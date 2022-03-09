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У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли комп'ютери з міськради і не пустили жителів до пам'ятника Шевченку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Скадовськ у Херсонській області 9 березня в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.

У середу вранці скадовчани вийшли вшанувати 208-му річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У цей час в місто почала в’їжджати військова техніка збройних сил РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Поряд із мирними мітингарями, які стояли і вшановували великого Шевченка з українськими прапорами, стали і російські солдати зі зброєю.

Місцеві жителі писали у соцмережах, що о 9-й – на початку десятої до центру міста заїхали 8 машин, 10 людей побігли до міськради й вибили двері до міськради. На машинах – нібито знак "z".

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Окупанти сказали закрити всі магазини.

Російські військові зайшли до міської ради та забрали звідти усі комп'ютери, повідомив скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

"Завітали військові невідомого роду військ і забрали у міській раді всі комп'ютери та поїхали. Влаштували тут розгром. Травмованих немає", - розповів Яковлєв.

За словами Яковлєва, окупанти наказали не проводити політичні акції.

У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли компютери з міськради і не пустили жителів до памятника Шевченку 01
У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли компютери з міськради і не пустили жителів до памятника Шевченку 02
У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли компютери з міськради і не пустили жителів до памятника Шевченку 03
У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли компютери з міськради і не пустили жителів до памятника Шевченку 04
У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли компютери з міськради і не пустили жителів до памятника Шевченку 05
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******** виродки
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09.03.2022 15:35 Відповісти
эти поросячие уроды кроме как воровать и грабить неумеют и не хотят
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09.03.2022 17:19 Відповісти
Мародерствуют в тылах, наивно пологая, что смогут утащить добро в родную говень. Выродки кацапские.
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09.03.2022 18:23 Відповісти
Це не військові. Це поліцейські сили або й фсб. Вони там для зачистки від українських активістів...
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09.03.2022 18:26 Відповісти
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09.03.2022 19:37 Відповісти
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09.03.2022 19:38 Відповісти
 
 