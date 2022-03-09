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армія РФ (13455) війна (56290) тероборона (333) NLAW (16)

Тероборона під Сумами знищує з гранатометів NLAW російську військову техніку: "Башта танка підлітає на 15-20 метрів вгору". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Сумами територіальна оборона спробувала британські NLAW для роззброєння російської колони бронетехніки.

Про це розповідає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомилення Sergey Naumovich.

"Успішно. Сподобалося, як башта танка підлітає на 15-20 метрів вгору. Видовище, кажуть, незабутнє. Дуже гарно і запально, з гарним феєрверком і святковим запахом бенгальських вогнів! Хочуть ще! Жадають!" - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше відео бойового застосування гранатомета NLAW українськими бійцями. ВIДЕО
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Вот что животворящий NLAW делает.
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09.03.2022 15:21 Відповісти
Все вірно: спробувала "для роззброєння"
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09.03.2022 15:24 Відповісти
Демілітаризація окремо взятих іхтамнєтов.
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09.03.2022 15:34 Відповісти
На мій погляд можна й влучніше: "з метою змушення до миру".
Або (для вати): "з метою об'єднання".
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09.03.2022 15:35 Відповісти
Thanks to SAAB Bofors And sweden for making this possible
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09.03.2022 16:21 Відповісти
We call it Mjölnir Thors hammer
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09.03.2022 16:22 Відповісти
Эта штука мощнее ПТУРА? Есть спецы?
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09.03.2022 16:57 Відповісти
NLAW покрепче Джавелина лупит.
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09.03.2022 17:00 Відповісти
скоростная разборка металлолома
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09.03.2022 17:17 Відповісти
Шайтан-труба
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09.03.2022 17:59 Відповісти
А чего справа вылезает Двери из Екатеринбурга
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09.03.2022 22:03 Відповісти
 
 