держави, і масштаб нашої відповіді максимальний.

"Ворог може зруйнувати стіни наших будинків, наших шкіл, наших церков. Може розбити українські підприємства. Але ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого вміння жити вільно. І боротися сміливо", - зауважив Зеленський.

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