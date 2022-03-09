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"Под минометом три дня уже. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": російський окупант у розмові з матір'ю розповів про втрати. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері, передає Цензор.НЕТ.

У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометом. В результаті загинули 11 російських військових.

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"Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку", - сказав окупант.
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Топ коментарі
+31
Сволочь и **** кого-то сволочами и ****ми обзывает.
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09.03.2022 15:23
+24
А у полоні буде про учєнія розказувати!
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09.03.2022 15:17
+18
Это первые три дня могли рассказывать,а теперь говорят,что не стреляли ни разу.
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09.03.2022 15:25
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А у полоні буде про учєнія розказувати!
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09.03.2022 15:17 Відповісти
Это первые три дня могли рассказывать,а теперь говорят,что не стреляли ни разу.
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09.03.2022 15:25 Відповісти
Сволочь и **** кого-то сволочами и ****ми обзывает.
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09.03.2022 15:23 Відповісти
По-моему танков там больше, чем экипажей
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09.03.2022 15:28 Відповісти
Чем больше утопили, чем лучше. Скоро еще весенняя распутица начнется и всё потонет.
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09.03.2022 15:29 Відповісти
От ****. Ничего. Еще нарожеш
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09.03.2022 15:50 Відповісти
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо
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09.03.2022 16:17 Відповісти
Може мешканцям РФ провели масову лоботомію і як наслідок сплощений еффект.
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09.03.2022 16:48 Відповісти
кацапи -то є біологічне сміття і гнійник всесвіту
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09.03.2022 17:01 Відповісти
эта кацабская **** кого назвала сволочами,да таких уродов вместе с танками
топить надо,чтоб не смородили по белу свету.
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09.03.2022 17:25 Відповісти
А вы хотите с этими конченными дебилоидами договариваться.... Хотела сказать - расстрелять нахр*н, но... пусть гавнюки отстроят нам все что уничтожили. А потом посмотрим кто достоин вернуться домой к маме-суке.
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09.03.2022 17:42 Відповісти
Война должны быть до полного уничтожения кацапской мрази. Ножек Буша в этот раз не присылать.
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09.03.2022 17:45 Відповісти
Армия орков вторглась в другую страну, громит из ракетных установок мирные города, уничтожает гражданское население, а когда вторгшимся оккупантам прилетает ответка возмущается: "Вот же сволочи, вот же суки".

Это не лечится. Это деградация московитов на глубочайшем уровне.
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09.03.2022 17:48 Відповісти
Рвать языки тем кто в Украине скажет что россияне люди
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09.03.2022 17:54 Відповісти
"Вчера решили прорваться, проехали по болоту, 60 танков утопили. Сейчас вытаскиваем потихоньку" Источник: https://censor.net/ru/v3323226
Таки трудно витянути цілий танк з болота.
Не мучтеся , залишить місцевим .
Вони їх порозбирають і частинами легенько та швиденько використають 👍
Що для господарства пригодиться , що на сувеніри піде , а решту і на металолом можна здати
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09.03.2022 19:45 Відповісти
Росіяни багато років ведуть війни на чужих територіях безнаказано. Просто їх не називали фашистами і ніколи не карали. Тому вони вирішили, що їм все дозволено і вони боги війни. І тільки зараз ми їм сказали, хто вони насправді.
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10.03.2022 01:27 Відповісти
 
 