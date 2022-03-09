"Мы не видим особой приветливости со стороны украинских граждан, мы видим сопротивление ВСУ": російські пропагандисти визнали свій самообман щодо українців. ВIДЕО

Російські пропагандисти визнали існування української нації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на пропагандистських телешоу змушені були шукати пояснення згуртованості і колективного опору українців росіянам.

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