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"Мы не видим особой приветливости со стороны украинских граждан, мы видим сопротивление ВСУ": російські пропагандисти визнали свій самообман щодо українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські пропагандисти визнали існування української нації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на пропагандистських телешоу змушені були шукати пояснення згуртованості і колективного опору українців росіянам.

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Та невже? Починає доходити? Невже в голові не тільки пропагандистське гімно? Його дивує, що ми нація? Та ми не тільки без "особенной приветливости" зустрічаємо, ми вас по одному закопаємо, тільки насіння спочатку покладемо вам в кишені, щоб соняшник добре виріс. Кожен селянин вас буде бити! А потім ваші танки на металобрухт здамо!
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09.03.2022 15:25 Відповісти
Та хай вони всі йдуть в сторону руского корабля. Якось байдуже, що до них там доходить. Хто вони такі, щоб вирішувати суверенним державам, як їм жити і пхати всюди свої смердючі копита. Нам байдуже, як вони живуть, то ж не треба до нас лізти. Москалі- вороги на віки!!!
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09.03.2022 16:35 Відповісти
Не, это волшебные санкции хорошо порылись у них в карманах. Не было бы их- продолжали бы гнать отъявленную чушь и пургу по ящику и проклинать бендеровцев.
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09.03.2022 20:22 Відповісти
А український народ срати хотів на те, "что вы там себе хотите. Хотеть не вредно"
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09.03.2022 16:37 Відповісти
Чего ми хотім? Ми хотім щоб ваша імперія згинула раз і назавжди!
І такі да, - Українська нація була, є, і буде!
Слава Україні!
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09.03.2022 18:05 Відповісти
Тобто вони ще не знайшли той вірус, який вражає всіх немовлят в Україні, та й робить їх Українцями, ********** не поважати й уникати ліниве, пьяне бидло, яке зветься росіянами.
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09.03.2022 18:21 Відповісти
Таке враження, що до орків починає доходити що їх ******
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10.03.2022 00:44 Відповісти
 
 