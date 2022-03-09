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"Под минометом три дня уже. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": російський окупант у розмові з матір'ю розповів про втрати. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері, передає Цензор.НЕТ.
У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометом. В результаті загинули 11 російських військових.
"Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку", - сказав окупант.
Топ коментарі
+31 Garry Grant
показати весь коментар09.03.2022 15:23
+24 Andrew Zamoroka 96c181b6
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+18 Воблин
показати весь коментар09.03.2022 15:25
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топить надо,чтоб не смородили по белу свету.
Это не лечится. Это деградация московитов на глубочайшем уровне.
Таки трудно витянути цілий танк з болота.
Не мучтеся , залишить місцевим .
Вони їх порозбирають і частинами легенько та швиденько використають 👍
Що для господарства пригодиться , що на сувеніри піде , а решту і на металолом можна здати